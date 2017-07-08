Два российских фильма получили призы на 52 фестивале в Карловых Варах

8 июля 2017 года были объявлены призеры 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, проходившего с 30 июня по 8 июля. Александр Яценко получил награду в основном конкурсе смотра в номинации «Лучший актер» за работу в картине Бориса Хлебникова «Аритмия». Драма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера дебютанта Александра Ханта была признана лучшим фильмом в секции «К Востоку от Запада». Главный приз – «Хрустальный глобус» достался работе «Маленький крестоносец» Вацлава Кадринки. Почетными призами за вклад в кинематограф были отмечены кинорежиссер Кен Лоуч, сценарист Пол Лаверти, композитор Джеймс Ньютон Ховард. Специальных наград от президента фестиваля удостоились Ума Турман, Кейси Аффлек и Джереми Реннер.
ПРИЗЫ 52 Международного фестиваля в Карловых Варах
ОСНОВНОЙ КОНКУРС
«Хрустальный глобус» ($25000)
Křižáček / Little Crusader
режиссер: Václav Kadrnka
Чехия, Словакия, Италия
Специальный приз жюри ($15000)
Muškarci ne plaču / Men Don't Cry
режиссер: Alen Drljević
Босния и Герцеговина, Словения, Хорватия, Германия
Лучший режиссер
The Line / Čára
режиссер: Peter Bebjak
Словакия, Украина
Лучшая актриса
Ювита Будник и Элиана Умухири (Jowita Budnik и Eliane Umuhire)
Ptaki śpiewają w Kigali / Birds Are Singing in Kigalii
режиссер: Иоанна Кос-Краузе, Кшиштоф Краузе
Польша
Лучший актер
Александр Яценко.
Аритмия
режиссер: Борис Хлебников
Россия, Финляндия, Германия
СЕКЦИЯ «К ВОСТОКУ ОТ ЗАПАДА»
Лучший фильм ($15000)
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
режиссер: Александр Хант
Россия
Специальный приз жюри ($10000)
Деде / Dede
режиссер: Мариам Хачвани
Грузия, Великобритания
На 505 фестивальных показов было продано более 140 тысяч билетов. Всего было продемонстрировано 207 фильмов, из них 144 полнометражных, 35 короткометражных и 28 документальных.
Годом ранее, на 51 фестивале в Карловых Варах «Зоология» Ивана Твердовского получила специальный приз жюри, а лента Алексея Красовского «Коллектор» удостоилась награды от Федерации кинокритиков стран Европы и Средиземноморья.