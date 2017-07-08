Два российских фильма получили призы на 52 фестивале в Карловых Варах

8 июля 2017 года были объявлены призеры 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, проходившего с 30 июня по 8 июля. Александр Яценко получил награду в основном конкурсе смотра в номинации «Лучший актер» за работу в картине Бориса Хлебникова «Аритмия». Драма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера дебютанта Александра Ханта была признана лучшим фильмом в секции «К Востоку от Запада». Главный приз – «Хрустальный глобус» достался работе «Маленький крестоносец» Вацлава Кадринки. Почетными призами за вклад в кинематограф были отмечены кинорежиссер Кен Лоуч, сценарист Пол Лаверти, композитор Джеймс Ньютон Ховард. Специальных наград от президента фестиваля удостоились Ума Турман, Кейси Аффлек и Джереми Реннер.

ПРИЗЫ 52 Международного фестиваля в Карловых Варах

ОСНОВНОЙ КОНКУРС

«Хрустальный глобус» ($25000)

Křižáček / Little Crusader

режиссер: Václav Kadrnka

Чехия, Словакия, Италия

Специальный приз жюри ($15000)

Muškarci ne plaču / Men Don't Cry

режиссер: Alen Drljević

Босния и Герцеговина, Словения, Хорватия, Германия

Лучший режиссер

The Line / Čára

режиссер: Peter Bebjak

Словакия, Украина

Лучшая актриса

Ювита Будник и Элиана Умухири (Jowita Budnik и Eliane Umuhire)

Ptaki śpiewają w Kigali / Birds Are Singing in Kigalii

режиссер: Иоанна Кос-Краузе, Кшиштоф Краузе

Польша

Лучший актер

Александр Яценко.

Аритмия

режиссер: Борис Хлебников

Россия, Финляндия, Германия

СЕКЦИЯ «К ВОСТОКУ ОТ ЗАПАДА»

Лучший фильм ($15000)

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

режиссер: Александр Хант

Россия

Специальный приз жюри ($10000)

Деде / Dede

режиссер: Мариам Хачвани

Грузия, Великобритания

На 505 фестивальных показов было продано более 140 тысяч билетов. Всего было продемонстрировано 207 фильмов, из них 144 полнометражных, 35 короткометражных и 28 документальных.

Годом ранее, на 51 фестивале в Карловых Варах «Зоология» Ивана Твердовского получила специальный приз жюри, а лента Алексея Красовского «Коллектор» удостоилась награды от Федерации кинокритиков стран Европы и Средиземноморья.