Игорь Угольников возглавит «Москино»

Как сообщает ТАСС , продюсер, режиссер, заслуженный артист РФ Игорь Угольников станет президентом городской бюджетной киносети «Московское кино», а на должность директора сети назначена ранее занимавшая должность заместителя директора по организации культурных и массовых мероприятий ГКУ Мосгорпарк» Светлана Максимченко.



«От таких предложений, как понимаете, не отказываются. Должность президента «Москино» - фактически последней сети государственных кинотеатров Москвы – очень ответственная. Она требует серьезного осмысления роли двух десятков этих кинозалов для города и нашего российского кино», - комментирует Игорь Угольников.



Также он добавляет, что задачи конкурировать бюджетной киносети с частными прокатными структурами не стоит: «Сегодня нет никаких проблем с возможностью посмотреть коммерческие ленты. А вот дать возможность зрителям увидеть хорошее российское кино не только на фестивалях – это как раз в наших силах, и это для меня крайне важно».



Государственное бюджетное учреждение культуры «Московское кино» («Москино») управляет сетью городских кинотеатров, в которую входит 14 залов, расположенных в разных районах столицы. В их числе и находящийся в данное время на ремонте кинотеатр «Художественный», который недавно был передан в аренду компании Александра Мамута «Пионер».