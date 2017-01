Бен Аффлек прокомментировал посвященный ему мем и рассказал, что случилось с костюмом Бэтмена

По сообщениям иностранной прессы, актер Бен Аффлек в одном из недавних интервью рассказал о нескольких курьезных случаях, связанных с фильмом «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», где он исполнил роль Бэтмена. В частности, артист прокомментировал посвященный ему мем «грустный Бен Аффлек» и поделился, чем закончилось его желание забрать себе костюм Бэтмена, в котором он снимался.



Как заявил Аффлек, киностудия Warner Bros. вновь не позволила ему оставить себе костюм Бэтмена. «Я действительно просил подарить мне костюм, и они согласились, но не совсем. Мне досталась реплика того костюма, в котором я предстал перед камерами. Она хранится в моем доме на манекене. Я даже не знаю зачем, но теперь у меня свой собственный костюм Бэтмена», - сказал актер.



Он также рассказал о главном уроке, который извлек для себя во время промо-кампании фильма. В конце марта 2016 года пользователь под ником Sabconth разместил на своем YouTube-канале видео, на котором Бен Аффлек и Генри Кавилл комментируют разгромные отзывы на «Бэтмен против Супермена». В основном говорил Кавилл, а Аффлек грустно молчал, изредка вставляя короткие реплики. На видео была наложена песня The Sound of Silence культового американского фолк-дуэта Simon and Garfunkel. В итоге ролик стал вирусным и превратился в мем под названием «грустный Бен Аффлек». «Это научило меня не давать совместных интервью с Генри Кавиллом. Вот что я усвоил», - пошутил Аффлек.



Бен Аффлек также признался, во время съемок фильма «Бэтмен против Супермена» был потрясен высоким уровнем развития современных технологий в кинематографе – как отметил артист, последним фантастическим блокбастером, в котором он участвовал, был «Армагеддон», вышедший на экраны в 1998 году.