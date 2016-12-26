Зарубежное кино в отечественном прокате: Итоги 2016 года

Продолжая серию публикаций об итогах уходящего года, в этом материале «ПрофиСинема» анализирует бокс-офис иностранных картин в российском прокате и систематизирует данные об успехах и поражениях зарубежного кино. В 2016 году наибольшим зрительским спросом снова пользовались голливудские проекты-аттракционы, хотя некоторые крупные франшизы, на которые делали ставки студии, не оправдали кассовых ожиданий.



Летом 2016 года иностранные аналитики заговорили о кризисе блокбастеров: многие громкие проекты года – такие, как «Алиса в Зазеркалье», «Белоснежка и охотник 2», «День независимости: Возрождение», «Ледниковый период: Столкновение неизбежно», «Охотники за привидениями», «Черепашки-ниндзя 2» - в американском прокате собрали значительно меньше ожиданий. В качестве причин называлась и усталость зрителей от бесконечной череды сиквелов/ремейков, и выбор в пользу телевидения, благо сериальная индустрия переживает настоящий золотой век. В российском прокате тоже далеко не все потенциальные хиты оправдали надежды прокатчиков и кинопоказчиков, однако говорить о кризисе блокбастеров не приходится. Наоборот, некоторые российские эксперты считают, что экономический кризис в нашей стране сыграл на руку Голливуду: зрители стали реже ходить в кино и более тщательно подходить к выбору фильмов, а потому отдавали предпочтение большим студийным проектам.



Миллиардеры



Итак, в 2016 году одиннадцати зарубежным фильмам* удалось преодолеть планку сборов в 1 млрд. рублей, а двум из них – анимационным картинам «Зверополис» и «Тайная жизнь домашних животных» - покорилась цифра в 2 млрд. Суммарно все миллиардеры на текущий момент собрали порядка 16.7 млрд, что не менее, чем на миллиард превышает сборы миллиардеров прошлого года (более того – в прошлом году среди них не было ни одного фильма, собравшего больше 2 млрд).



* данные по сборам на 26.12.2016





В самом конце 2016 года вышло еще два потенциальных блокбастера, но им вряд ли удастся взять миллиардную планку. Первый из них – это спин-офф франшизы «Звездные войны»: «Изгой-один. Звездные войны. Истории», стартовавший в кинотеатрах 15 декабря. По итогам первого уикенда фильм стал лидером российского проката, но не показал исключительных результатов, собрав 350 млн. рублей. Напомним, что предыдущая часть франшизы «Звездные войны: Пробуждение силы» в дебютный уикенд заработала 879 млн. рублей, а итоговые сборы ленты в российском прокате составили 1.8 млрд. рублей.





Между тем 22 декабря вышла лента «Пассажиры» - масштабный фантастический экшен режиссера Мортена Тильдума с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в роли путешественников, проснувшихся раньше времени на борту космического корабля. У этой зрелищной и драматичной картины по идее вполне мог бы быть шанс повторить судьбу «Интерстеллара» и «Марсианина» (оба космических блокбастера заработали в российском прокате более 1.1 млрд рублей), но в премьерный уикенд фильм собрал порядка 270 млн рублей, а 29 декабря стартует «Викинг», который оттянет внимание на себе, поэтому даже с учетом новогодних каникул сборы ленты, скорее всего, не перевалят за миллиард.





Но вернемся к текущему списку миллиардеров. Первое, что бросается в глаза при взгляде на финалистов 2016 года – это большое количество новых (или, по крайней мере, хорошо забытых старых) сюжетов. В топ попало всего два прямых продолжения – «Иллюзия обмана 2» и «Первый мститель: Противостояние», да и те занимают в нем последние места. «Зверополис», «Тайная жизнь домашних животных» и «Выживший» - абсолютно свежие оригинальные проекты. «Книга джунглей» - новое технологически совершенное прочтение «Маугли», лента «Фантастические твари и где они обитают» хоть и является спин-оффом «Гарри Поттера», но связана с ним очень опосредованно, а на самом деле начинает совершенно самостоятельную франшизу. «Варкрафт» является первой попыткой экранизировать вселенную одноименной компьютерной игры. Даже те фильмы из топа, которые связаны с существующими киновселенными – такие, как «Дэдпул», «Отряд самоубийц» и «Доктор Стрэндж» - интересны тем, что вводят в свои миры новых ярких персонажей. И зрители, подуставшие от одних и тех же героев, это оценили.





Любопытно также, что в топ попало сразу два фильма – «Дэдпул» и «Выживший», - которым жесткий ограничительный рейтинг 18+ не помешал собрать миллиард. Продюсеры часто стремятся выпускать большие проекты с «детскими» рейтингами, рассчитывая таким образом максимально расширить аудиторию, но подчас это приводит к художественным и сюжетным потерям. И, надо сказать, подобного мнения придерживаются не только критики и зрители: недавно стало известно, что Хью Джекман пожертвовал частью гонорара, чтобы выпустить следующий фильм о Росомахе «Логан» со взрослым рейтингом R.





В остальном, список победителей 2016 года не несет больших сюрпризов. Самыми востребованными жанрами остаются анимация («Тайная жизнь домашних животных», «Зверополис») и фантастика («Дэдпул», «Отряд самоубийц», «Варкрафт», «Доктор Стрэндж», «Фантастические твари», «Первый мститель: Противостояние»). Особняком идут эпичная драма «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо ДиКаприо в главной роли; «Книга джунглей» от Джона Фавро; продолжение триллера про фокусников «Иллюзия обмана 2».





Прошлый 2015 год стал невероятно успешным для дистрибьютора UPI, который прокатывал пять фильмов-миллиардеров, хотя по результатам общих сборов первое место заняла компания WDSSPR. В 2016 году пальма первенства снова принадлежит WDSSPR, которая прокатывала четырех миллиардеров: «Зверополис», «Доктора Стрэнджа», «Книгу джунглей» и «Первый мститель: Противостояние». По два миллиардера - в пакетах UPI («Тайная жизнь домашних животных», «Варкрафт»), Двадцатый век Фокс («Дэдпул», «Выживший»), и «Каро Премьер» («Отряд самоубийц», «Фантастические твари и где они обитают»). Лучшим зарубежным релизом ЦПШ стала «Иллюзия обмана 2».



Почти дотянули

Три фильма из топового списка стали почти что миллиардерами, не дотянув до заветной цифры всего ничего. Так, например, «Дом странных детей мисс Перегрин» Тима Бертона (прокатчик – «Двадцатый Век Фокс СНГ») не добрал до миллиарда буквально 5 млн. рублей. Успех картины в российском прокате лишний раз подтверждает текущий зрительский тренд – это новая оригинальная история, мрачная и не слишком детская, которой в России был присвоен достаточно жесткий рейтинг 16+. Впрочем, мировые сборы фильма не могут похвастать выдающимися результатами – $276 млн. при бюджете $110 млн.





А вот следующие две позиции списка «почти миллиардеров» занимают старые знакомые – продолжения «Ледникового периода» и «Кунг-фу панды». И если франшиза «Кунг-фу панда» продолжает показывать стабильную кассу, то «Ледниковый период» достоин отдельного разговора. Хоть фильм со сборами 982 млн. рублей язык не повернется назвать провальным, тем не менее, снижение интереса к франшизе налицо. Так, например, предыдущий фильм франшизы «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» заработал в российском прокате 1.6 млрд. рублей, а его предшественник «Ледниковый период 3» - 1.3 млрд. рублей. Существенное снижение заметно и на масштабе мировых сборов: если «Ледниковый период 4» взял в мировом прокате $877 млн., то «Ледниковый период 5» - вдвое меньше, $407 млн.



Название фильма Сборы в России Сборы в мире Год выпуска Ледниковый период: Столкновение неизбежно

982 млн рублей $407 млн 2016 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф 1.64 млрд рублей $877 млн 2012 Ледниковый период 3: Эра динозавров 1.391 млрд рублей $886 млн 2009 Ледниковый период 2: Глобальное потепление 476 млн рублей $ 655 млн 2006 Ледниковый период $1.5 млн $ 383 млн 2002

Другие крупные релизы: от 500 до 900 млн.



Еще одиннадцать зарубежных фильмов собрали в диапазоне от 500 до 900 млн. рублей. Хотя среди них есть проекты, не являющиеся сиквелами («Тролли», «Angry Birds в кино», «Моана», «Боги Египта», «Тарзан. Легенда»), солидная часть из них – продолжения («Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», «Люди Икс: Апокалипсис», «Алиса в Зазеркалье», «Черепашки-ниндзя 2», «В поисках Дори», «Инферно»). Причем некоторые из этих франшиз показали несколько разочаровывающие результаты по сравнению со своими предшественниками: так, например, «Черепашки-ниндзя 2» собрали в российском прокате 621 млн. рублей, в то время как «Черепашки-ниндзя» - 1.051 млрд. рублей, «Алиса в Зазеркалье» - 656 млн. рублей, тогда как «Алиса в стране чудес» - 1.252 млрд. рублей.





Если смотреть на жанры, то, опять же, в этой части топа также превалирует фантастика («Бэтмен против Супермена», «Боги Египта», «Люди Икс: Апокалипсис», «Алиса в Зазеркалье», «Черепашки-ниндзя 2», «Тарзан. Легенда») и анимация («Тролли», «Angry Birds в кино», «Моана», «В поисках Дори»). Единственное исключение – «Инферно», третья часть приключенческого конспирологического триллера по мотивам романов Дэна Брауна.



Недобор



Как уже говорилось выше, многие картины в 2016 году собрали меньше, чем от них ожидали: в частности, это можно сказать о «Ледниковом периоде 5», «Алисе в Зазеркалье» и «Черепашках-ниндзя 2». Назвать их многомиллионные сборы провалами, конечно, сложно, но все эти фильмы недобрали по сравнению со своими предшественниками.





Голливудские студии делали большие ставки на новый виток франшизы «День независимости», однако «День независимости: Возрождение» Роланда Эммериха надежд не оправдал. В мировом прокате фильм с бюджетом $165 млн. собрал всего $389 млн. В российском прокате сиквел «Дня независимости» тоже не сорвал джек-пот, заработав 447 млн. рублей.



Ни российские, ни зарубежные зрители не оценили перезапуск комедии «Охотники за привидениями», в которой главные действующие лица сменили пол. Картина собрала $229 млн. в мире и 324 млн. рублей в России и СНГ. Впрочем, ничего удивительного в этом исходе нет: паясничали герои оригинального фильма куда обаятельнее, чем современные героини.





Проект «Белоснежка и охотник» в 2012 году критики сравняли с землей, да и прорывной кассы он не показал, собрав порядка $400 млн. при бюджете $170 млн. Через несколько лет продюсеры решили рискнуть с продолжением, однако результаты «Белоснежки и охотника 2» оказались еще хуже: $164 млн. в мире при бюджете $115 млн. и довольно невпечатляющие 249 млн. рублей в российском прокате (лента «Белоснежка и охотник» собрала чуть ли не вдвое больше – 416 млн. рублей).



Пятая серия киноэпопеи «Другой мир: Войны крови» тоже просела по сравнению с предыдущим фильмом. В российском прокате «Другой мир: Пробуждение» заработал 385 млн. рублей, а «Войны крови» - 239 млн. рублей.





Картина «Бриджит Джонс 3» собрала в российском прокате всего 226 млн. рублей, несмотря на культовый статус предыдущих фильмов, звездный каст и любимый зрителями жанр комедийной мелодрамы. Кажется, непосредственная милаха Бриджет уже не слишком интересна современной российской аудитории.



Ребут культового вестерна «Великолепная семерка» также не назовешь удачным: $160 млн. мировых сборов и скромные 219 млн. рублей в российском прокате. Серьезный классический вестерн оказался не так интересен нашей аудитории, как жанровые эксперименты на тему вестерна, будь то сатира Квентина Тарантино («Джанго Освобожденный» - 484 млн. рублей, «Омерзительная восьмерка» - 427 млн. рублей) или аттракцион Disney «Одинокий рейнджер» (524 млн. рублей).





Может показаться, что проклятие кассового недобора коснулось исключительно ремейков и ребутов, но это не так – далеко не все оригинальные фильмы заслужили одобрение зрителей.



Так, например, новый проект Стивена Спилберга – детская фантазия «Большой и добрый великан» по роману английского сказочника Роальда Даля – не вызвал ажиотажа ни в России, ни за рубежом. Картина собрала всего $178 млн. в мире, что при бюджете $140 млн. может быть расценено, как полный провал. В российском прокате фильм заработал не очень впечатляющие для потенциального блокбастера 379 млн. рублей. Еще хуже сложилась судьба у еще одного семейного релиза с похожей конфигурацией: сказка о дружбе мальчишки с драконом «Пит и его дракон» собрала $142 млн. в мире и 229 млн. рублей в России.





Печальная судьба постигла и новый проект Тимура Бекмамбетова «Бен-Гур»: $94 млн. мировых сборов при бюджете $100 млн. и всего 283 млн. рублей в российском прокате.



Арт-мейнстрим, независимые фильмы и независимые дистрибьюторы



Дистрибьюция арт-мейнстрима несколько просела по сравнению с предыдущим годом, что очевидно не только по абсолютным сборам, но и по наработкам на копию. Если в прошлом году в прокате было немало арт-мейнстримовых релизов, показавших наработку больше 200 тысяч (это и «Бёрдмэн», и «Игра в имитацию», и «Вселенная Стивена Хокинга», и «Унижение», и «Молодость», и «Соль Земли», и «Новейший Завет»), то в 2016 году таких релизов куда меньше. Причина уже упоминалась – в кризис зрители ходят в кино реже, а потому предпочитают гарантированное качество голливудских аттракционов.





Если же зрители все-таки хотят увидеть более сложное кино, то выбирают проверенные временем имена – например, Алехандро Гонсалеса Иньярриту (получившая три «Оскара» драма «Выживший» заработала в российском прокате 1.1 млрд., прокатчик – «Двадцатый Век Фокс СНГ»), Квентина Тарантино (у его кровавого вестерна «Омерзительная восьмерка» 426 млн. рублей на 927 копиях, наработка 460 тыс., прокатчик – ЦПШ) или Вуди Аллена – его новый фильм «Светская жизнь» собрал больше других картин Аллена в российском прокате (120 млн. рублей на 442 копиях, наработка 271 тыс., прокатчик – «Вольга»).





В 2016 году в стане независимых дистрибьюционных компаний произошло сразу несколько перестановок. West Тиграна Дохалова был перезапущен как Magnum Pictures. Все фильмы прокатчика Top Film Distribution перешли к дистрибьютору Megogo Distribution, созданному совместными усилиями онлайн-кинотеатра Megogo и Top Film. Появилась новая компания Capella Film, основанная коллективом прокатной компании Premium Film. Кроме того, в начале января компанию Arthouse покинул один из ее основателей Сэм Клебанов.





Самым успешным по сборам зарубежным релизом независимых дистрибьюторов стал боевик «Механик: Воскрешение» с Джейсоном Стэтэмом, выпущенный Megogo Distribution. Фильм собрал 194 млн. рублей на 809 копиях (наработка 240 тысяч). По сборам среди релизов независимых дистрибьюторов также лидируют «Славные парни» и «Падение Лондона» от «Парадиза». Первый фильм заработал 158 млн. на 949 копиях (наработка 167 тысяч), а второй – 155 млн. рублей на 1056 копиях (наработка 147 тысяч).





Среди удачных релизов с небольшой росписью можно отметить документальный французский фильм «Человек», собравший 966 тысяч рублей на 3 копиях, наработка 322 тысячи (прокатчик – «Центр документального кино»). Кроме того, инди-комедия «Капитан Фантастик» с Вигго Мортенсеном собрала 9 млн. на 48 копиях, показав наработку 203 тысячи (дистрибьютор – Capella Film).

Заключение



В ближайшие недели станет понятно, смогут ли добиться существенных успехов последние большие зарубежные релизы 2016 года – «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Пассажиры», однако в целом это уже не повлияет на расстановку сил. Очевидно, что в 2016 году зрители, как обычно, отдавали предпочтение голливудским аттракционам. Остается с сожалением констатировать, что из топа кассовых хитов практически исчезли какие-либо жанры, помимо крупнобюджетной фантастики. И вместе с тем, очевидный успех многих не являющихся сиквелами оригинальных проектов и недобор подававших надежды франшиз свидетельствует о том, что зрители жаждут свежих идей и обновлений.

Автор: Дарья Горячева