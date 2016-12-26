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Зарубежное кино в отечественном прокате: Итоги 2016 года



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26.12.2016 13:16:00

Продолжая серию публикаций об итогах уходящего года, в этом материале «ПрофиСинема» анализирует бокс-офис иностранных картин в российском прокате и систематизирует данные об успехах и поражениях зарубежного кино. В 2016 году наибольшим зрительским спросом снова пользовались голливудские проекты-аттракционы, хотя некоторые крупные франшизы, на которые делали ставки студии, не оправдали кассовых ожиданий.

Летом 2016 года иностранные аналитики заговорили о кризисе блокбастеров: многие громкие проекты года – такие, как «Алиса в Зазеркалье», «Белоснежка и охотник 2», «День независимости: Возрождение», «Ледниковый период: Столкновение неизбежно», «Охотники за привидениями», «Черепашки-ниндзя 2» - в американском прокате собрали значительно меньше ожиданий. В качестве причин называлась и усталость зрителей от бесконечной череды сиквелов/ремейков, и выбор в пользу телевидения, благо сериальная индустрия переживает настоящий золотой век. В российском прокате тоже далеко не все потенциальные хиты оправдали надежды прокатчиков и кинопоказчиков, однако говорить о кризисе блокбастеров не приходится. Наоборот, некоторые российские эксперты считают, что экономический кризис в нашей стране сыграл на руку Голливуду: зрители стали реже ходить в кино и более тщательно подходить к выбору фильмов, а потому отдавали предпочтение большим студийным проектам. 

Миллиардеры

Итак, в 2016 году одиннадцати зарубежным фильмам* удалось преодолеть планку сборов в 1 млрд. рублей, а двум из них – анимационным картинам «Зверополис» и «Тайная жизнь домашних животных» - покорилась цифра в 2 млрд. Суммарно все миллиардеры на текущий момент собрали порядка 16.7 млрд, что не менее, чем на миллиард превышает сборы миллиардеров прошлого года (более того – в прошлом году среди них не было ни одного фильма, собравшего больше 2 млрд). 

Название фильма

Сборы, млрд рублей

1

Зверополис

2.275

2

Тайная жизнь домашних животных

2.138

3

Дэдпул

1.766

4

Отряд самоубийц

1.613

5

Варкрафт

1.504

6

Доктор Стрэндж

1.427

7

Фантастические твари и где они обитают

1.419

8

Книга джунглей

1.355

9

Выживший

1.106

10

Первый мститель: Противостояние

1.091

11

Иллюзия обмана 2

1.081

* данные по сборам на 26.12.2016

кадр из фильма "Зверополис"

В самом конце 2016 года вышло еще два потенциальных блокбастера, но им вряд ли удастся взять миллиардную планку. Первый из них – это спин-офф франшизы «Звездные войны»: «Изгой-один. Звездные войны. Истории», стартовавший в кинотеатрах 15 декабря. По итогам первого уикенда фильм стал лидером российского проката, но не показал исключительных результатов, собрав 350 млн. рублей. Напомним, что предыдущая часть франшизы «Звездные войны: Пробуждение силы» в дебютный уикенд заработала 879 млн. рублей, а итоговые сборы ленты в российском прокате составили 1.8 млрд. рублей. 

кадр из фильма "Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории"

Между тем 22 декабря вышла лента «Пассажиры» - масштабный фантастический экшен режиссера Мортена Тильдума с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в роли путешественников, проснувшихся раньше времени на борту космического корабля. У этой зрелищной и драматичной картины по идее вполне мог бы быть шанс повторить судьбу «Интерстеллара» и «Марсианина» (оба космических блокбастера заработали в российском прокате более 1.1 млрд рублей), но в премьерный уикенд фильм собрал порядка 270 млн рублей, а 29 декабря стартует «Викинг», который оттянет внимание на себе, поэтому даже с учетом новогодних каникул сборы ленты, скорее всего, не перевалят за миллиард.

кадр из фильма Пассажиры

Но вернемся к текущему списку миллиардеров. Первое, что бросается в глаза при взгляде на финалистов 2016 года – это большое количество новых (или, по крайней мере, хорошо забытых старых) сюжетов. В топ попало всего два прямых продолжения – «Иллюзия обмана 2» и «Первый мститель: Противостояние», да и те занимают в нем последние места. «Зверополис», «Тайная жизнь домашних животных» и «Выживший» - абсолютно свежие оригинальные проекты. «Книга джунглей» - новое технологически совершенное прочтение «Маугли», лента «Фантастические твари и где они обитают» хоть и является спин-оффом «Гарри Поттера», но связана с ним очень опосредованно, а на самом деле начинает совершенно самостоятельную франшизу. «Варкрафт» является первой попыткой экранизировать вселенную одноименной компьютерной игры. Даже те фильмы из топа, которые связаны с существующими киновселенными – такие, как «Дэдпул», «Отряд самоубийц» и «Доктор Стрэндж» - интересны тем, что вводят в свои миры новых ярких персонажей. И зрители, подуставшие от одних и тех же героев, это оценили.

кадр из фильма "Тайная жизнь домашних животных"

Любопытно также, что в топ попало сразу два фильма – «Дэдпул» и «Выживший», - которым жесткий ограничительный рейтинг 18+ не помешал собрать миллиард. Продюсеры часто стремятся выпускать большие проекты с «детскими» рейтингами, рассчитывая таким образом максимально расширить аудиторию, но подчас это приводит к художественным и сюжетным потерям. И, надо сказать, подобного мнения придерживаются не только критики и зрители: недавно стало известно, что Хью Джекман пожертвовал частью гонорара, чтобы выпустить следующий фильм о Росомахе «Логан» со взрослым рейтингом R.

кадр из фильма "Дэдпул"

В остальном, список победителей 2016 года не несет больших сюрпризов. Самыми востребованными жанрами остаются анимация («Тайная жизнь домашних животных», «Зверополис») и фантастика («Дэдпул», «Отряд самоубийц», «Варкрафт», «Доктор Стрэндж», «Фантастические твари», «Первый мститель: Противостояние»). Особняком идут эпичная драма «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Леонардо ДиКаприо в главной роли; «Книга джунглей» от Джона Фавро; продолжение триллера про фокусников «Иллюзия обмана 2».

кадр из фильма "Выживший"

Прошлый 2015 год стал невероятно успешным для дистрибьютора UPI, который прокатывал пять фильмов-миллиардеров, хотя по результатам общих сборов первое место заняла компания WDSSPR. В 2016 году пальма первенства снова принадлежит WDSSPR, которая прокатывала четырех миллиардеров: «Зверополис», «Доктора Стрэнджа», «Книгу джунглей» и «Первый мститель: Противостояние». По два миллиардера - в пакетах UPI («Тайная жизнь домашних животных», «Варкрафт»), Двадцатый век Фокс («Дэдпул», «Выживший»), и «Каро Премьер» («Отряд самоубийц», «Фантастические твари и где они обитают»). Лучшим зарубежным релизом ЦПШ стала «Иллюзия обмана 2».

Почти дотянули

Название

Сборы

1

Дом странных детей мисс Перегрин

995 млн

2

Ледниковый период: Столкновение неизбежно

982 млн

3

Кунг-фу Панда 3

950 млн

Три фильма из топового списка стали почти что миллиардерами, не дотянув до заветной цифры всего ничего. Так, например, «Дом странных детей мисс Перегрин» Тима Бертона (прокатчик – «Двадцатый Век Фокс СНГ») не добрал до миллиарда буквально 5 млн. рублей. Успех картины в российском прокате лишний раз подтверждает текущий зрительский тренд – это новая оригинальная история, мрачная и не слишком детская, которой в России был присвоен достаточно жесткий рейтинг 16+. Впрочем, мировые сборы фильма не могут похвастать выдающимися результатами – $276 млн. при бюджете $110 млн.

кадр из фильма "Дом странных детей Мисс Перегрин"

А вот следующие две позиции списка «почти миллиардеров» занимают старые знакомые – продолжения «Ледникового периода» и «Кунг-фу панды». И если франшиза «Кунг-фу панда» продолжает показывать стабильную кассу, то «Ледниковый период» достоин отдельного разговора. Хоть фильм со сборами 982 млн. рублей язык не повернется назвать провальным, тем не менее, снижение интереса к франшизе налицо. Так, например, предыдущий фильм франшизы «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» заработал в российском прокате 1.6 млрд. рублей, а его предшественник «Ледниковый период 3» - 1.3 млрд. рублей. Существенное снижение заметно и на масштабе мировых сборов: если «Ледниковый период 4» взял в мировом прокате $877 млн., то «Ледниковый период 5» - вдвое меньше, $407 млн. 

Название фильма

Сборы в России

Сборы в мире

Год выпуска

Ледниковый период: Столкновение неизбежно

982 млн рублей

$407 млн

2016

Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

1.64 млрд рублей

$877 млн

2012

Ледниковый период 3: Эра динозавров

1.391 млрд рублей

$886 млн

2009

Ледниковый период 2: Глобальное потепление

476 млн рублей

$ 655 млн

2006

Ледниковый период

$1.5 млн

$ 383 млн

2002

Другие крупные релизы: от 500 до 900 млн.

Название

Сборы, млн рублей

1

Бэтмен против Супермена: на заре справедливости

835

2

Тролли

807

3

Angry Birds в кино

785

4

Боги Египта

751

5

Моана

739

6

Люди Икс: Апокалипсис

713

7

Алиса в Зазеркалье

656

8

Черепашки-ниндзя 2

621

9

В поисках Дори

598

10

Инферно

584

11

Тарзан. Легенда

543

Еще одиннадцать зарубежных фильмов собрали в диапазоне от 500 до 900 млн. рублей. Хотя среди них есть проекты, не являющиеся сиквелами («Тролли», «Angry Birds в кино», «Моана», «Боги Египта», «Тарзан. Легенда»), солидная часть из них – продолжения («Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», «Люди Икс: Апокалипсис», «Алиса в Зазеркалье», «Черепашки-ниндзя 2», «В поисках Дори», «Инферно»). Причем некоторые из этих франшиз показали несколько разочаровывающие результаты по сравнению со своими предшественниками: так, например, «Черепашки-ниндзя 2» собрали в российском прокате 621 млн. рублей, в то время как «Черепашки-ниндзя» - 1.051 млрд. рублей, «Алиса в Зазеркалье» - 656 млн. рублей, тогда как «Алиса в стране чудес» - 1.252 млрд. рублей.

кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре Справедливости"

Если смотреть на жанры, то, опять же, в этой части топа также превалирует фантастика («Бэтмен против Супермена», «Боги Египта», «Люди Икс: Апокалипсис», «Алиса в Зазеркалье», «Черепашки-ниндзя 2», «Тарзан. Легенда») и анимация («Тролли», «Angry Birds в кино», «Моана», «В поисках Дори»). Единственное исключение – «Инферно», третья часть приключенческого конспирологического триллера по мотивам романов Дэна Брауна.

Недобор

Как уже говорилось выше, многие картины в 2016 году собрали меньше, чем от них ожидали: в частности, это можно сказать о «Ледниковом периоде 5», «Алисе в Зазеркалье» и «Черепашках-ниндзя 2». Назвать их многомиллионные сборы провалами, конечно, сложно, но все эти фильмы недобрали по сравнению со своими предшественниками.

кадр из фильма "День независимости: Возрождение"

Голливудские студии делали большие ставки на новый виток франшизы «День независимости», однако «День независимости: Возрождение» Роланда Эммериха надежд не оправдал. В мировом прокате фильм с бюджетом $165 млн. собрал всего $389 млн. В российском прокате сиквел «Дня независимости» тоже не сорвал джек-пот, заработав 447 млн. рублей. 

Ни российские, ни зарубежные зрители не оценили перезапуск комедии «Охотники за привидениями», в которой главные действующие лица сменили пол. Картина собрала $229 млн. в мире и 324 млн. рублей в России и СНГ. Впрочем, ничего удивительного в этом исходе нет: паясничали герои оригинального фильма куда обаятельнее, чем современные героини.

кадр из фильма "Охотники за привидениями"

Проект «Белоснежка и охотник» в 2012 году критики сравняли с землей, да и прорывной кассы он не показал, собрав порядка $400 млн. при бюджете $170 млн. Через несколько лет продюсеры решили рискнуть с продолжением, однако результаты «Белоснежки и охотника 2» оказались еще хуже: $164 млн. в мире при бюджете $115 млн. и довольно невпечатляющие 249 млн. рублей в российском прокате (лента «Белоснежка и охотник» собрала чуть ли не вдвое больше – 416 млн. рублей).

Пятая серия киноэпопеи «Другой мир: Войны крови» тоже просела по сравнению с предыдущим фильмом. В российском прокате «Другой мир: Пробуждение» заработал 385 млн. рублей, а «Войны крови» - 239 млн. рублей. 

кадр из фильма Другой мир: Войны крови

Картина «Бриджит Джонс 3» собрала в российском прокате всего 226 млн. рублей, несмотря на культовый статус предыдущих фильмов, звездный каст и любимый зрителями жанр комедийной мелодрамы. Кажется, непосредственная милаха Бриджет уже не слишком интересна современной российской аудитории.

Ребут культового вестерна «Великолепная семерка» также не назовешь удачным: $160 млн. мировых сборов и скромные 219 млн. рублей в российском прокате. Серьезный классический вестерн оказался не так интересен нашей аудитории, как жанровые эксперименты на тему вестерна, будь то сатира Квентина ТарантиноДжанго Освобожденный» - 484 млн. рублей, «Омерзительная восьмерка» - 427 млн. рублей) или аттракцион Disney «Одинокий рейнджер» (524 млн. рублей).

кадр из фильма "Великолепная семерка"

Может показаться, что проклятие кассового недобора коснулось исключительно ремейков и ребутов, но это не так – далеко не все оригинальные фильмы заслужили одобрение зрителей. 

Так, например, новый проект Стивена Спилберга – детская фантазия «Большой и добрый великан» по роману английского сказочника Роальда Даля – не вызвал ажиотажа ни в России, ни за рубежом. Картина собрала всего $178 млн. в мире, что при бюджете $140 млн. может быть расценено, как полный провал. В российском прокате фильм заработал не очень впечатляющие для потенциального блокбастера 379 млн. рублей. Еще хуже сложилась судьба у еще одного семейного релиза с похожей конфигурацией: сказка о дружбе мальчишки с драконом «Пит и его дракон» собрала $142 млн. в мире и 229 млн. рублей в России. 

кадр из фильма "Большой добрый великан"

Печальная судьба постигла и новый проект Тимура Бекмамбетова «Бен-Гур»: $94 млн. мировых сборов при бюджете $100 млн. и всего 283 млн. рублей в российском прокате.

Арт-мейнстрим, независимые фильмы и независимые дистрибьюторы

Дистрибьюция арт-мейнстрима несколько просела по сравнению с предыдущим годом, что очевидно не только по абсолютным сборам, но и по наработкам на копию. Если в прошлом году в прокате было немало арт-мейнстримовых релизов, показавших наработку больше 200 тысяч (это и «Бёрдмэн», и «Игра в имитацию», и «Вселенная Стивена Хокинга», и «Унижение», и «Молодость», и «Соль Земли», и «Новейший Завет»), то в 2016 году таких релизов куда меньше. Причина уже упоминалась – в кризис зрители ходят в кино реже, а потому предпочитают гарантированное качество голливудских аттракционов. 

кадр из фильма "Выживший"

Если же зрители все-таки хотят увидеть более сложное кино, то выбирают проверенные временем имена – например, Алехандро Гонсалеса Иньярриту (получившая три «Оскара» драма «Выживший» заработала в российском прокате 1.1 млрд., прокатчик – «Двадцатый Век Фокс СНГ»), Квентина Тарантино (у его кровавого вестерна «Омерзительная восьмерка» 426 млн. рублей на 927 копиях, наработка 460 тыс., прокатчик – ЦПШ) или Вуди Аллена – его новый фильм «Светская жизнь» собрал больше других картин Аллена в российском прокате (120 млн. рублей на 442 копиях, наработка 271 тыс., прокатчик – «Вольга»).

кадр из фильма "Светская жизнь"

В 2016 году в стане независимых дистрибьюционных компаний произошло сразу несколько перестановок. West Тиграна Дохалова был перезапущен как Magnum Pictures. Все фильмы прокатчика Top Film Distribution перешли к дистрибьютору Megogo Distribution, созданному совместными усилиями онлайн-кинотеатра Megogo и Top Film. Появилась новая компания Capella Film, основанная коллективом прокатной компании Premium Film. Кроме того, в начале января компанию Arthouse покинул один из ее основателей Сэм Клебанов

кадр из фильма "Механик: Воскрешение"

Самым успешным по сборам зарубежным релизом независимых дистрибьюторов стал боевик «Механик: Воскрешение» с Джейсоном Стэтэмом, выпущенный Megogo Distribution. Фильм собрал 194 млн. рублей на 809 копиях (наработка 240 тысяч). По сборам среди релизов независимых дистрибьюторов также лидируют «Славные парни» и «Падение Лондона» от «Парадиза». Первый фильм заработал 158 млн. на 949 копиях (наработка 167 тысяч), а второй – 155 млн. рублей на 1056 копиях (наработка 147 тысяч). 

кадр из фильма Капитан Фантастик

Среди удачных релизов с небольшой росписью можно отметить документальный французский фильм «Человек», собравший 966 тысяч рублей на 3 копиях, наработка 322 тысячи (прокатчик – «Центр документального кино»). Кроме того, инди-комедия «Капитан Фантастик» с Вигго Мортенсеном собрала 9 млн. на 48 копиях, показав наработку 203 тысячи (дистрибьютор – Capella Film).

Заключение

В ближайшие недели станет понятно, смогут ли добиться существенных успехов последние большие зарубежные релизы 2016 года – «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Пассажиры», однако в целом это уже не повлияет на расстановку сил. Очевидно, что в 2016 году зрители, как обычно, отдавали предпочтение голливудским аттракционам. Остается с сожалением констатировать, что из топа кассовых хитов практически исчезли какие-либо жанры, помимо крупнобюджетной фантастики. И вместе с тем, очевидный успех многих не являющихся сиквелами оригинальных проектов и недобор подававших надежды франшиз свидетельствует о том, что зрители жаждут свежих идей и обновлений.



Автор: Дарья Горячева




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