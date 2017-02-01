На киностудии им. Горького грядет реконструкция

31 января 2017 года прошла пресс-конференция Киностудии им. Горького, на которой руководство студии рассказало о творческих и финансовых планах, инициативах 2016 года, а также о проблеме, связанной с изменениями в налоговом законодательстве. Отдельной темой стала реконструкция исторического здания Киностудии: журналисты увидели эскизы застройки и узнали подробности в цифрах.



Ситуация с оформлением документов по оценке непрофильных активов, за счет продажи которых будет финансироваться строительство, на данный момент урегулирована, и через 1,5-2 месяца начнутся торги. Предполагается, что выручка от реализации может составить от 4 до 5 млрд рублей, которые будут вложены в реконсрукцию. По словам главы Киностудии Сергея Зернова, на компактной территории, площадью 16 000 м2 , производственные мощности должны увеличиться не менее, чем в 2,5 раза, при этом оборот составит около 500 млн. рублей в год при загрузке 50% мощностей. Реконструкция будет завершена к 2020 году, как часть долгосрочной программы развития, утвержденной Росимуществом и Министерством культуры.

«Мы хотим видеть современную мобильную киностудию, и, в первую очередь, будем уделять внимание новейшим технологиям. Однако на данном этапе оснащать Киностудию новым оборудованием бесполезно, поскольку через 3 года технологии уйдут вперёд. Тем не менее при разработке проекта предусматриваются все технические требования по оснащению павильонов, вспомогательных помещений и так далее», — подчеркнул Сергей Зернов.





Андрей Апостолов, главный редактор Киностудии им. Горького, рассказал о творческих результатах 2016 года и проектах, производство которых начнётся в скором времени. Ближайший релиз — семейная комедия «Что-то не так с родителями», в которой сыграли Равшана Куркова и Артем Ткаченко. Проект находится на стадии пост-продакшена и будет закончен в апреле-мае 2017 года.

Сергей Зернов отметил, что подписано соглашение с Госфильмофондом, которому принадлежит коллекция Киностудии, и более того, на проекте «Что-то не так с родителями» структура выступает соинвестором и оказывает бесплатные финансово ёмкие услуги.



В 2017 году также выйдет полнометражный анимационный фильм «Гурвинек и волшебный музей». Это не первый совместный проект со студией «КиноАтис», но первая масштабная анимационная копродукция, в которой участвует Россия вместе с Бельгией, Чехией и Данией. Также в рамках стратегического партнерства Киностудии им. Горького и «КиноАтис» в минувшем году началась работа над новой частью знаменитой франшизы «Белка и Стрелка 3».





«Мы давно решили, что анимационное направление будет одним из самых приоритетных для Киностудии, ведь исторически она известна, как Киностудия детских и юношеских фильмов, — рассказал Сергей Зернов интернет-порталу «ПрофиСинема». — Полнометражная анимация в российской индустрии наиболее активно развивается. Киностудия им. Горького не могла обойти её стороной, однако вместо того, чтобы создавать большое направление внутри, расширять штат, мы приняли решение объединить интересы со студией «КиноАтис». Это очень перспективное сотрудничество. Подчеркну, что при реконструкции Киностудии будет создана специальная техническая база под анимационное направление».

В 2017 году начнется производство ещё двух важных для Киностудии проектов, субсидированных Министерством культуры, — «Подкидыш» и «Мёртвые ласточки».

Название семейной комедии «Подкидыш» отсылает к одноимённому фильму 1939 года, однако Андрей Апостолов отметил, что это будет не ремейк, а реверанс той истории. Участие в картине рассматривает актриса Ольга Куриленко. Дебютная лента режиссёра Натальи Першиной «Мертвые ласточки» — мистический триллер, основанный на русском фольклоре. Художественным руководителем проекта выступает Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда №17»).

Одной из интересных новостей стало сотрудничество Киностудии Горького и Disney. Тем не менее название проекта и детали пока не озвучиваются, поскольку фильм находится на самом начальном этапе разработки. Известно, что картина будет основана на российском фольклоре и станет концептуальным продолжением «Последнего богатыря». Предполагается, что в 2017 году будет начнется работа над сценарием, а производство запустят в 2018 году.





Также в минувшем году киностудия закончила работу над семью документальными фильмами, среди которых «Озеро Восток. Полюс мужества» Екатерины Еременко, «Земля людей» Дмитрия Семибратова, «Переверни пластинку» Романа Навескина и Степана Поливанова, «Писатель о писателе. Прилепин и Леонов» Светланы Черниковой, «От парада до «Оскара». История одного фильма» Елены Демидовой, «Первопроходцы российской киноиндустрии» Сергея Тютина и «Под солнцем. Тень от камня».



Проекты, претендовавшие на финансирование Министерством культуры в 2016 году, «Последнее путешествие» и «Продавец счастья» в более обновленной версии будут вновь поданы на соискание субсидии в 2017 году.



Кроме того, Год российского кино для Киностудии им. Горького отмечен интересными организационными инициативами. На пресс-конференции подвели итоги Лаборатории «Proкино» — проекта, объединившего начинающих режиссёров из 11 отечественных киношкол. По результатам предварительного отбора и питчинга, из 250 участников были определены 7 финалистов, которым дали шанс снять кино под руководством кураторов лаборатории и при поддержке Киностудии Горького. Влада Макейчик, режиссёр одной из игровых короткометражных картин «Кастинг», которая снималась в рамках Лаборатории под наставничеством Жоры Крыжовникова, поделилась впечатлениями от работы.





В 2016 году при поддержке Правительства Москвы Киностудия им. Горького выпустила мультимедийную книгу с киноплакатами своих картин, созданными в период с начала XX века до наших дней. Некоторые работы знаменитых советских художников снабжены QR-кодами со ссылками на бесплатные фильмы, которые можно посмотреть на сайте Киностудии. Также в 2016 году были открыты сразу две выставки старинных костюмов и киноплакатов в Каннах и Москве, приуроченных к празднованию Дня российского кино 27 августа.



Однако успехи и амбициозные планы омрачены проблемой, связанной с изменениями в налоговом законодательстве. В 2016 году стало известно, что правительство Москвы подняло налог на недвижимость для киностудии почти в 50 раз, приравняв ее к объектам торговой недвижимости с предоставлением услуг по общественному питанию.

«На одно из зданий киностудии налог увеличился в 54 раза — с 400 000 почти до 8 млн. руб. В 2017 году все здания Киностудии включены в перечень подобного налогообложения без надлежащего осмотра помещений специальной комиссией», — сообщил Сергей Зернов.

В настоящий момент Киностудия им. Горького обсуждает эту проблему с Правительством Москвы, Министерством культуры, Советом Федерации, Росимуществом, партией «Единая Россия». Решить ее может только изменение закона, уверен генеральный директор:

«За границей для киностудий существует практика налоговых льгот, как и в некоторых регионах России — например, в Санкт-Петербурге. Мы не только потерпим финансовые убытки при таком положении дел, но и лишаемся возможности вкладываться в развитие кинопроизводства».