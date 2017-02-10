Опровержение новости о банкротстве Алексея Петрухина

7 февраля 2017 года интернет-портал «ПрофиСинема» опубликовал новость о том, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о признании банкротом Алексея Петрухина, со ссылкой на издание «Коммерсант». В редакцию поступило письмо от представителей «Русская фильм группа» с уточнением правового аспекта дела. «ПрофиСинема» опровергает информацию, сформулированную в заголовке новости от 7 февраля.



«Подача заявления в суд не означает банкротство», — прокомментировал Алексей Петрухин, руководитель компании «РФГ». Судебное заседание по этому делу состоится 12 июня, и есть вероятность, что суд отклонит заявление. Таким образом, заголовок «Алексея Петрухина признали банкротом» является некорректным.



Напомним, что иск о признании Алексея Петрухина банкротом подан его партнером по фильму «Вий» Русланом Устиновым. По утверждению истца, долг Петрухина составляет 38,3 млн., из них выплачено менее 1%. В отношении Петрухина начата процедура реструктуризации долгов.