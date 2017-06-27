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Фонд «Евримаж» поддержал проекты Меркуловой, Чупова и Идова



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27.06.2017 11:35:00

С 19 по 23 июня 2017 года в Братиславе проходило 147-е заседание совета фонда «Евримаж». По итогам встречи принято решение о поддержке 25 игровых, одного документального и одного анимационного фильма на общую сумму 7,1 млн. евро. В числе проектов, получивших субсидии фонда, – полнометражная игровая картина «Человек, который удивил всех» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, которая реализуется в копродукции России, Эстонии и Франции при финансовой поддержке Минкультуры России, а также фильм «Юморист» режиссера Михаила Идова – совместное производство России и Латвии. С российской стороны производством картин занимаются кинокомпании «Пан-Атлантик» (продюсер Екатерина Филиппова) и «Метрафильмс» (продюсер Артем Васильев) соответственно.

147-е заседание совета фонда Евримаж (г.Братислава)

Количество проектов, представленных на летнюю сессию, оказалось традиционно очень высоким в преддверии летнего периода съемок. В общей сложности фонд рассмотрел 60 фильмы из большинства европейских стран, а также первые ленты с участием Канады, ставшей членом «Евримаж» в этом году.

147-е заседание совета фонда Евримаж (г.Братислава)

Национальный представитель России в совете «Евримаж» Леонид Демченко рассказал, чем привлекли российские ленты членов совета фонда: «Фильм «Человек, который удивил всех» был единогласно поддержан. Этот смелый проект, посвященный вопросам толерантности, объединяющий мифы и реальность весьма оригинальным образом, впечатлил очень многих. Фонд также поддержал ленту «Юморист», сюжет которой проливает свет на особенности юмора и жизнь юмористов при тоталитарном советском режиме. При этом проект обладает всеми характеристиками универсальной психологической драмы, и будет безусловно интересен зрителям, предпочитающим фильмы об этом периоде нашей истории. Российские картины рассматривались в условиях серьезной конкуренции, поскольку в числе прочих заявок были новые фильмы Корнелиу Порумбойю, Маттео Гарроне, Раду Жуде и других известных режиссеров».

147-е заседание совета фонда Евримаж (г.Братислава)

Прием заявок на поддержку фильмов совместного производства и на участие в других программах Eurimages осуществляется в режиме онлайн на сайте фонда. Ближайший срок подачи заявок – 24 августа 2017 года. Рассмотрение проектов будет проводиться с 16 по 20 октября 2017 года.

147-е заседание совета фонда Евримаж (г.Братислава)



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Фильм: «Человек, который удивил всех»  

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