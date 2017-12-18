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ПрофиСинема.ру
 

Анимационное сообщество приступает к разработке профессиональных стандартов отрасли



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18.12.2017 13:13:00

13 декабря 2017 года в Высшей школе экономики состоялась конференция, посвященная разработке профстандартов для анимационной отрасли. Мероприятие стало одним из практических шагов в реализации поручений президента России по результатам встречи с продюсерами анимационных студий в мае 2017 года. Участниками дискуссии стали продюсеры и режиссеры студий Союзмультфильм, Wizart animation, Рики, Паровоз, СТС-Медиа, Aliance Animation, Rocket Fox. Также в конференции приняли участие преподаватели профильных учебных заведений Москвы и Петербурга, представители министерств и ведомств, курирующих отрасль.

Конференция, посвященная разработке профстандартов для анимационной отрасли

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова отметила: «Анимация – высокотехнологичная отрасль. Регулярно обновляется программное обеспечение, растут требования к специалистам, работающим в этой сфере. Обучение анимационным профессиям должно идти в ногу со временем и отвечать современным потребностям анимационных студий. В этом вопросе необходимо выработать единую систему взаимодействия между отраслью и учебными заведениями. Конференция продемонстрировала готовность всех участников к диалогу и совместной работе».

В рамках конференции продюсеры и режиссёры анимационных студий Wizart animation, Мельница, Aliance Animation, «Союзмультфильм» совместно с Ассоциацией анимационного кино представили свой перечень специалистов, дефицит которых остро ощущается на производстве. Преподаватели из профильных учебных заведений оценили перспективы интеграции предложенных специальностей в учебный процесс, а также рассказали о собственной практике подготовки специалистов анимационных профессий.

Конференция, посвященная разработке профстандартов для анимационной отрасли

Руководитель производства Alians Animation Андрей Галаев рассказал: «В первую очередь хотелось бы отметить, что это было действительно полезное мероприятие, и мы уверены, что от него может быть положительный практический эффект. Было очень приятно наблюдать столь плодотворную дискуссию. И самое главное, что все участники, вне зависимости от сферы их деятельности, открыты и настроены на результат»

В конференции приняли участие представители программы «Молодые профессионалы (World Skills Russia)», которые рассказали о механизме проведения отраслевого чемпионата для специалистов среднего звена, которые могут применяться соответственно специфики анимационной отрасли. 

Такие соревнования позволят сформировать и зафиксировать компетенции, необходимые для разработки профстандартов работников анимационной отрасли.

Конференция, посвященная разработке профстандартов для анимационной отрасли, Борис Машковцев

По итогам дискуссии было решено сформировать рабочую группу, в которую войдут профессионалы индустрии, чтобы продолжить детальную разработку профстандартов. Кроме того, представители отрасли приняли решение начать подготовку к отраслевому чемпионату «Молодые профессионалы (World Skills Russia)».

Первое собрание рабочей группы, во время которого участники обсудят консолидированный список профессий, пройдет 18 декабря на киностудии «Союзмультфильм». Сформированный список профессий будет представлен 22 декабря в Министерстве труда и социальной защиты РФ во время совещания по вопросу формирования перечня профессиональных стандартов.



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