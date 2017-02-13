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Лауреаты премии BAFTA 2017: «Ла-Ла Ленд» продолжает собирать призы



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13.02.2017 09:36:00

12 февраля 2017 года прошла торжественная церемония награждения премии Британской киноакадемии BAFTA по итогам 2016 года. По числу номинаций лидировал мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», он же в итоге и получил главный приз как лучший фильм, обойдя ленты «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Прибытие» и «Я, Дэниел Блэйк». Постановщик картины Дэмьен Шазелл был признан лучшим режиссером, а Эмма Стоун - лучшей актрисой. Лучшим британским фильмом стала работа Кена Лоуча «Я, Дэниел Блэйк».

кадр из фильма Ла-Ла Ленд

Лауреаты премии BAFTA

Лучший фильм

«Ла-Ла Ленд»

Также номинировались:

«Лунный свет» 
«Манчестер у моря» 
«Прибытие» 
«Я, Дэниел Блэйк»

Лучший британский фильм 

«Я, Дэниел Блэйк»

Также номинировались:

«Американская милашка» 
«В тени» 
«Записки о слепоте» 
«Отрицание» 
«Фантастические твари и где они обитают» 

Лучший режиссер 

Дэмьен Шазелл – за фильм «Ла-Ла Ленд»

Также номинировались:

Дени Вильнёв – за фильм «Прибытие»
Кен Лоуч – за фильм «Я, Дэниел Блэйк»
Кеннет Лонерган – за фильм «Манчестер у моря» 
Том Форд – за фильм «Под покровом ночи» 

Лучший актер 

Кейси Аффлек – за фильм «Манчестер у моря»

Также номинировались:

Эндрю Гарфилд – за фильм «По соображениям совести» 
Джейк Джилленхол – за фильм «Под покровом ночи»
Райан Гослинг – за фильм «Ла-Ла Ленд» 
Вигго Мортенсен – за фильм «Капитан Фантастик» 

Лучшая актриса 

Эмма Стоун – за фильм «Ла-Ла Ленд»

Также номинировались:

Эми Адамс – за фильм «Прибытие»
Эмили Блант – за фильм «Девушка в поезде» 
Мерил Стрип – за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс» 
Натали Портман – за фильм «Джеки»

Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

«В тени» - режиссер и сценарист Бабак Анвари, продюсеры Эмили Лео, Оливер Роскилл, Лакен Тох 

Также номинировались:

«Записки о слепоте» – режиссер, сценарист и продюсер Питер Миддлтон, режиссер и сценарист Джеймс Спинни, продюсер Джо Джо Эллисон 
«Новая эра Z» – сценарист Майк Кэри, продюсер Камилль Гатин 
«Пас» – режиссер Бен Э. Уильямс, сценарист Джон Доннелли 
«Блок-стоп» – сценарист, режиссер и продюсер Джордж Ампонсах, сценарист и продюсер Дайонн Уокер 

Лучший фильм на иностранном языке

«Сын Саула», Венгрия 

Также номинировались:

«Джульетта», Испания 
«Дипан», Франция 
«Мустанг», Франция, Германия, Турция и Катар
«Тони Эрдманн», Германия и Австрия 

Лучший актер второго плана

Дев Патель – за фильм «Лев» 

Также номинировались:

Аарон Тейлор-Джонсон – за фильм «Под покровом ночи» 
Хью Грант – за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс» 
Джефф Бриджес – за фильм «Любой ценой» 
Махершала Али – за фильм «Лунный свет» 

Лучшая актриса второго плана

Виола Дэвис – за фильм «Ограды» 

Также номинировались:

Хейли Сквайрс – за фильм «Я, Дэниел Блэйк» 
Мишель Уильямс – за фильм «Манчестер у моря» 
Наоми Харрис – за фильм «Лунный свет» 
Николь Кидман – за фильм «Лев» 

Лучший оригинальный сценарий

«Манчестер у моря» 

Также номинировались:

«Любой ценой» 
«Я, Дэниел Блэйк» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Лунный свет» 

Лучший адаптированный сценарий

«Лев» 

Также номинировались:

«Прибытие» 
«По соображениям совести» 
«Скрытые фигуры» 
«Под покровом ночи» 

Лучшая операторская работа

«Ла-Ла Ленд» 

Также номинировались:

«Прибытие» 
«Любой ценой» 
«Лев» 
«Под покровом ночи» 

Лучший композитор

«Ла-Ла Ленд» 

Также номинировались:

«Прибытие» 
«Джеки» 
«Лев» 
«Под покровом ночи» 

Лучший монтаж

«По соображениям совести» 

Также номинировались:

«Прибытие» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Манчестер у моря» 
«Под покровом ночи» 

Лучшая работа художника-постановщика

«Фантастические твари и где они обитают» 

Также номинировались:

«Доктор Стрэндж» 
«Да здравствует Цезарь!» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Под покровом ночи» 

Лучший дизайн костюмов

«Джеки» 

Также номинировались:

«Союзники» 
«Фантастические твари и где они обитают» 
«Флоренс Фостер Дженкинс» 
«Ла-Ла Ленд» 

Лучший грим и прически

«Флоренс Фостер Дженкинс» 

Также номинировались:

«Доктор Стрэндж» 
«По соображениям совести» 
«Под покровом ночи» 
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» 

Лучший звук

«Прибытие» 

Также номинировались:

«Глубоководный горизонт» 
«Фантастические твари и где они обитают» 
«По соображениям совести» 
«Ла-Ла Ленд» 

Лучшие визуальные эффекты

«Книга джунглей» 

Также номинировались:

«Прибытие» 
«Доктор Стрэндж» 
«Фантастические твари и где они обитают» 
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» 

Лучший анимационный фильм

«Кубо. Легенда о самурае» 

Также номинировались:

«В поисках Дори» 
«Зверополис» 
«Моана» 

Лучший документальный фильм

«Тринадцатая» 

Также номинировались:

«The Beatles: Восемь дней в неделю» 
«Охотница на орлов» 
«Винер» 
«Записки о слепоте» 

Восходящая звезда

Том Холланд

Также номинировались:

Рут Негга 
Лукас Хеджес 
Лайа Коста 
Аня Тейлор-Джой




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