Лауреаты премии BAFTA 2017: «Ла-Ла Ленд» продолжает собирать призы

12 февраля 2017 года прошла торжественная церемония награждения премии Британской киноакадемии BAFTA по итогам 2016 года. По числу номинаций лидировал мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», он же в итоге и получил главный приз как лучший фильм, обойдя ленты «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Прибытие» и «Я, Дэниел Блэйк». Постановщик картины Дэмьен Шазелл был признан лучшим режиссером, а Эмма Стоун - лучшей актрисой. Лучшим британским фильмом стала работа Кена Лоуча «Я, Дэниел Блэйк».





Лауреаты премии BAFTA

Лучший фильм

«Ла-Ла Ленд»

Также номинировались:

«Лунный свет»

«Манчестер у моря»

«Прибытие»

«Я, Дэниел Блэйк»



Лучший британский фильм

«Я, Дэниел Блэйк»

Также номинировались:

«Американская милашка»

«В тени»

«Записки о слепоте»

«Отрицание»

«Фантастические твари и где они обитают»



Лучший режиссер

Дэмьен Шазелл – за фильм «Ла-Ла Ленд»

Также номинировались:

Дени Вильнёв – за фильм «Прибытие»

Кен Лоуч – за фильм «Я, Дэниел Блэйк»

Кеннет Лонерган – за фильм «Манчестер у моря»

Том Форд – за фильм «Под покровом ночи»



Лучший актер

Кейси Аффлек – за фильм «Манчестер у моря»



Также номинировались:

Эндрю Гарфилд – за фильм «По соображениям совести»

Джейк Джилленхол – за фильм «Под покровом ночи»

Райан Гослинг – за фильм «Ла-Ла Ленд»

Вигго Мортенсен – за фильм «Капитан Фантастик»



Лучшая актриса

Эмма Стоун – за фильм «Ла-Ла Ленд»



Также номинировались:

Эми Адамс – за фильм «Прибытие»

Эмили Блант – за фильм «Девушка в поезде»

Мерил Стрип – за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс»

Натали Портман – за фильм «Джеки»



Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

«В тени» - режиссер и сценарист Бабак Анвари, продюсеры Эмили Лео, Оливер Роскилл, Лакен Тох

Также номинировались:

«Записки о слепоте» – режиссер, сценарист и продюсер Питер Миддлтон, режиссер и сценарист Джеймс Спинни, продюсер Джо Джо Эллисон

«Новая эра Z» – сценарист Майк Кэри, продюсер Камилль Гатин

«Пас» – режиссер Бен Э. Уильямс, сценарист Джон Доннелли

«Блок-стоп» – сценарист, режиссер и продюсер Джордж Ампонсах, сценарист и продюсер Дайонн Уокер



Лучший фильм на иностранном языке



«Сын Саула», Венгрия



Также номинировались:

«Джульетта», Испания

«Дипан», Франция

«Мустанг», Франция, Германия, Турция и Катар

«Тони Эрдманн», Германия и Австрия



Лучший актер второго плана

Дев Патель – за фильм «Лев»



Также номинировались:

Аарон Тейлор-Джонсон – за фильм «Под покровом ночи»

Хью Грант – за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс»

Джефф Бриджес – за фильм «Любой ценой»

Махершала Али – за фильм «Лунный свет»



Лучшая актриса второго плана

Виола Дэвис – за фильм «Ограды»



Также номинировались:

Хейли Сквайрс – за фильм «Я, Дэниел Блэйк»

Мишель Уильямс – за фильм «Манчестер у моря»

Наоми Харрис – за фильм «Лунный свет»

Николь Кидман – за фильм «Лев»



Лучший оригинальный сценарий

«Манчестер у моря»

Также номинировались:



«Любой ценой»

«Я, Дэниел Блэйк»

«Ла-Ла Ленд»

«Лунный свет»



Лучший адаптированный сценарий

«Лев»

Также номинировались:



«Прибытие»

«По соображениям совести»

«Скрытые фигуры»

«Под покровом ночи»



Лучшая операторская работа

«Ла-Ла Ленд»

Также номинировались:



«Прибытие»

«Любой ценой»

«Лев»

«Под покровом ночи»



Лучший композитор

«Ла-Ла Ленд»

Также номинировались:

«Прибытие»

«Джеки»

«Лев»

«Под покровом ночи»



Лучший монтаж

«По соображениям совести»

Также номинировались:

«Прибытие»

«Ла-Ла Ленд»

«Манчестер у моря»

«Под покровом ночи»



Лучшая работа художника-постановщика

«Фантастические твари и где они обитают»

Также номинировались:

«Доктор Стрэндж»

«Да здравствует Цезарь!»

«Ла-Ла Ленд»

«Под покровом ночи»



Лучший дизайн костюмов

«Джеки»

Также номинировались:

«Союзники»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Флоренс Фостер Дженкинс»

«Ла-Ла Ленд»



Лучший грим и прически

«Флоренс Фостер Дженкинс»

Также номинировались:

«Доктор Стрэндж»

«По соображениям совести»

«Под покровом ночи»

«Изгой-один: Звёздные войны. Истории»



Лучший звук

«Прибытие»

Также номинировались:

«Глубоководный горизонт»

«Фантастические твари и где они обитают»

«По соображениям совести»

«Ла-Ла Ленд»



Лучшие визуальные эффекты

«Книга джунглей»

Также номинировались:

«Прибытие»

«Доктор Стрэндж»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Изгой-один: Звёздные войны. Истории»



Лучший анимационный фильм

«Кубо. Легенда о самурае»

Также номинировались:

«В поисках Дори»

«Зверополис»

«Моана»



Лучший документальный фильм

«Тринадцатая»

Также номинировались:

«The Beatles: Восемь дней в неделю»

«Охотница на орлов»

«Винер»

«Записки о слепоте»



Восходящая звезда

Том Холланд

Также номинировались:

Рут Негга

Лукас Хеджес

Лайа Коста

Аня Тейлор-Джой