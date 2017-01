Берлинале 2017: 12 новых романов в поисках кинопродюсеров

14 февраля 2017 года в рамках 66-го Берлинского международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival (9-19 февраля) пройдет мероприятие «Книги на Берлинале» / Books at Berlinale, на котором продюсерам будут представлены 12 новых литературных произведений с огромным потенциалом для киноадаптации. О выбранных романах расскажут на питчинг-сессии на рынке копродукции Берлинале / Berlinale Co-Production Market. После этого у продюсеров будет возможность познакомиться с правообладателями – представителями издательств и литературными агентами – чтобы обсудить варианты сотрудничества или напрямую договориться о приобретении прав на экранизацию литературных работ.



На рассмотрение в этом году были поданы около 130 книг из более чем 30стран. Из них для представления в рамках «Книги на Берлинале» отобраны 12 работ из Бельгии, Великобритании, Бразилии, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии и Швейцарии.



Помимо новых романов авторов бестселлеров Мартина Сутера (Швейцария) и Германа Коха (Нидерланды), чей хит The Dinner ” представлен в этом году в конкурсной программе Берлинале, главную роль в экранизации исполнил Ричард Гир, и новой работы курдского писателя Бахтияра Али, являющегося лауреатом нескольких престижных литературных премий, в подборке можно найти романы еще не известных авторов, посвященные широкому спектру тематик и жанров, обладающих высоким потенциалом для киноадаптации.



Директор фестиваля Дитер Косслик: «Совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой мы создали эту платформу в качестве важного события для активного взаимодействия между мирами издательского и кинобизнеса, что позволяет нам поддерживать сотрудничество между издательствами, литературными агентами и продюсерами».



Продюсеры, заинтересованные в экранизации литературных произведений, а также издатели и литературные агенты могут зарегистрироваться до 8 февраля на books@berlinale.de.



«Книги на Берлинале» будет проходить в Берлинской Палате представителей в рамках рынка копродукции Берлинале / Berlinale Co-Production Market, который, в свою очередь, является частью Европейского кинорынка / European Film Market (EFM).



Следующие литературные произведения были отобраны для программы «Books at Berlinale» 2017: (перечислены в алфавитном порядке по названию компании, представляющей их):

«Elefant» / «Elephant» (Мартин Сутер), Diogenes Verlag, Швейцария

«Never Be Sad Again» (Батист Болье), Éditions Fayard, Франция

«The Boy» (Маркус Мальт), Éditions Zulma, Франция

«Ein mögliches Leben» / «One Possible Life» (Ханнес Кехлер), Elisabeth Ruge Agentur, Германия

«The Mascoteers: Enter the Zebra» (Ролло де Уолден), Kaiken Publishing, Финляндия

«The Last Pomegranate» (Бахтияр Али), Literarische Agentur Mertin, Германия

«The History of Bees» (Мая Лунде), Norse Code Agency, Норвегия

«Berlin - Fires of Tegel» (Фабио Геда и Марко Маньон), Oetinger Filmrechte-Agentur, Германия

«The Ditch» (Герман Кох), Shared Stories, Нидерланды

«We Own the Sky» (Люк Альнутт), The Artists Partnership, Великобритания

«The Remnant» (Рафаэль Кардосо), Villas-Boas & Moss Literary Agency, Бразилия

«The Joyce Girl» (Аннабель Аббс), Zeitgeist Literary Agency, Бельгия