Горизонты EFM: Виртуальная реальность, компьютерные игры, стартапы, новые технологии и инновации

С 10 по 14 февраля 2017 года в рамках Европейского кинорынка (EFM) серия мероприятий EFM Horizon, проводимая при поддержке Audi. Киноиндустрия будущего, с новейшими технологическими разработками, тенденциями, которые предоставляют возможность заглянуть в будущее развивающихся бизнес-моделей, находится в центре внимания пяти инновационных программ, объединенных под эгидой EFM Horizon. Платформа, которая включает в себя форматы «Propellor | Speednic», «EFM Startups», «VR NOW Con Business Mixer», «Game <3 Cinema» and «The Next Level of Cinema», стремится предложить участникам EFM возможности для налаживания связей с представителями смежных отраслей аудиовизуальной индустрии, таких как технологии, виртуальная реальность и компьютерные игры.



«Game<3 Cinema»

Пятница, 10 февраля, 2017, 19:30-21:30

MGBKino (Niederkirchnerstr. 7, 10963 Берлин)



Событие «Game <3 Cinema» объединяет кино и компьютерные игры в единый игровой экспириенс, который демонстрируется на большом экране. Формат мероприятия создан Booster Space и был представлен впервые на International Games Week в Берлине. Гости Европейского кинорынка смогут погрузиться в мир компьютерных игр в контексте кино и открыть для себя новые возможности использования игр в кинематографе.



«EFM Startups»

Понедельник, 13 февраля, 10:00-12:30

Berliner Freiheit (Berliner Freiheit 2, 10785 Берлин)



Успешная инициатива «EFM Startups», которая объединяет деятелей киноиндустрии с лидерами мнений в сфере технических инноваций, в этом году состоится под эгидой EFM Horizon. Для участия в программе были отобраны десять стартапов из Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Они представят посетителям EFM новые технологии производства, дистрибьюции и маркетинга ЭФМ. По предварительной договоренности возможна организация встреч один-на-один с потенциальными партнерами. Они предназначены для того, чтобы проложить путь для возможного сотрудничества. “ ЭФМ выскочить офисов” в атриуме Мартин-Гропиус-Бау будут доступны для лечащего стартапов.



Участники EFM Startups 2017:

AIVA (Люксембург)

Ctrl Movie (Швейцария)

DIVE (Spain)

Illusion-Walk (Германия)

Mobisol Group (Германия)

Native Studios Creace (Германия)

PICL (Нидерланды)

SPHERIE by Spice VR (Германия)

Viorama (Германия)

Virtelio byrealab (Люксембург)



«VRNOW Con Business Mixer»

Понедельник, 13 февраля, 16:00-19:00

Berliner Freiheit (Berliner Freiheit 2, 10785 Берлин)



Все говорят о виртуальной реальности – и киноиндустрия не исключение. В то же время, есть много неопределенности о том, как эти новые технологии VR, AR, MR, and 360° могут быть использован в кинобизнесе, о том, какие технологии наиболее целесообразно внедрять в киноиндустрию, во сколько это обойдется и т. д. Мероприятие VRNOW Con Business Mixer рассматривает наиболее актуальные тенденции в секторе. Пионеры виртуальной реальности и ведущие эксперты области расскажут поделятся самой свежей2 и актуальной информацией с представителями киноиндустрии. В то же время, участники также имеют возможность тестирования различных технологий VR.



«The Next Level of Cinema»

Вторник, 14 февраля, 11:00-13:00

Audi Berlinale Lounge (Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Берлин)



Ведущие компании и специалисты заставят заинтересованных дистрибьюторов, сейлз-агентов, продюсеров, экспонентов по-новому взглянуть на проблемы, стоящие перед киноиндустрией будущего. Особое внимание уделяется здесь вопросам оцифровки и инноваций. После обнародования результатов исследования в этой сфере, участники смогут принять участие в обсуждении самых актуальных вопросов области.



«Propellor| Speednic»

Вторник, 14 февраля, 14:30-16:30

Rooftop Café (Potsdamer Platz 1, 10785 Берлин)



Вопрос о киноиндустрии будущего и каким образом кинобизнес может стимулировать свое собственное развитие, используя концепции и инновации, находится в центре внимания первого мероприятия «Propellor | Speednic», которое является закрытым событием по нетворкингу. В нем примут участие 24 отобранных участников, 12 из которых являются представителями киноиндустрии и 12 – специалистами технологического сектора. Они обсудят, каким образом можно разработать и внедрить новые модели продаж, дистрибьюции и маркетинга, а также поделятся историями успеха экспертов из других отраслей.

Программа «Propellor Film Tech Hub» является совместной инициативой с международным кинофестивалем в Роттердаме / International Film Festival Rotterdam (IFFR), международным документальным кинофестивалем CPH:DOX и студией Cinemathon.



Дополнительную информацию о мероприятиях, а также подробную информацию о возможностях для участия в EFM Horizon можно найти на официальном сайте мероприятия .