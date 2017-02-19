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Берлинале 2017: Фоторепортаж с церемонии награждения и пресс-конференции победителей



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19.02.2017 12:32:00

18 февраля 2017 года в Berlinale Palast состоялась церемония закрытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля  / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2017 года). Главный приз смотра – Золотой медведь – за ленту «О теле и душе» получила венгерский режиссер Ильдико Эньеди. Вторая по значимости награда – Большой приз жюри – досталась картине «Фелисите» французского режиссера сенегальского происхождения Алена Гомиса. Серебряного медведя за лучшую режиссуру вручили Аки Каурисмяки за постановку фильма «По ту сторону надежды».

Смотрите фоторепортаж с церемонии награждения и пресс-конференции победителей:

 
Лауреаты Берлинале 2017, сценаристы Себастьян Лелио и Гонсало Маза (Серебряный медведь за лучший сценарий)

  
Лауреаты Берлинале 2017, сценаристы Себастьян Лелио и Гонсало Маза (Серебряный медведь за лучший сценарий)

  
Лауреаты Берлинале 2017, сценаристы Себастьян Лелио и Гонсало Маза (Серебряный медведь за лучший сценарий)
 
Лауреаты Берлинале 2017, актер Георг Фридрих (Серебряный медведь за лучшую мужскую роль)

  
Лауреаты Берлинале 2017, актер Георг Фридрих (Серебряный медведь за лучшую мужскую роль)

  
Лауреаты Берлинале 2017, актриса Ким Мин Хи (Серебряный медведь за лучшую женскую роль)
 
Лауреаты Берлинале 2017, актриса Ким Мин Хи (Серебряный медведь за лучшую женскую роль)

  
Лауреаты Берлинале 2017, актриса Ким Мин Хи (Серебряный медведь за лучшую женскую роль)

  
Лауреаты Берлинале 2017, режиссер Агнешка Холланд (Серебряный медведь - Приз имени Альфреда Бауэра фильму, открывающему новые перспективы)
 
Лауреаты Берлинале 2017, режиссер Агнешка Холланд (Серебряный медведь - Приз имени Альфреда Бауэра фильму, открывающему новые перспективы)

  
Лауреаты Берлинале 2017, режиссер Агнешка Холланд (Серебряный медведь - Приз имени Альфреда Бауэра фильму, открывающему новые перспективы)

  
Лауреаты Берлинале 2017, режиссер Ален Гомис (Серебряный медведь - Большой приз жюри)
 
Лауреаты Берлинале 2017, режиссер Ален Гомис (Серебряный медведь - Большой приз жюри)

  
Лауреаты Берлинале 2017, режиссер Ален Гомис (Серебряный медведь - Большой приз жюри)

  
Лауреаты Берлинале 2017, режиссер Ален Гомис (Серебряный медведь - Большой приз жюри)

  


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Просмотров: 47   |      


Фильм: «По ту сторону надежды»  

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