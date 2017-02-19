Берлинале 2017: Фоторепортаж с церемонии награждения и пресс-конференции победителей

18 февраля 2017 года в Berlinale Palast состоялась церемония закрытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (9-19 февраля 2017 года). Главный приз смотра – Золотой медведь – за ленту «О теле и душе» получила венгерский режиссер Ильдико Эньеди. Вторая по значимости награда – Большой приз жюри – досталась картине «Фелисите» французского режиссера сенегальского происхождения Алена Гомиса. Серебряного медведя за лучшую режиссуру вручили Аки Каурисмяки за постановку фильма «По ту сторону надежды».

Смотрите фоторепортаж с церемонии награждения и пресс-конференции победителей:

