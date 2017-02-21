EFM 2017: Новый фильм Аки Каурисмяки едет в Россию

С 9 по 17 февраля 2017 года в рамках 67-го Берлинского Международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival проходил Европейский кинорынок (EFM), на котором активно велись закупки контента. Не остались в стороне и российские компании. Дистрибьютор «Русский Репортаж» приобрел права на кинотеатральный прокат двух новых фильмов из программы Берлинале. Один из них был показан в рамках конкурсной программы и удостоился Серебряного медведя. Премьера второго состоялась в секции Special Gala. Оба фильма выйдут в российский прокат в 2017/2018 годах.



Комедийная драма Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды»/Toivon tuolla puolen рассказывает историю молодого сирийского беженца и финского ресторатора. Халед приехал в Финляндию в поисках лучшей жизни, но, как и многие другие, вынужден находиться в стране нелегально. Викстрем – бывший коммивояжер и игрок в покер, держит ресторан на окраине Хельсинки. Эти два человека – из разных миров, но судьба сводит их вместе.



Картина участвовала в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля и по итогам смотра была удостоена награды «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру. Примечательно, что накануне Каурисмяки объявил о завершении своей карьеры.





Вторым приобретением «Русского репортажа» на EFM стал фильм Сэма Гарбарски «Однажды в Германии»/Es war einmal in Deutschland. Лента снята по книге Михеля Бергмана. В центре сюжета – переживший Холокост еврей Давид Берман. У него только одна цель – как можно скорее уехать из Германии в Америку, но для этого нужны деньги. Стремясь набрать недостающую сумму, Давид лишается всех своих сбережений. Ситуация усугубляется тем, что его не отпускают «призраки» прошлого. Фильм «Прощай, Германия» был показан на Берлинском фестивале в программе «Special Gala».



Сэм Гарбарски родился в Германии в 1948 году. В начале кинокарьеры он снял более 50-ти рекламных роликов, многие из которых получили призы в Каннах, Нью-Йорке и Лондоне. В 2004 году Гарбарски дебютировал в полнометражном кино фильмом «Танго Рашевского», который был показан на нескольких фестивалях и получил главный приз МКФ в Иерусалиме. Фильм Сэма Гарбарски «Ирина Палм сделает ЭТО лучше» (2007) отмечен номинацией на лучший фильм на Берлинале 2007.



