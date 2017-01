Рынок копродукции Берлинале: Новые проекты Агнешки Холланд, Ганса Петтера Моланда и Ивана И. Твердовского

С 12 по 15 февраля 2017 года в рамках Европейского кинорынка / European Film Market (EFM) в 14-й раз пройдет Берлинский рынок копродукции / Berlinale Co-Production Market, на котором будут представлены 36 новых проектов из 29 стран. Их создатели получат возможность встретиться с потенциальными партнерами, заинтересованными в совместном производстве.



Из 323 заявок были отобраны 20 перспективных игровых кинопроектов с подтвержденными финансированием в размере не менее 30% от общего бюджета. Бюджеты проектов колеблются от 750000 тысяч до 11 млн евро.



Среди режиссеров отобранных проектов – такие громкие имена, как Ганс Петтер Моланд, Агнешка Холланд, а также режиссеры, чьи фильмы принимали участие в основном конкурсе Берлинале в прошлые годы: Лоу Е, Селина Мурга, Анна Зора Берашед и Лаура Биспури.



Чтобы помочь продюсерам отдельных проектов и компаний, команда Berlinale Co-Production Market организует в общей сложности около 1200 встреч один-на-один с заинтересованными потенциальными партнерами, куда вошли 550 профессионалов кинобизнеса: продюсеры, международные сейлз-агенты, вещатели, дистрибьюторы, представители кинофондов и финансисты со всего мира.



В секции Berlinale Directors будут представлены три проекта режиссеров, чьи предыдущие фильмы были показаны в предыдущие годы на Брлинале. Несмотря на то, что некоторые из них находятся на ранней стадии разработки и не имеют достаточного финансирования, руководство рынка копродукции сочло их невероятно перспективными, поэтомук они все же были включены в программу.



В содружестве с роттердамским рынком CineMart, три проекта были также отобраны для программы Rotterdam-Berlinale Express. Эти проекты будут участвовать как на CineMart, так и в и Берлинском рынке копродукции. Среди них – новый проект Ивана И. Твердовского.



На рынке талантов Talent Project Market, который организован в сотрудничестве с Berlinale Talents, десять перспективных продюсеров, отобранных из 178 претендентов, представят свои проекты на международном рынке.



Кроме того, будет вручена награда Eurimages Co-Production Development Award. Также приз будет сопровождаться денежным эквивалентом в размере 20,000 евро. Фильмы, претендующие на награду, должны быть копродукцией, в создании которой принимают участие по крайней мере две страны, входящие в Евримаж. Цель данной награды – поддержать европейские киноленты высокого качества на ранних стадиях производства. Помимо этого, Eurimages на рынке копродукции вручит следующие денежные призы: VFF Highlight Pitch Award и ARTE International Prize. Первый из них составляет 10,000 евро, второй приз равен 6,000 евро.



Нововведением этого года станет проведение программы Company Matching, в которой уже подтвердили свое участие четыре компании из Германии, Франции, Израиля и Норвегии. Участники рынка копродукции могут назначить представителям этих компаний встречи один-на-один, чтобы наладить контакты и обсудить детали возможного сотрудничества.

Berlinale Co-Production Market является частью Европейского кинорынка / European Film Market.



Проекты, отобранные для участия в рынке копродукции Берлинале / Berlinale Co-Production Market 2017:

Where the Summer Went (режиссер Beatriz Sanchis), Animal de Luz Films, Мексика

Psychobitch (режиссер Martin Lund), Ape&Bjørn, Норвегия

7500 (режиссер Patrick Vollrath), Augenschein Filmproduktion, Германия

Irene (режиссер Celina Murga), Cepa Audiovisual & Tresmilmundos Cine, Аргентина

The Ski Jumper Who Didn't Want to Land (режиссер Hans Petter Moland), Chezville & Storyline Studios, Норвегия

Overgod (режиссер Gabriel Mascaro), Desvia Produções, Бразилия

Clear Blue (режиссер Lindsay MacKay), Devonshire Productions, Канада

Man's Fate (режиссер Lou Ye), Dream Factory, China & Chinese Shadows, Гонконг, Китай

The Deer (режиссер Bogdan George Apetri), Fantascope, Румыния

The Monster Within (режиссер Rodrigo Susarte), Forastero, Чили

Lost Country (режиссер Vladimir Perisic), KinoElektron, Франция, Trilema, Сербия, MPM Film, Франция

Benigno Cruz (режиссер Jorge Hernandez Aldana), La Pandilla Producciones, Венесуэла, Lucía Films & Paloma Negra Films, Мексика

Eloe (режиссер Piotr Złotorowicz), Lava Films, Польша

Charlatan (режиссер Agnieszka Holland), Marlene Film Production, Чехия

A Film by Verner Holm (режиссер Jannik Johansen), Profile Pictures, Дания

Blanquita (режиссер Fernando Guzzoni), QuijoteRampante, Чили

Paloma's Wedding (режиссер Marcelo Gomes), Rec Produtores, Бразилия

Waiting for an Angel (режиссер Akin Omotoso), Rififi Pictures, South Africa & Triptych Media, Канада

Dead Noon (режиссер Jeff Desom), Samsa Film, Люксембург

Daughter of Mine (режиссер Laura Bispuri), Vivo Film, Италия



Berlinale Directors:

Ten Thousand Happiness (режиссер Johnny Ma), Image X Productions, Китай

Colour of the Skull (режиссер Sibs Shongwe-La Mer), Mille et Une Productions, Франция

Zorro (режиссер Ronny Trocker), Zischlermann Filmproduktion, Германия



Rotterdam Berlinale Express:

Girls of the Sun (режиссер Eva Husson), Maneki Films, Франция

Jumpman (режиссер Иван И. Твердовский), Новые люди, Россия

The Wife of the Pilot (D: Anne Zohra Berrached), Razor Film Produktion, Германия



Talent Project Market:

The Deposit (продюсер Eva Sigurdardottir), Askja Films, Исландия

MNK Boy (продюсер Aydin Dehzad), Kaliber Film, Нидерланды / Турция

Shock Labor (продюсер Maria Carla del Rio), Marinca Filmes, Куба

The Bus to Amerika (продюсер Nefes Polat), Mars Production, Турция

The Space Between (продюсер Angela Lee), Nifty Pictures, США

Memoryland (продюсер / режиссер: Quy Bui), Pixelholic Media, Вьетнам

Tomorrow is a Long Time (продюсер Jeremy Chua), Potocol, Сингапур

Never the Bright Lights (продюсер Tonee Acejo), Quiapost Productions, Филиппины

You Will Die at Twenty продюсер Hossam Elouan), Transit Films,

Египет / Судан

Breaking Surface (продюсер Julia Gebauer), Way Creative Films,Швеция



Company Matching:

Black Sheep Film Productions, Израиль

Haut et Court, Франция

Mer Film, Норвегия

Weydemann Bros., Германия