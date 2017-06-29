Киноафиша на уикенд 29 июня - 2 июля: Миньоны атакуют Трансформеров в российском прокате

29 июня 2017 года на российские экраны выходят четыре новых фильма. В том числе третья часть анимационного хита от Illumination Entertainment «Гадкий я», а также экранизация романа блестящего британца Стивена Фрая «Гиппопотам». С 6 июля в прокате пять новинок. В частности драма «Тень» с Михаилом Пореченковым в главной роли, а также супергеройский фильм «Человек-паук: Возвращение домой».

29 июня на экраны вышли следующие новые фильмы:

«Гадкий Я 3»

Грю живет вместе с Люси и тремя приемными малышками, на заднем плане маячат непоседливые миньоны. Рядом с четырьмя особами женского пола характер у Грю вроде стал лучше. Но однажды он сталкивается с неким Балтазаром Бреттом, бывшим мальчиком-звездой, который вырос и превратился в одержимого своей славой и своим персонажем человека. Интересно, что этого антагониста в новой серии в англоязычном варианте озвучит известная личность, один из соавторов «Южного парка» Трей Паркер. Премьера третьей части анимационного блокбастера состоялась 14 июня на фестивале анимационных фильмов в Анси. В мировом прокате «Гадкий я 3» уже начал свое шествие. Пока он собрал 10 млн. долларов. Но по прогнозам, в Северной Америке, где фильм стартует одновременно с Россией, его сборы только в первые выходные должны составить 85-90 млн. долларов.

«Гадкий Я 3»: Миньоны захватят мировое господство

«Гадкий Я 3»: Миньоны отправляются на «последнее дело»







«Синяя бездна»

Британский ужастик о Лизе и Кейт, двух сестрах на отдыхе в Мексике, которые нашли себе странное развлечение. Они погружаются в глубину моря в гигантской клетке и наблюдают за акулами. Вероятно, так одна из сестер хотела подбодрить другую, только что расставшуюся со своим парнем. Но поразвлечься не вышло. Трос оборвался, клетка упала на пятидесятиметровую глубину, вокруг плавают акулы, а кислорода хватит всего на час. Критика восприняла «Синюю бездну» спокойно, но у фильма неожиданно случился коммерческий успех. Он стартовал одновременно с «Очень плохими девчонками» и «Тачками 3» и по прогнозам в первые дни проката должен был заработать около 5 млн. долларов. Но отметка в 4,5 млн. была преодолена в первый же день, и в итоге за выходные он собрал 11,2 млн. Видимо, для массового зрителя акула и ее челюсти – это все еще очень страшно.

Кинокомпания Вольга представила пакет своих релизов до конца года





«Гиппопотам»

Поэт, пьянчуга, парень, которому не стоит доверять, Тэд Уоллес соглашается на необычное предложение своей крестной дочери. Он едет в имение старого школьного приятеля, чтобы разобраться в имевшей там место череде странных исцелений больных. В центре этой загадки сын лорда-владельца имения, мальчик с ангельским лицом и тайными сексуальными фантазиями. Поездка обещала быть интересной, но оказалась совершенно непредсказуемой. «Гиппопотам» - экранизация романа Стивена Фрая, писателя, актера, журналиста, человека, признанного в наши дни носителем эталонного британского английского языка. В главной роли – заслуженный британский театральный актер Роджер Аллам, известный также и своими работами в кино и на телевидении («Королева», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Ветер, что качает вереск»). Сценарий написали театральный драматург и режиссер Бланш Макинтайр и Том Ходжсон, ранее работавший над байопиком «Севе», историей жизни прославленного гольфиста Северьяно Бальестероса.





«2:22»

Жизнь авиадиспетчера Дилана пошла под откос после того, как однажды он предотвратил столкновение двух самолетов, одним странным днем, ровно в 14.22. Тогда небо озарила вспышка, приборы навигации вышли из строя, и только мастерство и опыт Дилана спасли множество людских жизней. Однажды он знакомится с Сарой и влюбляется в эту девушку. Вместе они будут искать разгадку того, что же случилось тогда в небе, какая страшная правда стоит за этим событием. Триллер «2:22» интересен уже тем, что снят австралийцами – именно из Австралии на протяжении последних лет десяти выходили действительно очень страшные фильмы самых разных жанров, от «Грузовика-призрака» до «Снежного города» и «Мальчиков на деревьях». Режиссером «2:22» стал известный австралийский продюсер и режиссер Пол Карри (бывший и в числе продюсеров «По соображениям совести» Мэла Гибсона). А сценарий написал Нэйтан Паркер, в фильмографии которого есть, к примеру, «Луна 2112» Данкана Джонса.

6 июля в прокат выходят следующие новые фильмы:

«Тень»

У успешного бизнесмена Бориса все есть – работа, деньги, семья, успех. Но в какой-то момент он понимает, что несчастлив, а в душе пусто. В этот самый момент в заброшенном доме, который он планирует перестроить под торговый центр, он находит фотографию звезды немого кино Веры Лисовской и влюбляется. В этом образе он находит то, чем может заполнить душевную пустоту. Борис убежден, что в мире у всего есть копии и решает найти девушку, похожую на актрису из прошлого. И она находится. Это Вера, героиня с непростой судьбой, чей отец умер, а мать в тюрьме. Она живет в провинции, не ждет от жизни радости, но однажды ее находят те, кого нанял Борис. «Тень» - драма режиссера Дмитрия Светозарова и продюсера Андрея Сигле, в главных ролях Михаил Пореченков и Варвара Щербакова. Премьера фильма студии АСДС состоялась в конце апреля в питерском кинотеатре «Англетер».

Премьера фильма «Тень»

Дебюты и эксперименты в программе российского кино фестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард»

Завершено производство фильма «Тень»





«Сказ о Петре и Февронии»

XIII век. Князь муромский Петр в сражении со змеем испачкался его кровью и заболел. Спасти его может только целительница Феврония. Излечившись, князь и его спасительница захотят пожениться. Невзирая на то, что они разных сословий. И это не единственное препятствие к их браку. Полнометражный анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» основан на сюжете о князе и спасшей его дочери бортника, которые поженились и стали на Руси символом любви и верности. Режиссеры, сценаристы проекта – Юрий Кулаков (анимационный фильм «Князь Владимир») и Юрий Рязанов. Среди актеров, озвучивших проект – Иван Охлобыстин и Виктор Вержбицкий, песню для фильма исполнила Валерия. Бюджет проекта 140 млн. рублей, он создавался при поддержке Фонда кино, работа длилась около семи лет. «Сказ о Петре и Февронии» выходит в прокат он в канун 8 июля, дня семьи, любви и верности, который отмечается в России с 2008 года.

102 Кинорынок: Презентация «Каропроката»

«Человек-паук: Возвращение домой»

После встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой и намерен жить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой. Один из самых популярных героев комиксов возвращается на большой экран. Трилогия о Человеке-Пауке Сэма Рэйми с Тоби Магуайром в главной роли сегодня считается чуть ли не классикой. Сразу за ней последовала дилогия Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом. И вот новое воплощение, британский актер и хип-хопер Том Холланд в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» от Джона Уоттса. Холланд уже появлялся в роли Паука в фильме «Первый мститель: Противостояние» и заслужил восторги критики своей витальностью и остроумием. Его тетю сыграет Мариса Томей, в кадре появятся также Железный Человек, он же Тони Старк (Роберт Дауни мл.), и Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу).

103 Кинорынок. WDSSPR: От «Кинотавра» до джедаев





«Эксперимент «Офис»

В офисном небоскребе оказались заперты 80 сотрудников крупной корпорации. Некто неизвестный по внутренней связи будет давать им указания. Теперь они не сотрудники, а враги, соперники в смертельной игре на выживание. Задания для них будут одно хитрее другого. Выживут, разумеется, не все. «Эксперимент «Офис» придумал и написал Джеймс Ганн, сегодня более всего известный как режиссер и сценарист обеих частей «Стражей Галактики». Сюжет приснился ему во сне, и по сути это была история о людях, которые знают друг друга, уважают и заботятся друг о друге, но в один прекрасный день вынуждены убивать друг друга. Что еще важнее, режиссером проекта стал культовый персонаж, австралиец Грег МакЛин, признанный мастером жанра хоррора всего после одного фильма - «Волчьей ямы». «Эксперимент «Офис» снимали в Колумбии, премьера его состоялась на кинофестивале в Торонто.





«Институт Роузвуд»

19 век, Балтимор, штат Мэриленд. Изабель Портер опечалена смертью родителей, желает отвлечься и отправляется в модную клинику, известную как институт Роузвуд. Там клиентам оказывают психологическую помощь, но на самом деле за приличным фасадом скрывается ужасное – бесчеловечные псевдонаучные эксперименты. Все это героине придется испытать на собственном опыте. Малобюджетный триллер «Институт «Роузвуд» сделан совместными усилиями Джеймса Франко и Памелы Романовски. И если Франко широко известен, то о его партнерше известно гораздо меньше, хотя это не единственный их опыт совместного творчества (были уже «Цвет времени» и «Аддеролловые дневники»). Их нынешний совместный проект основан на реальной истории пребывания пациентки в клинике Роузвуд.



