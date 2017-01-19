Лауреаты People's Choice Awards 2017: От рыбок до звезд Youtube

18 января 2017 года в театре Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась сорок третья церемония награждения победителей престижной премии People's Choice Awards. Победители по традиции определяются при помощи масштабного всенародного голосования. Любимым фильмом была названа анимационная лента «В поисках Дори», она же завоевала победу в номинации «Любимый семейный фильм».



Любимой актрисой признана Дженнифер Лоуренс, а Райан Рейнольдс стал любимым актером. Звание иконы кинематографа досталось Джонни Деппу.



Премия охватывает как кино- и телевизионную индустрию, так и музыкальную.





Полный список лауреатов премии People's Choice Awards:



КИНО



Любимый фильм

«В поисках Дори»

Также номинировались:

«Первый мститель: Противостояние»

«Дэдпул»

«Отряд самоубийц»

«Зверополис»



Любимый киноактер

Райан Рейнольдс

Также номинировались:

Кевин Харт

Роберт Дауни-младший

Том Хэнкс

Уилл Смит



Любимая киноактриса

Дженнифер Лоуренс

Также номинировались:

Анна Кендрик

Марго Робби

Мелисса Маккарти

Скарлетт Йоханссон



Любимый экшн-фильм

«Дэдпул»

Также номинировались:

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

«Первый мститель: Противостояние»

«Отряд самоубийц»

«Люди Икс: Апокалипсис»



Любимый экшн-актер

Роберт Дауни-младший

Также номинировались:

Крис Эванс

Лиам Хемсворт

Райан Рейнольдс

Уилл Смит



Любимая экшн-актриса

Марго Робби

Также номинировались:

Дженнифер Лоуренс

Скарлетт Йоханссон

Шейлин Вудли

Зои Салдана



Любимая озвучка мультфильма

Эллен ДеДженерес, «В поисках Дори»

Также номинировались:

Билл Мюррей, «Книга джунглей»

Дженнифер Гудвин, «Зверополис»

Джейсон Бейтман, «Зверополис»

Кевин Харт, «Тайная жизнь домашних животных»



Любимая комедия

«Очень плохие мамочки»

Также номинировались:

«Полтора шпиона»

«Охотники за привидениями»

«В активном поиске»

«Соседи. На тропе войны 2»



Любимый комедийный актер

Кевин Харт

Также номинировались:

Крис Хемсворт

Дуэйн «Скала» Джонсон

Райан Гослинг

Зак Эфрон



Любимая комедийная актриса

Мелисса Маккарти

Также номинировались:

Анна Кендрик

Кристен Белл

Кристен Уиг

Ребел Уилсон



Любимый драматический фильм

«До встречи с тобой»

Также номинировались:

«Глубоководный горизонт»

«Чудеса с небес»

«Дом странных детей Мисс Перегрин»

«Чудо на Гудзоне»



Любимый драматический актер

Том Хэнкс

Также номинировались:

Бен Аффлек

Крис Пайн

Джордж Клуни

Мэтт Деймон



Любимая драматическая актриса

Блейк Лайвли

Также номинировались:

Эми Адамс

Эмили Блант

Джулия Робертс

Мерил Стрип



Любимый семейный фильм

«В поисках Дори»

Также номинировались:

«Алиса в Зазеркалье»

«Книга джунглей»

«Тайная жизнь домашних животных»

«Зверополис»



Любимый триллер

«Девушка в поезде»

Также номинировались:

«Заклятие 2»

«Нерв»

«Судная ночь 3»

«Отмель»



Любимая икона кинематографа

Джонни Депп

Также номинировались:

Дензел Вашингтон

Сэмюэл Л. Джексон

Том Круз

Том Хэнкс



СЕРИАЛЫ



Любимый телесериал

«Чужестранка»



Любимый комедийный сериал

«Теория Большого взрыва»



Любимый телевизионный комедийный актер

Джим Парсонс



Любимая телевизионная комедийная актриса

София Вергара



Любимый драматический сериал

«Анатомия страсти»



Любимый драматический актер на телевидении

Джастин Чэмберс



Любимая драматическая актриса на телевидении

Приянка Чопра



Любимая комедия на кабельном телевидении

«Папочка»



Любимая драма на кабельном телевидении

«Мотель Бейтс»



Любимый актер кабельного телевидения

Фредди Хаймор



Любимая актриса кабельного телевидения

Вера Фармига



Любимая криминальная драма на телевидении

«Мыслить как преступник»



Любимый актер криминальной драмы на телевидении

Марк Хэрмон



Любимая актриса криминальной драмы на телевидении

Дженнифер Лопес



Любимое премиум-шоу

«Оранжевый – хит сезона»



Любимая премиум-комедия

«Более полный дом»



Любимый актер премиум-шоу на кабельном телевидении

Дуэйн «Скала» Джонсон



Любимая актриса премиум-шоу на кабельном телевидении

Сара Джессика Паркер



Любимое научно-фантастическое/фэнтези-шоу на сетевом телевидении

«Сверхъестественное»



Любимое научно-фантастическое/фэнтези-шоу на кабельном телевидении

«Ходячие мертвецы»



Любимое научно-фантастическое/фэнтези-премиум-шоу

«Чужестранка»



Любимый актер научно-фантастического/фэнтези-шоу

Сэм Хьюэн



Любимая актриса научно-фантастического/фэнтези-шоу

Катрина Балф



Любимое конкурсное телевизионное шоу

«Голос Америки»



Любимый телеведущий дневного шоу

Эллен ДеДженерес



Любимое дневное шоу

«Доброе утро, Америка»



Любимый телеведущий вечернего шоу

Джимми Фэллон



Любимое анимационное шоу

«Симпсоны»



Любимый актер нового сериала

Мэтт ЛеБлан



Любимая актриса нового сериала

Кристен Белл



Любимый новый комедийный сериал

«Все схвачено»



Любимый новый драматический сериал

«Это мы»



МУЗЫКА



Любимый исполнитель

Джастин Тимберлэйк



Любимая исполнительница

Бритни Спирс



Любимая группа

Fifth Harmony



Любимый прорыв года

Найл Хоран



Любимый кантри-исполнитель

Блейк Шелтон



Любимая кантри-исполнительница

Кэрри Андервуд



Любимая кантри-группа

Little Big Town



Любимый поп-исполнитель

Бритни Спирс



Любимый хип-хоп-исполнитель

G-Eazy



Любимый R&B-исполнитель

Рианна



Любимый альбом

Блэйк Шелтон, If I’m Honest



Любимая песня

Джастин Тимберлэйк, Can’t Stop the Feeling!



ДИДЖИТАЛ



Любимая медийная знаменитость

Бритни Спирс



Любимая интернет-знаменитость

Кэмерон Даллас



Любимая звезда Youtube

Лилли Сингх



Любимая комедийная коллаборация

Эллен ДеДженерес и Бритни Спирс: шалости в торговом центре