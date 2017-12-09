EFA 2017: «Квадрат» покорил членов Европейской киноакадемии

Сегодня, 9 декабря 2017 года, в Берлине состоялась 30-я церемония награждения лауреатов премии Европейской киноакадемии European Film Awards, эксклюзивным информационным партнером которой в России уже седьмой год подряд выступает портал ПрофиСинема. Ведущим вечера стал немецкий актер и режиссер Томас Германс. Всего на церемонии в Haus der Berliner Festspiele присутствовали около 900 гостей, в том числе победители, номинанты и члены Европейской киноакадемии.

Триумфатором вечера стала лента Рубена Эстлунда «Квадрат», завоевавшая шесть наград EFA: Лучший фильм, лучшая комедия, лучший режиссер, лучший актер, лучший сценарист и лучший художник-постановщик.



По случаю 30-летнего юбилея European Film Awards, организаторы церемонии сосредоточились не только на том, чтобы отметить достижения европейского кинематографа за последний год, но и отдать дать лучшим европейским картинам последних тридцати лет. Интернациональный ансамбль, в который вошли актеры Йоханнес Кунке (Швеция), Алекс Брендемюль (Испания), Анна Гейслерова (Чехия), Дэйв Джонс (Великобритания), Анамария Маринка (Румыния), Полина Рожински (Германия) и Иван Шведов (Россия) прямо на сцене разыграли некоторые особенно захватывающие сцены из лучших европейских фильмов, а актеры Йохан Хелденберг и Верле Батенс исполнили песню «If I needed You» из фильма «Разомкнутый круг» (2012). На протяжении всей церемонии гости и зрители находили отсылки к известным кинолентам.

Гостями церемонии стали в том числе кинематографисты, удостоенные в этом году почетных призов: французская и американская актриса Жюли Дельпи (приз European Achievement In World Cinema), российский режиссер Александр Сокуров (Lifetime Achievement Award за «выдающийся вклад в режиссуру, драматургию и операторское мастерство») и продюсер из бывшей Югославии Седомир Колар (European Co-Production Award за вклад в производство европейских копродукционных проектов).

Полный список лауреатов:

Лучший европейский фильм:

«Квадрат», режиссер Рубен Эстлунд (Швеция, Германия, Франция, Дания)

Также номинировались:

«120 ударов в минуту», режиссер Робен Кампийо (Франция)

«О теле и душе», режиссер Ильдико Эньейди (Венгрия)

«По ту сторону надежды», режиссер Аки Каурисмяки (Финляндия, Германия)

«Нелюбовь», режиссер Андрей Звягинцев (Россия, Бельгия, Германия, Франция)

Лучшая европейская комедия:



«Король бельгийцев», режиссеры Джессика Хоуп Вудворт и Петер Бросенс (Бельгия, Нидерланды, Болгария)

«Винсент», режиссер Кристоф Ван Ромпай (Бельгия, Франция)

«Добро пожаловать к Хартманнам», режиссер Симон Ферхоэвен (Германия)

Лучший европейский полнометражный анимационный фильм:



«Ван Гог. С любовью, Винсент», режиссеры Дорота Кобела, Хью Уэлшман (Польша, Великобритания)



Также номинировались:

«Этель и Эрнст», режиссер Роджер Мейнвуд (Великобритания, Люксембург)

«Луиза зимой», режиссер Жан-Франсуа Лагион (Франция, Канада)

«Зомбиллениум», режиссеры Артур де Пинс и Алексис Дюкор (Франция, Бельгия)

Лучший европейский документальный фильм:

«Communion», режиссер Анна Замка (Польша)

Также номинировались:

«La Chana», режиссер Люсия Стоевич (Испания, Исландия, США)

«Stranger In Paradise», режиссер Гуидо Хендрикс (Нидерланды)

«Аустерлиц», режиссер Сергей Лозница (Германия)

«Добрый почтальон», режиссер Тонислав Христов (Финляндия, Болгария)

Лучший европейский режиссер:

Рубен Эстлунд, «Квадрат» (Швеция, Германия, Франция, Дания)



Также номинировались:

Ильдико Эньеди, «О теле и душе» (Венгрия)

Аки Каурисмяки, «По ту сторону надежды» (Финляндия, Германия)

Йоргос Лантимос, «Убийство священного оленя» (Великобритания, Ирландия)

Андрей Звягинцев, «Нелюбовь» (Россия, Бельгия, Германия, Франция)

Лучшая европейская актриса:

Александра Борбей, «О теле и душе» (Венгрия)

Также номинировались:

Паула Бир, «Франц» (Франция, Германия)

Жюльет Бинош, «Впусти солнце» (Франция)

Изабель Юппер, «Хэппи-энд» (Франция, Германия, Австрия)

Флоренс Пью, «Леди Макбет» (Великобритания)

Лучший европейский актер:

Клас Банг, «Квадрат» (Швеция, Германия, Франция, Дания)

Также номинировались:

Колин Фаррелл, «Убийство священного оленя» (Великобритания, Ирландия)

Йозеф Хадер, «Стефан Цвейг» (Австрия, Германия, Франция)

Науэль Перес Бискаярт, «120 ударов в минуту» (Франция)

Жан-Луи Трентиньян, «Хэппи-энд» (Франция, Германия, Австрия)

Лучший европейский сценарист:

Рубен Эстлунд - «Квадрат» (Швеция, Германия, Франция, Дания)

Также номинировались:

Йоргос Лантимос и Эфтимис Филиппоу - «Убийство священного оленя» (Великобритания, Ирландия)

Франсуа Озон - «Франц» (Франция, Германия)

Ильдико Эньейди - «О теле и душе» (Венгрия)

Открытие года – приз FIPRESCI:

«Леди Макбет» (Великобритания)

Также номинировались:

«Мелкий фермер» (Франция)

«Безбожники» (Болгария, Дания, Франция)

«Лето 1993» (Испания)

«Отшельники» (Германия, Австрия)

Приз зрительских симпатий:

Также номинировались:

«Голос монстра», режиссер Хуан Антонио Байона (Испания)

«Бриджит Джонс 3», режиссер Шэрон Магуайр (Ирландия, Великобритания, Франция, США)

«Фантастические твари и где они обитают», режиссер Дэвид Йейтс (Великобритания, США)

«Франц», режиссер Франсуа Озон (Франция, Германия)

«Выпускной», режиссер Кристиан Мунджиу (Румыния, Франция, Бельгия)

«Как чокнутые», режиссер Паоло Вирдзи (Италия, Франция)

«Комунна», режиссер Томас Винтерберг (Дания, Швеция, Нидерланды)

«По ту сторону надежды», режиссер Аки Каурисмяки (Финляндия, Германия)

Ранее объявленные лауреаты European Film Awards:

Студенческая премия European University Film Award (EUFA):

«Каменное сердце» / Hjartasteinn – режиссер Гутмундур Арнар Гудмундсон

Лучший европейский оператор 2017 – Prix Carlo di Palma:

Михаил Кричман – «Нелюбовь»



Лучший европейский монтажер 2017:

Робен Кампийо – «120 ударов в минуту»



Лучший европейский художник-постановщик 2017:

Йозефин Асберг – «Квадрат»



Лучший европейский художник по костюмам 2017:

Катажина Левинска – «След зверя»



Лучший европейский художник по прическам и гриму 2017:

Линдерт ван Нимвеген – «Преисподняя»



Лучший европейский композитор 2017:

Евгений Гальперин, Саша Гальперин – «Нелюбовь»

Лучший европейский звукооператор 2017:

Ориол Тарраго – «Голос монстра»