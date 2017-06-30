Завершилось озвучание анимационного фильма «Гурвинек и волшебный музей»

С 21 по 29 июня 2017 года на студии «КиноАтис» проходило озвучание полнометражного анимационного фильма «Гурвинек и волшебный музей», совместного проекта студии «КиноАтис» и Киностудии им. Горького. Известные актеры, звезды российского кино и театра Михаил Ефремов, Константин Райкин, Алексей Колган, Юрий Стоянов, Андрей Рожков, Анна Ардова, Олеся Железняк, Ольга Тумайкина с удовольствием изображали перед микрофоном своих смешных и милых сказочных персонажей.



Профессионалы работали практически с листа – приезжали на студию, знакомились со своими героями, а потом начинался кропотливый труд по поиску голосов, интонаций, характеров анимационных персонажей. А самая большая нагрузка выпала на долю юного актера Александра Трачевского, который озвучивал Гурвинека. Если остальные герои – мистер Спейбл (Михаил Ефремов), Бастор (Константин Райкин), Ворчун (Алексей Колган), Эрудит (Юрий Стоянов) появляются на экране время от времени, то Гурвинек участвует почти во всех эпизодах. Озорной мальчишка переживает разнообразные приключения, порой, даже весьма опасные. Александр Трачевский справился со своей задачей на отлично, работал наравне с мастерами, и с его помощью анимационный Гурвинек ожил, обрел индивидуальность и обаяние.





Михаил Ефремов озвучивает папу Гурвинека – мистера Спейбла. Он немного рассеянный и наивный, но добрый и милый человек. Он работает смотрителем кукольного музея и очень любит свое дело, нежно называет место своей работы «мое сокровище, мой милый музейчик». А еще он, конечно, любит своего сына, непоседу Гурвинека, старается его воспитывать и быть с ним строгим, но это у него получается далеко не всегда. Особенно мистера Спейбла раздражает пристрастие сына к компьютерным играм.

«Чтобы никаких игр вместо уроков», - строгим голосом говорит в микрофон Ефремов-Спейбл. Звукорежиссер Владимир Шустер просит немного смягчить тембр: «Он же не надзиратель, на самом деле он добрый». Делается еще один дубль. Актер приноравливается к своему персонажу, вживается в его характер. Вообще, озвучание – дело достаточно живое, по ходу дела меняются слова и фразы, текст подгоняется к ситуации и мимике анимационного персонажа.



В следующем эпизоде мистер Спейбл обнаруживает беспорядок в комнате Гурвинека, цепляется за что-то, падает, а по голове его ударяют упавшие с полки вещи. «Ты в порядке, пап?» - спрашивает сын. «Да, я люблю спотыкаться о твои вещи», - печально отвечает отец. «Не переплакал?» - беспокоится Владимир Шустер. «Ну больно же, на человека столько попадало», - защищает своего персонажа Михаил Ефремов.



По словам актера, с Гурвинеком он знаком давно. «В детстве у меня был журнал «Веселые картинки», я помню, кто такой Гурвинек, а еще Гржимелек и Вахмурка», - говорит Михаил Ефремов. Мистера Спейбла актер характеризует так: «Я думаю, что каждый отец, посмотрев этот мультфильм, узнает в этом персонаже себя». Профессия Спейбла, по мнению актера, безусловно, накладывает отпечаток на его характер. В связи с этим Михаил Ефремов вспоминает своего друга Никиту Высоцкого, который является директором музея: «Он более собранный и цельный, и вообще, лучше, чем я».



Впрочем, тут актер, конечно, крайне критичен к себе. Наблюдая его в процессе дубляжа, не остается сомнений в его собранности, цельности, фантастической артистичности и высоком профессионализме.





27 июня 2017 года студию «КиноАтис» навестил Константин Райкин. Ему досталась роль главного злодея, однако этот герой отнюдь не однозначно отрицательный — кукловод Бастор проходит через разные состояния от благодушия до одержимости и обратно к искуплению. Он меняется и развивается в течение истории. Артист передал разные оттенки в голосе героя — спокойный покровительственный тон учителя, истеричный и гневный крик, зловещий хохот.

«Здесь он еще добрый или уже становится злым?», — уточняет Константин Аркадьевич почти в каждой сцене. Артист сразу предупредил режиссера Инну Евланникову и звукорежиссера Владимира Шустера, что работать он любит неторопливо и вдумчиво, погружаясь в персонажа. Каждая фраза прорабатывалась с большой тщательностью, и в итоге визуальный образ приобрел интересный, неоднозначный характер, который поможет сделать анимационный фильм семейным, то есть интересным и детям, и их родителям.



«Озвучание мультфильмов — это очень полезный опыт для актёра, который стремится оттачивать свое ремесло. Наше дело бесконечное — предела совершенству нет. Мне интересна анимация — я своим студентам среди прочих тем даю задание играть мультипликационных героев. Знаете ли, такое упражнение помогает вырабатывать актерское бесстрашие и преодоление такой скучной вещи, как жизнеподобие. Актеру часто приходится играть реалистичные ситуации, а передать концентрированные существование, преувеличенное, карикатурное — всегда интереснее», — рассказал Константин Аркадьевич после завершения своей длительной смены.





29 июня, в последний день озвучания «Гурвинека», у микрофона работал Юрий Стоянов, который озвучивал Эрудита. У его забавного персонажа есть одна характерная особенность – он разговаривает стихами. А иногда не только разговаривает, но и поет.



Стихотворные строчки, конечно, были сочинены заранее, но иногда по ходу дела их приходилось менять, чтобы точней попасть в мимику анимационного героя. «В этом нет ничего страшного, мы же не Пушкина переписываем, - объясняет актер. – Здесь все подчинено тому, чтобы было лучше для персонажа, для картинки».



«Кнопки нажимаешь, куклами управляешь», - произносит Эрудит голосом Юрия Стоянова. Становится очевидно, что эта фраза слишком мала, нужно что-то подлиннее. Начинается мозговой штурм, в котором участвуют Юрий Стоянов, Инна Евланникова и Владимир Шустер. В итоге самый удачный вариант предлагает актер, и теперь Эрудит говорит: «На диске кнопки нажимаешь, и куклами ты управляешь».



Следующая стихотворная фраза еще длинней: «Но магия диска – огромные риски. И если сумеешь ты им управлять, то мастером кукол сможешь ты стать. Зачетно и весьма почетно», - говорит Эрудит, обращаясь к Гурвинеку. С этими строчками Юрий Стоянов тоже справляется легко, практически играючи. Два-три дубля – и эпизод записан.



«Давайте мы с вами будем поэтами-песенниками, - шутливо предлагает звукорежиссеру Юрий Стоянов. – Я буду Лебедев, а вы – Кумач». «Лучше братьями Покрасс», - отвечает Владимир Шустер. Актер на это тут же вспоминает историю, как он ходил на концерт Покрасса в 1972 году. Вообще, Юрий Стоянов работает весело, с шутками и прибаутками. «Это наслаждение, в такой работе очень много профессионального баловства», - говорит актер об озвучании мультфильмов. Кстати, Эрудит не только говорит в рифму, по ходу дела он исполняет веселую песенку, и Юрию Стоянову предстояло еще поупражняться в вокале.



«В детстве я не был большим любителем мультфильмов, - признается актер во время небольшого перерыва. - Моя бабушка работала в одесском кинотеатре, и я был киношным мальчиком. Рос на фильмах Чарли Чаплина, Бастера Китона, Макса Линдера. Тогда это был мейнстрим, а сейчас формат канала «Культура». А мультфильмы прошли мимо меня. Но поскольку с возрастом, как известно, человек впадает в детство, то, чем старше я становлюсь, тем больше мультфильмов озвучиваю. А вот мой партнер Илья Олейников всю свою жизнь обожал мультфильмы, смотрел их бесконечно, у него была огромная коллекция анимации».





Женским персонажам «Гурвинека» свои голоса подарили Анна Ардова, Олеся Железняк, Ольга Тумайкина



