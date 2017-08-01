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Мультфильм «Белка и Стрелка 3» получил поддержку Фонда кино



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01.08.2017 14:28:00

1 августа 2017 года Фонд кино объявил результаты очной защиты проектов компаний, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства. Государственную поддержку получат 35 проектов, среди которых новая часть знаменитой во всем мире серии о приключениях собак-космонавтов — «Белка и Стрелка 3» студии «КиноАтис» и Киностудии им. Горького. Анимационный фильм уже запущен в производство, которое по плану завершится в конце 2018 года. 

Питчинг независимых компаний в Фонде кино. Представление проекта Белка и Стрелка 3

«Мы очень рады, что Фонд кино активно поддерживает российскую анимацию, и что новая серия «Белка и Стрелка» высоко оценена экспертным советом Фонда. В третьей части франшизы будет много новшеств — новые миры и сюжетные линии, технологические усовершенствования и так далее. Благодаря тому, что «КиноАтис» своевременно получит финансирование, мы можем позволить себе действовать по намеченному графику и сделать фильм с максимальным качеством», —  отмечает Вадим Сотсков, генеральный продюсер и директор «КиноАтис». 

По сюжету нового анимационного фильма, Белке, Стрелке и всей команде знакомых зрителям героев предстоит покорять новое неизведанное пространство — морские глубины. Советские учёные при помощи эхолокации обнаруживают на дне Черного моря рукотворное строение, вероятно, целый город. Исследовать этот загадочный объект отправляют первых космонавтов — Белку и Стрелку.

концепт-арт к анимационному фильму Белка и Стрелка 3

Режиссером анимационного фильма вновь выступит Инна Евланникова. Авторы сценария — Ольга Никифорова, Данил Троценко, Артём Милованов. Также создатели надеются на продолжение сотрудничества с актёрами Нонной Гришаевой, Сергеем Гармашом и Евгением Мироновым, которые озвучивали героев предыдущих частей франшизы. 

Серия анимационных фильмов о Белке и Стрелке имела большой успех на Западе и во всем мире — к производству новой части также привлечены голливудские звезды. Успех проекта обеспечивает популярность анимационного сериала «Белка и Стрелка. Озорная семейка».  На очной защите 20 июля проект экспертному совету представлял генеральный директор студии, Вадим Сотсков. Члены экспертного совета увидели красочную экшн-сцену из мультфильма. 

концепт-арт к анимационному фильму Белка и Стрелка 3

Ведущий питчинга Иван Кудрявцев отметил, что столкновение космоса и океана удачно рифмуется с предстоящей картиной Джеймса Кэмерона «Аватар 2», что, вероятно, сыграет в пользу дистрибьюции анимационной картины.



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