Новый проект Ивана И. Твердовского получил приз фонда Евримаж на кинорынке CineMart

1 февраля 2017 года были объявлены призеры 34-го рынка копродукции CineMart, проходящего в рамках Международного кинофестиваля в Роттердаме. Главный приз фонда Евримаж / Eurimages Co-Production Development Award и 20 тысяч евро получил новый проект режиссера Ивана И. Твердовского «Jumpman».



Победителей выбрало жюри, в которое вошли глава производственного отдела Национального киноцентра Латвии Улдис Димисевскис, продюсер Аннамария Лодато и Антон Шолтен, сооснователь Filmmore, ведущей голландской компании, специализирующейся на услугах по пост-продакшену и созданию VFX-эффектов.





Фонд «Евримаж» вручает свой приз на развитие проектов совместного производства европейских стран с 2010 года, объединив усилия с ведущими кинорынками. Ежегодно в рамках фестивалей в Роттердаме, Берлине, Сараево, Риме, Амстердаме и Таллине проектам художественных фильмов вручается приз в размере 20 тысяч евро, а на фестивале в Копенгагене – 15 тысяч евро проектам документальных фильмов. Всего этот приз вручался 33 раза.

Новый проект Твердовского «Jumpman», на котором он совмещает функции режиссера и автора сценария, рассказывает о молодом человеке с уникальными способностями. Российское название картины – «Подброс», однако не исключено, что впоследствии оно будет изменено. В настоящий момент проект находится в подготовительном периоде. Начало съемок запланировано на лето 2017 года.



Производством картины «Jumpman» занимаются компании «Новые люди» (Россия) и Arizona Productions (Франция). От имени жюри Улдис Димисевскис прокомментировал: «Премия достается проекту, который посредством, казалось бы, простой истории поднимает вопросы растущего онемения и безразличия нашего общества к тому, что происходит вокруг. Этот молодой и талантливый режиссер предпринимает попытку снять высокохудожественное кино, рассчитанное на широкую аудиторию, при этом продолжая развивать язык кино».



«Этот престижный приз практически является гарантией поддержки европейскими кинофондами нашей картины. Мы рады, что наш проект о современной жизни в России вызвал живой интерес в Европе», - сказала продюсер фильма Наталья Мокрицкая.

Как отмечает Леонид Демченко – национальный представитель России в фонде «Евримаж»: «Новый проект Ивана Твердовского стал первым мажоритарным российским проектом, удостоенным этого приза. Приз фонда в размере 20 тысяч евро – это существенный вклад на начальной стадии развития проекта. Полученное признание – это не только знак качества проекта, но и важная награда, открывающая дорогу к финансированию европейских кинофондов, расширению возможностей для поиска партнеров по совместному производству и продвижению фильма».

До этого времени приз «Евримаж» на развитие копродукции получал лишь один фильм с участием России – проект «Чайка» испанского режиссера Мигеля Анхела Хименеса – совместное производство Испании, Грузии, России и Франции, который в 2011 году также получил финансовую поддержку фонда на производство.

Примечательно, что «Jumpman» в начале этого года участвует сразу в двух важных копродукционных рынках – в Роттердаме и Берлине. Скоро проект будет презентован на питчинге Берлинского рынка копродукции / Berlinale Co-Production Market, на котором создатели отобранных проектов получат возможность встретиться с потенциальными партнерами, заинтересованными в совместном производстве. Картина Твердовского вошла в программу Rotterdam-Berlinale Express. Европейский кинорынок / European Film Market (EFM) в 14-й раз пройдет в Берлине с 12 по 15 февраля 2017 года.