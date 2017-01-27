НТВ готовит к выпуску оригинальный и неожиданный для российского телевидения контент

Несмотря на то, что новости и аналитика составляют основу вещания НТВ, канал уделяет огромное внимание производству сериальной продукции, и в 2017 году собирается представить зрителям контент нового уровня. Телеканал готовит проекты, неожиданные не только для НТВ, но и для российского телевидения в целом. Сейчас в разработке у НТВ находится более 100 сериалов, из них 75% – проекты в абсолютно новой стилистике. Остальные – это продолжения уже известных и полюбившихся всем многосерийных фильмов.



В 2017 году на НТВ состоятся следующие премьеры:





ОХОТА НА ДЬЯВОЛА

В основу истории легло реальное научное открытие российского физика Михаила Филиппова, которое он совершил в начале XIX века. Учёный исследовал электромагнитные волны и проводил опыты по передаче энергии взрыва на расстоянии. Это явление получило название гипотетический луч Филиппова. Новый сериал НТВ покажет, чем могла бы обернуться для человечества Вторая мировая война, если бы разработки Филиппова не были уничтожены.

В ролях: Сергей Безруков, Евгений Стычкин, Илья Любимов, Наталья Швец и др.



МОСТ

«Мост» – адаптация известного шведского-датского детектива Broen, заслужившего рейтинг IMDb 8.60. Действие сериала разворачивается на границе России и Эстонии. Центральным элементом картины станет мост, на котором обнаруживают труп женщины. Тело лежит ровно между российским Ивангородом и эстонской Нарвой. За расследование берутся полицейские двух стран – Максим Казанцев и Инга Веермаа.

В ролях: Михаил Пореченков, Ингеборга Дапкунайте и др.





ТРАССА СМЕРТИ

На трассе федерального значения близ крупного города банда дорожных убийц вершит террор. Преступники разбрасывают по асфальту шипы из гвоздей, останавливая машины. Затем неизвестные расстреливают автомобилистов и исчезают. Журналисты называют их банду GTA по аналогии с известной компьютерной игрой. Дело поручают следователям Звонарёву из местного ОВД и Мельникову из СК по раскрытию особо тяжких преступлений. Их методы разные, но цель одна – установить личность преступников и предотвратить новые трагедии. История основана на реальных событиях, произошедших на трассе М4 «Дон» в 2014 году.

В ролях: Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Агния Кузнецова, Александр Лучинин, Артем Семакин, Александр Тютин





КОНСУЛЬТАНТ

В центре сюжета – громкое дело о серийном убийце, на счету которого жизни нескольких десятков невинных детей. Он орудовал в начале 90-х в одном из российских городов. Маньяка ищут столичный консультант-психолог Вячеслав Широков и следователь местной городской прокуратуры Олег Брагин.

В ролях: Кирилл Кяро, Максим Дрозд, Светлана Иванова и др.



КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Бывшая разведчица Нина Колосова приезжает в 1947 году в Ленинград, где царят преступность и криминал. Она пытается забыть об ужасах войны и начать все с чистого листа. Однако мирная жизнь в послевоенной северной столице оказывается не менее страшной, чем на фронте.

В ролях: Мария Кожевникова, Кирилл Рубцов, Дмитрий Паламарчук и др.





ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ

Сюжет начинается со странной истории, в которой пытается разобраться следователь СК Глеб Точилин перед выходом на пенсию. Он должен найти исчезнувшее из морга тело Алексея Быстрова, который попал под поезд, а на следующий день… встал и ушёл на своих двоих. В поисках «живого трупа» Точилину помогает сотрудница Института мозга Юлия Дёмина, которую пропавший спас из-под колёс электрички.

В ролях: Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова, Илья Любимов и др.





НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА

Петр Луговой – простой, но талантливый парень из небогатой ростовской семьи. В Ленинграде он случайно сталкивается с девушкой, и эта встреча становится для него судьбоносной. Чтобы завоевать её сердце, Луговой встает на смертельно опасный путь подпольного бизнеса – становится цеховиком. Сериал охватывает период 1963-1993 годов – от времени зарождения подпольного цехового бизнеса в СССР до момента его исчезновения. Будет меняться страна – от хрущевской «оттепели» до брежневского «застоя», от горбачевской «перестройки» до расстрела Белого дома… Вместе со страной изменятся герои фильма. Судьба проведет каждого по сложному пути через любовь и ненависть, через дружбу и предательство, через трудности и лишения, но оставит надежду, что когда-нибудь наступит счастливое завтра…

В ролях: Алексей Серебряков, Илья Носков, Ольга Павловец, Мария Луговая, Кирилл Рубцов и др.





ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Экранизация знаменитого романа Алексея Толстого о событиях начала XX века. Петербург, 1914 год. Город живёт «словно в ожидании рокового и страшного дня», общество жаждет перемен. В центре истории – сёстры Булавины. Катя и Даша влюблены в поэта-декадента Алексея Бессонова, который меняет их мировоззрение и привычный образ жизни. Первая мировая вносит в беззаботное существование Булавиных-Смоковниковых новые смыслы и переживания. Когда война подходит к концу, кажется, счастье близко. Однако революция и Гражданская война переворачивают жизнь сестёр, их семей и всей страны. Пути героев не раз пересекаются и расходятся вновь. «Хождение по мукам» становится для них не метафорой, а реальностью.

В ролях: Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Павел Трубинер, Антон Шагин, Андрей Мерзликин, Леонид Бичевин, Светлана Ходченкова, Алексей Колган, Александр Яценко, Евгений Стычкин, Владимир Кошевой, Александр Галибин, Елена Валюшкина, Иван Кокорин, Нина Дворжецкая, Никита Кукушкин, Евгений Ткачук.