В кинотеатрах на уикенд 22-25 декабря: Космические пассажиры приземляются в российском прокате

22 декабря 2016 года на российские экраны вышли шесть новых фильмов. В том числе новая серия праздничной франшизы «Елки 5» и один из главных фантастических блокбастеров года «Пассажиры». А с 24 декабря на экранах – новогоднее фэнтези «Дед Мороз. Битва Магов» с Федором Бондарчуком в заглавной роли. С 29 декабря, в преддверии новогодних праздников, в отечественных кинотеатрах четыре новинки. И прежде всего давно ожидаемый исторический блокбастер «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли. Уже в новом году, 1 января, в праздничный прокат выходят еще два фильма, и в том числе новая часть популярной «богатырской» анимационной франшизы «Три богатыря и Морской царь».

«Ёлки 5»

Боре нужно восстановить семейное счастье, ради чего он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист устраивают дикую погоню за елкой. Баба Маня сидит в интернете, пытаясь найти любовь. Екатеринбургский профессор страдает от ревности. На далеком Севере инженер намерен рискнуть и открыть свое сердце любимой. Истории героев сплетутся в клубок, распутать который можно будет в новогоднюю ночь. Пятая часть успешной франшизы «Елки» состоит из нескольких новелл, действие которых разворачивается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, на нефтяной платформе в Баренцевом море, а также на Международной космической станции. В главных ролях все те же Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина. А известные видеоблогеры Саша Спилберг, Ян Гордиенко, Валерия Любарская сыграют сами себя.

20th Century Fox Russia на «Кино Экспо»: блогеры и новогоднее обращение Деда Мороза

«Ёлки 5»: Новые вопросы и ответы

101 Кинорынок: Российское кино в прокатных планах дистрибьюторов





«Охотники»

Молодой человек, журналист, работающий на специализированое издание, расставшись со своей девушкой, погружается в необычные фантазии, которые странным образом переплетаются с реальной жизнью. Он оказывается за карточным столом с тремя красавицами, которые намерены обыграть его. Попутно дамы рассуждают о красоте, пороке, Рафаэле, Караваджо, Романе Поланском. Авторская драма «Охотники» - режиссерский дебют Александра Селиверстова, а главную роль сыграл актер театра «Современник» Иван Забелин. Также в кадре – звезда сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко и солистка группы «Мобильные блондинки» Светлана Степанковская.





«Рыба-мечта»

Скромный питерский корректор приехал на Балтийское побережье, чтобы спокойно поработать над энциклопедией «Рыбы Балтийского моря», которую, будучи именно в этих местах, составил нобелевский лауреат профессор Полянский. В рабочий перерыв корректор заплыл слишком далеко в море и встретил Хелену, девушку, которая изменила его планы и в целом взгляды на жизнь. Черная комедия «Рыба-мечта» - полнометражный дебют Антона Бильжо. Фильм снимали в Эстонии и делали в копродукции с этой страной, основные деньги на производство дал отец режиссера, художник Андрей Бильжо. На стадии пост-продакшн был запущен краудфандинг. «Рыба-мечта» принимала участие в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр».

Антон Бильжо: «Думаю, у нас получился легкий, зрительский и при этом необычный фильм»

«Край света»: Как найти своё место





«Пассажиры»

Гигантский звездолет мчится во вселенной в поисках нового дома для погруженных в искусственный сон пяти с лишним тысяч людей Земли. Но внезапно случается сбой, и двое обитателей корабля просыпаются. До финала их пути 90 лет, им предстоит всю жизнь провести вдвоем на борту фактически безжизненного корабля. Вскоре выясняется, что проснулись они не случайно. «Пассажиры» - оригинальная история, чей сценарий долго находился в «производственном аду». Режиссер фильма – Мортен Тильдум, норвежец, чрезвычайно удачно дебютировавший в Голливуде «Игрой в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем, эта картина получила восемь номинаций на «Оскар», хотя и выиграла лишь одну статуэтку, за лучший адаптированный сценарий. Гигантский звездолет, на котором происходит действие, называется Авалон, и может быть это намек на мифический остров из легенд о короле Артуре, телесериал «Звездные врата» или «Хроники Амбера» Роджера Желязны. В главных ролях Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт. Критика заранее называла «Пассажиров» одним из главных фантастических блокбастеров 2016 года.

«Пассажиры»: Новые отрывки из фильма

Крис Пратт представил в Москве фильм «Пассажиры»: Фоторепортаж

Дженнифер Лоуренс агитирует за NASA: В прокат выходит фильм «Пассажиры»







«Найди меня, если сможешь»

Отчаянно влюбленные друг в друга Дэвид и Клэр мечтали прожить вместе долго и счастливо. Но однажды Клэр вдруг исчезла без всяких следов. И Дэвид отправился на ее поиски, не подозревая, что поиски приведут его не только к любимой девушке, но и к правде, к тому, что она не та, за кого себя выдает. Сценарий триллера «Найди меня, если сможешь» написал еще в 2012 г. Закари «Зак» Уэдон, писатель, сценарист, выходец из известной писательской семьи. И этот сценарий в итоге оказался в черном списке лучших сценариев Голливуда. Спустя несколько лет Уэдон решил сам сесть в режиссерское кресло. До сих пор он был известен работой в приличных сериалах («Дедвуд», «Грань», «Саутленд»). «Найди меня, если сможешь» стал его полнометражным дебютом в режиссуре. В главных ролях снялись хорошо известный прежде всего по сериалу «Во все тяжкие» Аарон Пол, а также Аннабелль Уоллис, племянница британского актера Ричарда Харриса, до сих пор в основном мелькавшая на третьем плане в сериалах и в полнометражных проектах типа «Люди Икс: Первый класс» и «Совокупность лжи».





«Гибби»

Юная Кэтти не может справиться с депрессией после потери матери. Она утратила интерес к школе, друзьям, любимому хобби – гимнастике, к жизни в целом. Но однажды ее учитель просит девочку во время летних каникул присмотреть за капуцином Гибби. Обезьянка меняет жизнь подростка, помогает возобновить дружеские связи и даже найти парня. Малобюджетное (менее 2 млн. долларов) семейное кино от ничем не примечательного режиссера Фила Горна с малоизвестными актерами в кадре. Тем не менее, в ленте все же есть звезда. В роли капуцина Гибби – Кристал, едва ли не самая знаменитая представительница рода капуцинов в Голливуде. Ее актерская карьера началась в 1997г. с «Джорджа из Джунглей», затем она блистала в «Докторе Дулиттле», «Американском пироге», «Гарфилде», «Ночи в музее», даже в вестерне «Поезд на Юму», а также в сериалах «Сообщество» и «Теория большого взрыва».





С 24 декабря в прокате:

«Дед Мороз. Битва Магов»

Над девочкой по имени Маша подсмеиваются одноклассники, потому что у нее видения о битвах огненных драконов, которые она воспринимает слишком серьезно. Но однажды Маша видит сражение крылатых чудовищ наяву, в самом центре Москвы. Так она попадает в секретное общество и узнает, что драконы существуют, что Дед Мороз тоже не выдумка, а новогодний праздник на самом деле – древний ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что в этот момент они участвуют в вечной битве добра и зла. Режиссер фильма Александр Войтинский, в заглавной роли снялся Федор Бондарчук. Съемки проходили в Москве, в том числе на Красной площади, на Патриарших прудах, в парке Царицыно, в Центральном детском магазине на Лубянке. «Дел Мороз. Битва магов» позиционируется его создателями как первое отечественное фэнтези.

99 Кинорынок: Российское кино в пакетах Фокса и WDSSPR

Питчинг Фонда кино: Фантастические проекты компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

20th Century Fox Russia на «Кино Экспо»: блогеры и новогоднее обращение Деда Мороза

29 декабря на экраны выйдут следующие новинки кино:

«Викинг»

История Владимира Красное Солнышко в те времена, когда он был еще князем Новгородским, младшим братом Ярополка и Олега. После начала усобицы, после того, как Олег погиб в ходе битвы с войском Ярополка, Владимир согласно обычаю должен был отомстить за эту гибель. Владимир не хочет убивать. Но обстоятельства и окружающие вынуждают его к действиям. Масштабная историческая драма «Викинг» Андрея Кравчука от продюсеров Константина Эрнста, Анатолия Максимова и Леонида Верещагина с Данилой Козловским в главной роли – важнейший долгострой, в котором сначала должны были принимать участие даже голливудские инвесторы. Работа над фильмом шла семь лет, а литературной основой стала «Повесть временных лет». Бюджет проекта составил 1,25 млрд. руб., съемки проходили в том числе в Крыму, и декорации фильма были использованы при создании в Крыму кино-парка. Фильм выходит в преддверии новогодних праздников и является главным отечественным релизом ЦПШ уходящего года.

Фонд кино: Очная защита проектов студиями-лидерами



Питчинг Фонда кино: Лидеры отрасли расширяют жанровую палитру

Питчинг Фонда кино: Космос как предчувствие кассы



20 самых ожидаемых российских фильмов 2016 года

ЦПШ берет курс на глобальную экспансию



ЦПШ на Кино Экспо 2016: Викинг - главный релиз Нового года



Россия представила новинки отечественного кино и анимации на кинорынке в Торонто



AFM 2016: Итоги участия российских компаний



«Викинг»: Тизер-трейлер



«Викинг»: Финальный трейлер



101 Кинорынок: Российское кино в прокатных планах дистрибьюторов

Российское кино в отечественном прокате: Итоги 2016 года







«Снежная королева 3. Огонь и лед»

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности – их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослевшие Кай и Герда выходят на новый уровень, теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба. Герда, победившая Снежную Королеву и Снежного Короля, так и не смогла отыскать родителей. Ей надо объединиться с Каем и троллями. «Снежная Королева 3: Огонь и Лед» - третья часть известной анимационной франшизы. На этот раз к команде сценаристов присоединился признанный мастер своего дела Роберт Ленс («Шрек», «История игрушек», «Красавица и чудовище»). О выходе проекта в прокат объявили в мае 2015 года на кинорынке в Каннах. Там же права на фильм были проданы на первые зарубежные территории – на Ближний Восток, в Прибалтику и Турцию.

В Каннах объявили о выходе мультфильма «Снежная королева 3» на экраны в 2016 году

Новые проекты Wizart Animation успешно проданы на 10 территорий

«Снежная королева» станет первым российским анимационным фильмом в прокате Китая

Роберт Ленс присоединился к команде сценаристов «Снежной королевы 3»

MIPJunior и MIPCOM 2015: Лицензионные возможности российской анимации для международных брендов





«3 счастливых поросенка»

Три брата, Реми, Матье и Кристиан, активные парни, чьи характеры доставляют массу неприятностей им самим, их женам и подружкам. Однажды жена Реми выставила того за дверь и намерена завести роман с его собственным братом. «3 счастливых поросенка» - канадская комедия уроженца Квебека Жана-Франсуа Пуле, в российский прокат выходит вторая часть этой истории, первая – «Три похотливых поросенка» - увидела свет в 2007 году, тогда у руля проекта стоял комик Патрик Уард, фильм был его режиссерским дебютом, по сюжету трое братьев встретились у постели лежащей в коме матери и от нечего делать принялись вспоминать свои любовные похождения. Тот фильм получил несколько национальных премий и стал кассовым хитом на родине. В новой ленте события происходят спустя девять лет.





«Future Shorts. Метаморфозы»

Сборник «Метаморфозы» - это фейерверк бодрых короткометражек режиссеров из Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Франции, Болгарии и Швеции. Это история о виолончелистке, которая настолько срослась со своим инструментом, что ухитряется получать от него синяки и ссадины. Это музыкальная зарисовка о жизни неантропоморфных существ с другой планеты. Или радикальный опус о велосипедном экстриме на старинных улочках валлийской столицы Кардиффа. А еще забавный триллер, действие которого разворачивается в обычном бассейне. Сквозная тема всей почти двухчасовой коллекции – наши страхи и способы борьбы с ними.





С 1 января в прокате:

«Три богатыря и Морской царь»

Мучимые семейными неурядицами, Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович отправляются в Китай за зубом дракона. В это время князь Киевский и его верный конь Юлий отправились на прогулку с целью заполучить сокровища Морского царя и пополнить государственный бюджет. В свою очередь Морской царь задумал жениться и утопил Киев. Полнометражный анимационный фильм студии «Мельница», очередная часть популярной «богатырской» франшизы, серии которой традиционно выходят во время новогодних праздников. На этот раз особый акцент рекламной кампании фильма будет сделан на продвижении его в Интернете, например, у каждого персонажа есть аккаунт в соцсетях.

Сергей Сельянов: «Много замечательных фильмов не появляется на свет, потому что в кинотеатрах зрителю они не нужны»

«Наше кино» на Кино Экспо 2016: реальные подвиги и воображаемые миры

101 Кинорынок: Российское кино в прокатных планах дистрибьюторов





«Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»

45-летняя Регина, женщина довольно замкнутая и упрямая, живет в семейном отеле. Всем в округе она известна как «фройляйн», она никогда не была замужем. Ее единственное развлечение – игра в карты с парой соседок. Отель давно не работает, постояльцев тут нет. Этот сумрачный эквилибриум нарушает буря, приносящая сюда эксцентричного клиента, которому просто негде ночевать. Поначалу Регина гневно захлопывает дверь у него перед носом, но мужчина попался упорный. Итальянская рождественская романтическая комедия от Катерины Кароне, режиссера и киносценариста, лауреата кинофестиваля в Турине и номинанта на национальную кинопремию Давидо ди Донателло.



