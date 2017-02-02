Киноафиша на уикенд 2-5 февраля: В отечественных кинотеатрах монстры расскажут страшные истории

2 февраля 2017 года на российские экраны вышли одиннадцать новых фильмов. Это в том числе отечественная комедия «Огни большой деревни», а также продолжение культовой франшизы «Звонки» и фестивальные хиты «Сафари» Ульриха Зайдля и «Коммивояжер» Асгара Фархади. С 9 февраля в российском прокате семь новинок, в частности сиквел «Пятидесяти оттенков серого» и анимационный проект «Лего Фильм: Бэтмен». А 10 февраля на российские экраны выходит новая серия известной франшизы о девушке и вирусах «Обитель зла: Последняя глава».

2 февраля на экраны вышли следующие новинки кино:

«Огни большой деревни»

Где-то в провинции молодой киномеханик твердо намерен спасти кинотеатр «Родина», который местные власти планируют сравнять с землей. Действовать парень решил радикально. В компании единомышленников (дембель, свадебный оператор и каратистка) он похищает скандальную и грубую знаменитость. «Огни большой деревни» - полнометражный режиссерский дебют 25-летнего Ильи Учителя, сына Алексея Учителя. Знаменитость играет Дмитрий Дюжев. Лента получила спецприз жюри и награду за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр», а также награды фестивалей «Будем жить!» и «Балтийские дебюты».

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Илья Учитель: «Пока комедия мне ближе всего, но я хочу попробовать себя и в другом кино»



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«Голос монстра»

Мальчик по имени Коннор пытается справиться с тем, с чем справиться невозможно – осознать, что его мать умирает от рака. Однажды старое тисовое дерево за его окном оживает. Так в жизни Коннора появляется монстр, который расскажет ему несколько очень страшных историй. Но основная мысль у всех них одна: даже когда все вокруг рушится, можно найти в себе силы для того, чтобы жить дальше. «Голос монстра» Хуана Антонио Байона – адаптация одноименного бестселлера Патрика Несса, который сам написал сценарий к фильму. В свое врем Несс по контракту с издательством заканчивал роман, а оригинальная идея принадлежала Шиван Дауд, которая сама была неизлечимо больна и умерла, не успев написать роман. В фильме, съемки которого проходили в Испании и Великобритании, главную роль сыграл 14-летний шотландец Льюис МакДугалл, также в актерский ансамбль вошли Сигурни Уивер и Фелисити Джонс. Премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля в Торонто.

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«Коммивояжер»

Молодая супружеская пара – преподаватель литературы Эмад и его жена Рана, играют в любительском театре пьесу Артура Миллера «Смерть коммивояжера». В их доме из-за строительных работ неподалеку начинает рушиться стена, и вскоре им удается снять недорогое жилье. Правда, владелец забывает упомянуть, что прежней квартиросъемщицей была женщина, вроде бы занимавшаяся проституцией. Однажды, когда Эмада не было дома, в дверь постучал мужчина, пришедший к предыдущей жилице. Он не сразу понял, что теперь тут живут другие люди. «Коммивояжер» одного из главных современных иранских режиссеров, обладателя «Оскара», «Золотого глобуса» и разнообразных фестивальных наград Асгара Фархади, в этом году попал в номинацию премии «Оскар». Премьера фильма состоялась в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, сыгравший Эмада Шахаб Хоссейни получил там награду за мужскую роль, а сам Фархади – приз за сценарий.

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«Сафари»

Может ли существовать нечто более гротескное, чем желание платить огромные суммы денег за возможность убить животное – документальный фильм знаменитого австрийского режиссера Ульриха Зайдля именно об этом. В объектив его камеры попадают немецкие и австрийские туристы, временные обитатели охотничьего домика где-то в Намибии. Вот пожилая пара обильно мажет себя увлажняющими кремами, попутно обсуждая стоимость шкур животных. Вот двое туристов в ожидании зверя дремлют на посту. Главные герои, пожалуй – четверо представителей среднего класса, семья с двумя детьми, в основном режиссер концентрируется на их взглядах на охоту и ее смысл. Главные качества Зайдля как автора – антропологическая точность в описании человека, но также и бесстрастность и невозмутимость. На пару со своим постоянным оператором Вольфгангом Талером они наблюдают за охотниками в саване, за убийством последовательно антилопы гну, зебры и – это станет последней каплей для зрителя – жирафа. Свой фильм Зайдль называет «каникулярным фильмом об убийстве». Премьера картины состоялась вне конкурса на кинофестивале в Венеции.

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«Отпетые напарники»

Гонконгский детектив долгие годы выслеживает босса мафии. Его бывший напарник погиб, и когда дочь напарника попадает в неприятную историю с преступным синдикатом, детективу приходится искать еще и одного американского афериста. Тот промышляет в китайских казино после того, как ему запретили вход в казино американские. По интересному стечению обстоятельств американец стал свидетелем убийства женщины в одном из казино, и это убийство явно указывает на вожделенного мафиозо. Но вот проблема: красавчика-афериста похитил российский вор в законе, якобы американец бросил беременную дочку русского бандита. В «Отпетых напарниках» главные роли играют Джеки Чан и Джонни Ноксвилл. Фильм снимали в Гонконге и Китае, лента была очень успешной в китайском прокате.

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«Космос между нами»

Гарднер вырос в колонии на Марсе, его мать, астронавт, умерла во время родов, а своего отца он никогда не знал. Юноша ни разу не покидал Красной планеты. Когда ему исполнилось шестнадцать, он отправился на Землю, чтобы встретиться с подругой по переписке, вдвоем они отправляются на поиски его отца. Есть еще одна важная проблема: организм героя не приспособлен к жизни на Земле. В главной роли в романтической фантастике от Питера Челсома («Великан», «Давайте потанцуем») снялся Эйса Баттерфилд – звездному ребенку из «Хранителя времени» Мартина Скорсезе и «Игры Эндера» Гэвина Худа в нынешнем году стукнет двадцать. Совсем недавно, в «Доме странных детей мисс Перегрин» Тима Бертона, он уже исполнил робкий первый поцелуй, теперь же зрителя ждет еще более мелодраматичная история с его участием.





«Трансформация»

Мать-одиночка Рене живет со своим сыном-подростком на окраине города. Жизнь ее трудна и скучна, самое интересное в ней – арахнофобия, ее панический страх перед пауками. Но однажды среди бела дня ее похищают, заталкивают в фургон и куда-то увозят. Женщина приходит в себя в секретной лаборатории, где над ней начинают проводить жуткие опыты. Удастся ли героине сбежать из этого ужасного места? Или, как надеются ее мучители, она трансформируется в некую иную сущность? Фантастический триллер «Трансформация» снял Стивен Шейнберг, чье самое большое достижение – комедия «Секретарша», за главную роль в которой Мэгги Джилленхол получила номинацию на «Золотой глобус». В 2006 году он напомнил о себе лентой «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус» с Николь Кидман. «Трансформация» - его первый за минувшее десятилетие фильм. Критике он не понравился. Но она отмечала отличную работу исполнительницы главной роли Нуми Рапас, памятной прежде всего по шведской экранизации романов Стига Ларссона о девушке с татуировкой дракона и по «Прометею» Ридли Скотта.

«Звонки»

Джулия нервничает, ведь ее парень исследует мрачные городские легенды о загадочной видеокассете, после просмотра которой люди умирали в течение недели. Чтобы спасти своего парня, она принимает огонь на себя. А попутно делает ужасающее открытие: на кассете записан еще и «фильм в фильме», который никто до сих пор не видел. «Звонки» - третья часть франшизы о видеокассете смерти, события в ней разворачиваются спустя 13 лет после историй, рассказанных в первых двух фильмах. Съемки проходили в Атланте, а в числе исполнителей главных ролях – Джонни Галэки, «Леонард» из «Теории большого взрыва».





«Пазманский дьявол»

Биографическая драма о жизни Винченцо Эдварда Пациенца, знаменитого американского боксера-профессионала, экс-чемпиона мира в двух весовых категориях. В расцвете своей карьеры он попал в аварию и оказался прикован к постели. Несмотря на уверения врачей, что о спорте придется забыть, в тайне от медиков он посещал тренажерный зал и пытался восстановиться. И в итоге вернулся на ринг, снова стал побеждать своих соперников. В главной роли – изменивший своему традиционному амплуа Майлз Теллер, звезда таких фильмов, как «Дивергент» и «Фантастическая четверка». Среди продюсеров «Пазманского дьявола» числится Мартин Скорсезе. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Теллуриде, затем его показывали на кинофорумах в Торонто, Лондоне, Остине. Проект был очень дорог его участникам, к примеру, пресса сообщала, что Аарон Экхарт, сыгравший в фильме экс-боксера, а ныне известного тренера Кевина Руни, получил за эту работу символические 45 фунтов.





«Суперстюард»

Ларри, работающий в престижной авиакомпании – лучший стюард мира, обладатель рекордных шести «Золотых кофейников», наград за его звездные навыки. А ведь есть еще и сногсшибательный успех у дам – перед его чарами не могут устоять ни изысканные пассажирки бизнес-класса, ни элегантные коллеги-стюардессы. Но однажды его авиакомпания решает сократить расходы и планирует заменить живых бортпроводников крайне реалистичными и безупречными стюардами-роботами. Теперь Ларри должен доказать незаменимость живого человека в полете. А еще ему предстоит договориться с женщиной, которую он когда-то любил, потом потерял, и чей секрет перевернет его жизнь. Проект «Суперстюард» был объявлен еще осенью 2012 года, съемки шли в Лос-Анджелесе, в главной роли Марк Фойерстин. Фильм – режиссерский дебют продюсера Сэма Фридлендера.





«Идеальные незнакомцы»

Семеро давних друзей (три супружеские пары и один разведенный член компании) встречаются за ужином и шутки ради выкладывают свои мобильные телефоны на стол, решив сыграть в любопытную игру. Отныне содержание каждого сообщения, каждого звонка будет немедленно обнародовано. Так они хотят доказать друг другу, что им нечего скрывать. Игра довольно быстро обернется осознанием того, что на самом деле они не знают друг друга. «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе на родине снискали положительные отзывы как критиков, так и зрителей. Фильм собрал в итальянском прокате 16 млн. евро, а также удостоился множества различных призов и номинаций, в том числе национальной кинопремии Давид ди Донателло. «Идеальные незнакомцы» - это еще и отличный актерский ансамбль, в числе сыгравших в фильме – неоднократные лауреаты наград Венецианского кинофестиваля Альба Рорвахер и Валерио Мастандреа.

«Ученик» претендует на звание лучшего европейского фильма

9 февраля на экраны выйдут следующие новинки кино:

«На пятьдесят оттенков темнее»

Сиквел скандального фильма, снятого по столь же скандальному роману, эротическая история любви студентки литературного факультета и миллионера со склонностью к БДСМ. Студентка решила остаться с любимым, но теперь жизнь у них пойдет по ее правилам, герою придется учиться справляться со своими темными желаниями. Но его прошлое может помешать им стать счастливыми. Роман «Пятьдесят оттенков серого» британки Э. Л. Джеймс был невероятно популярен во всем мире, переведен на десятки языков, по скорости продаж побил рекорды «Сумерек» и «Гарри Поттера» и стал первым романом, разошедшимся миллионными тиражом для Amazon Kindle. Роман стал частью трилогии, которую решено было перенести на экран. Первая серия вышла на мировые экраны в начале 2015 г., фильм получил в основном негативные отзывы критики, а впоследствии и пять премий «Золотая малина», в том числе и премию за «худший фильм». Но по кассовым сборам он стал на тот момент самым продаваемым фильмом с рейтингом R. Главные роли сыграли ирландец Джейми Дорнан и американская актриса и модель Дакота Джонсон, дочь Дона Джонсона и Мелани Гриффит. Съемки второй части проходили в Париже и в Ванкувере. Первый трейлер нового фильма вышел в сентябре прошлого года и в первые сутки его посмотрели рекордные 114 млн. пользователей, так «На пятьдесят оттенков темнее» побил рекорд «Звездных войн: пробуждение силы». Как и первый фильм трилогии, он получил рейтинг R.

Съемки сиквелов «50 оттенков серого» откладываются

Звезды «Пятидесяти оттенков серого» требуют прибавку

Сиквелы фильма «50 оттенков серого» будут сниматься одновременно

Пополнение в актерском составе фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Съемки сиквелов «Пятидесяти оттенков серого»: Новые подробности

«На пятьдесят оттенков темнее»: Премьера трейлера

«На пятьдесят оттенков темнее»: Новые подробности





«Джон Уик 2»

Легендарный киллер Джон Уик вынужден вернуться к активной деятельности после того, как один из его бывших коллег замышляет возглавить теневую армию убийц. Связанный клятвой, Джон едет в Рим, там ему предстоит схватиться с одним из самых опасных киллеров. Первый «Джон Уик» вышел в мировой прокат в конце 2014 года, главную роль в нем сыграл Киану Ривз, он же стал исполнительным продюсером ленты. Фильм об экс-киллере, который не поделил автомобиль с русскими мафиозо (те по американской традиции носят слишком странные для русских имена Вигго и Иосиф), очень понравился критике и собрал вчетверо больше бюджета. А уже в начале 2015 года авторы «Джона Уика» заявили, что планируют продолжение. Съемки шли в США, Канаде и Италии (в Канаде снимали, в частности, «московские» сцены). В главной роли снова Киану Ривз, а в эпизоде появится даже его партнер по «Матрице» Лоренс Фишбёрн. Недавно бессменный режиссер новой франшизы Чад Стахелски заявил, что будет и третий фильм.

«Джон Уик 2»: Легендарный киллер возвращается





«Прекрасные дни в Аранхуэсе»

Мужчина и женщина разговаривают в тени деревьев, сидя в саду в прекрасный летний день. Они спорят и размышляют о возможности счастья и гармонии. Им кажется, что они общаются без свидетелей. Но за ними наблюдает писатель, фиксируя на бумаге все, что скажут собеседники. Или на самом деле именно он главный герой этой истории, а пара в саду – лишь плод его воображения, послушные персонажи, произносящие все, что он для них напишет? «Прекрасные дни в Аранхуэсе» - 3D-фильм Вима Вендерса, адаптация пьесы австрийского автора Петера Хандке. Вендерс неоднократно обращался к его творчеству (речь о фильмах «Страх вратаря перед пенальти», «Ложное движение» и, конечно же, «Небо над Берлином»). Приглашенная звезда в фильме – Ник Кейв, фактически играющий самого себя. Премьера «Прекрасных дней в Аранхуэсе» состоялась в рамках международного Венецианского кинофестиваля.





«Дорога чести»

Коренной американец Роберт Вольф покарал убийцу своей матери и теперь скрывается от закона. Спустя полгода странствий по Америке на мотоцикле, он встречает такого же, как и он, бродягу. Вдвоем они намерены развеять прах матери главного героя в том месте, в котором она завещала это сделать. Триллер «Дорога чести» в первую очередь интересен тем, что это полнометражный режиссерский дебют Джозефа Джейсона Намакайа Момоа, заслуженного «Кхала Дрого» из «Игры престолов». Он был соавтором сценария, режиссером и продюсером фильма, а также сыграл в нем главную роль. В кадре появится и его жена, актриса Лиза Боне. Бюджет фильма всего 600 тыс. долларов, съемки шли в Калифорнии. Премьера «Дороги чести» состоялась на кинофестивале в Сарасоте, критика приняла ее очень хорошо.





«Кто эти люди?»

36-летний Давид озабочен лишь одним: как бы добиться расположения начальства компании, в которой он работает, и получить повышение. Однажды ему вдруг кажется, что все его мечты близки к осуществлению, ему надо лишь представить новый проект. Но за сутки до этого знаменательного дня он неожиданно знакомится со странным парнем, а на следующее утро у него нет ничего – ни работы, ни девушки, ни денег, ни того самого проекта. Новый знакомый оказался опытным мошенником. Итальянская комедия «Кто эти люди» - полнометражный режиссерский дебют Фабио Бонифаччи и Франческо Миччике. Первый, впрочем, - известный в Италии сценарист, специализирующийся как раз на комедиях. За свой режиссерский дебют они получили номинацию на национальную кинопремию «Давид и Донателло».





«Лего Фильм: Бэтмен»

Бэтмен, он же богач Брюс Уэйн, должен спасти Готэм-сити от своего врага, сбежавшего из психиатрической лечебницы Аркхэм Джокера. А помогут ему в этом Робин, Харли Куинн и, конечно же, его старинный спутник, дворецкий Альфред. «Лего Фильм: Бэтмен» - компьютерно-анимационная лента от Warner Animation Group, спин-офф «Лего. Фильма», вышедшего на мировые экраны три года назад. События развиваются в той же вселенной, что и первая часть, но все внимание сосредоточено на Бэтмене. В российской версии в озвучании персонажей принимали участие в том числе Александр Ревва и Зара.

«Каро Премьер» и Warner Bros на «Кино Экспо»: где обитают фантастические твари и новый Кинг-Конг?





«Love is»

В новой программе короткометражек от Utopia Pictures – шесть красивых романтических историй, фильмы с трех континентов: в стиле джаз и рок, о первом взрослом чувстве, накрывающем в самом нежном возрасте, и науке расставаться, о ревности, идущей с любовью рука об руку, и музыке. В кадре – ссоры, объяснения, разговоры по душам, безответные чувства, страсть и секс – только сильные чувства. Рейтинг соответствующий – 18+.





С 10 февраля в формате широкого превью в кинотеатрах можно увидеть:

«Обитель зла: Последняя глава»

Через три недели после событий, описываемых в третьей части франшизы, «Обитель зла: Возмездие», Элис приходит в себя. Ей предстоит вернуться в самое сердце Раккун-сити. Корпорация «Амбрелла» готовится к последней атаке на тех, кто ухитрился выжить после распространения смертельного вируса. У нее есть всего несколько суток. То, что «Последняя глава» появится на свет, стало известно еще осенью 2012 года, после коммерческого успеха предыдущей серии. Съемки должны были начаться летом 2014 года, но их отложили на год из-за беременности исполнительницы главной роли Милы Йовович. Снимать начали лишь летом 2015 года, в Южной Африке. Известно, что съемки сопровождались трагическими происшествиями. Так, дублерша Йовович Оливия Джексон на мотоцикле врезалась в кран, на котором работали камеры. После этого девушка две недели провела в искусственной коме, кроме того, у нее была сильная черепно-мозговая травма и перелом ключицы. Второе происшествие было еще страшнее – один из членов съемочной группы погиб.

Мила Йовович снова выступит против зомби

«Обитель зла»: О чем расскажет последняя глава

WDSSPR на Кино Экспо 2016: Ставка на крупные франшизы и знаковое российское кино



