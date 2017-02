Российское присутствие на 67-м Берлинале и Европейском кинорынке EFM

С 9 по 19 февраля 2017 года в столице Германии пройдет 67-й Берлинский кинофестиваль / Berlin International Film Festival. Российские фильмы заявлены в нескольких программах, в том числе Panorama Special, NATIVe, Generation 14 plus, а также в секции «Роттердам-Берлинале экспресс» Берлинского рынка копродукции (Berlinale Co-Production Market). В рамках киносмотра с 12 по 15 февраля состоится Европейский кинорынок / European Film Market. На стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide будет представлено 45 проектов.

Среди 250 участников секции Berlinale Talents также есть российские кинематографисты: композитор Дмитрий Селипанов (музыка к фильмам «Коллектор», «Бродский не поэт») и режиссер и сценарист Татьяна Соболева («Посланники большой земли», «Две стороны одной лошади»).





На Берлинале впервые будет представлен совместный проект Департамента культуры города Москвы и Роскино – Кинокомиссия Москвы, деятельность которой направлена на поддержку российских и международных кино и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории Москвы. Кинокомиссия создана на базе ГБУК «Московское кино».

«Роскино оказывает консультационную и пиар поддержку Департаменту Культуры города Москвы и компании Москино по формированию Кинокомиссии Москвы. Для того, чтобы кинокомиссия стала востребованной и реализовала свою миссию по привлечению международных съёмочных групп, нужно приложить много усилий, и предоставление уникальных условий, пиар и маркетинг самой идеи, требуют достаточного количества времени и средств, но года через два системной работы, а может и раньше, я уверена, мы получим желаемый результат», - комментирует глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.



В рамках EFM на стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide международные дистрибьюторы и селз-агенты смогут ознакомиться с 45 проектами, среди них «Викинг», «Притяжение», «Время первых», анимационные новинки и другие потенциальные хиты продаж. В список 40 российских компаний, которые презентуют международным закупщикам свои картины, входят такие студии, как Art Pictures Studio, Central Partnership, Yellow, Black and White, Russian World Vision, Mirsand Ltd., Planeta Inform Film Distribution, WIZART, IGMAR, Indie Vision и многие другие.





Компания Central Partnership представит свой флагманский проект «Викинг» (режиссер Андрей Кравчук). Права на показ ленты купили уже более 60 стран.





Продюсерский центр Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука Art Pictures Studio продолжит продажи фантастического фильма о вторжении инопланетян «Притяжение» (режиссер Федор Бондарчук). В рамках прошедшего в ноябре кинорынка в Лос-Анджелесе American Film Market картина привлекла большое внимание дистрибьюторов из испано- и англо- язычных территорий, по итогам AFM были закрыты сделки на более чем 43 страны мира. В рамках берлинского кинорынка Art Pictures Studio организует для зарубежных дистрибьюторов специальный показ фильма. Руководство компании намерено продолжить переговоры с дистрибьюторами, представляющими англоговорящие территории. Кроме того, международные сейлз-агенты смогут ознакомиться с рядом новых кинопроектов, в числе которых «Купи меня», «Лед» и «Мифы о Москве».





Ключевым проектом компании Yellow, Black and White на Европейском кинорынке станет лента «Собибор» (режиссер Андрей Малюков) с Константином Хабенским и Кристофером Ламбертом в главных ролях. Исторический фильм рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского, который организовал массовый побег заключенных из нацистского лагеря смерти Собибор, действовавшем на территории Польши с 1942 по 1943 гг. Среди других проектов из каталога компании – сказка о волшебном мире «Последний Богатырь», и еще один фильм с Константином Хабенским «Селфи».





На EFM компания Mirsand Ltd., эксклюзивный дистрибьютор проектов Тимура Бекмамбетова, представит закупщикам семейную музыкальную комедию «Мой супер папа» и приключенческую драму «Время первых» (режиссер Дмитрий Киселев). Фильм, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым и Евгением Мироновым, основан на реальных событиях из жизни космонавта Алексея Леонова и рассказывает о человеческом подвиге в открытом космосе. Фильм был снят в 3D формате. VFX супервайзером выступает Сергей Невшупов, работавший в том числе над спецэффектами к трилогии «Властелин колец», фильмам «Я, робот», «Кинг Конг», «Люди Икс: последняя битва», «Аватар». Картина выйдет в прокат не только России, но и Казахстане, Прибалтике, Италии и ряде других стран. На Кинорынке будут показаны отрывки из этой космической драмы.





Российская анимация традиционно пользуется большим спросом у международных прокатчиков, и в феврале на EFM свои лучшие анимационные проекты привезет компания WIZART: «Волки и овцы», «Снежная Королева 3» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Кроме того, компания готовит сюрприз для гостей EFM – новый анимационный проект, работа над которых на студии Wizart Animation идет полным ходом.





Группа компаний «Планета Информ» откроет предпродажи на исторический экшн «Скиф» (режиссер Рустам Мосафир) и фэнтези «Кома» (режиссер Никита Аргунов), а также представит фильм ужасов «Невеста» (режиссер Святослав Подгаевский), вышедший в прокат в России в конце января. Среди других проектов компании – боевик про отряд советских супергероев «Защитники» (режиссер Сарик Андреасян), драма «Ледокол» (режиссер Николай Хомерики), фантастический боевик «Танцы насмерть» (режиссер Андрей Волгин).





Компания IGMAR на кинорынке представит два новых проекта киностудии «Ленфильм» - это исторический детектив «Контрибуция» (режиссер Сергей Снежкин) с Максимом Матвеевым и Елизаветой Боярской в главных ролях, действие которого разворачивается в годы гражданской войны, и «Самый рыжий лис» (режиссер Александра Стреляная) – фильм-сказка по сюжету произведения Гёте «Рейнеке-лис». Еще один новый проект – картина «Золотая рыбка» (режиссер Александр Галибин, продюсер Борис Токарев), драматическая повесть о мечтах двух мальчишек в послевоенное время.



Расписание рыночных показов российских фильмов на Европейском кинорынке:



Art Pictures Studio

Притяжение / Attraction

Friday 10th, 16:30 @CineStar 5



Bubble Studios

Майор Гром / Major Grom

Saturday 11th, 11:15 @Parliament



Central Partnership

Большой / The Bolshoi

Monday 13th, 13:10 @CinemaxX 12



Central Partnership

Викинг / Viking

Sunday 12th, 12:15 @CinemaxX 12



Central Partnership

Вурдалаки / Vamps

Thursday 09th, 17:30 @CineStar IMAX

Central Partnership

После тебя / After You`re Gone

Monday 13th, 10:30 @dffb-Kino



Indie Vision

Разбуди меня / Wake Me Up

Tuesday 14th, 09:15 @CinemaxX 3



Indie Vision

Петербург. Только по любви / Petersburg. A Selfie

Monday 13th, 17:15 @CineStar 6



Indie Vision

Осколки / Middleground

Tuesday 14th, 12:00 @CinemaxX 5



Mirsand LLC

Время первых / The Spacewalker

Tuesday 14th, 17:10 @EFM Cinemobile



Mirsand LLC

Мой супер папа / My Cool Dad

Tuesday 14th, 16:00 @EFM Cinemobile



Planeta Inform Film Distribution

Невеста / The Bride

Sunday 12th, 14:45 @CineStar IMAX



Planeta Inform Film Distribution

Защитники / The Guardians

Saturday 11th, 09:00 @CineStar IMAX

Monday 13th, 17:00 @CineStar IMAX



Planeta Inform Film Distribution

Танцы насмерть / Dance to Dead

Friday 10th, 09:15 @dffb-Kino



Russian World Vision

12 панфиловцев / Panfilov's Twenty Eight

Tuesday 14th, 13:00 @CineStar4



Wizart

Снежная королева 3. Огонь и Лед / Snow Queen 3. Fire and Ice

Saturday 11th, 17:10 @CineStar 5



Wizart

Урфин Джюс и его деревянные солдаты / Fantastic Journey to Oz

Sunday 12th, 09:30 @CineStar 7