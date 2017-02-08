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Российское присутствие на 67-м Берлинале и Европейском кинорынке EFM



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08.02.2017 13:23:00

С 9 по 19 февраля 2017 года в столице Германии пройдет 67-й Берлинский кинофестиваль / Berlin International Film Festival. Российские фильмы заявлены в нескольких программах, в том числе Panorama Special, NATIVe, Generation 14 plus, а также в секции «Роттердам-Берлинале экспресс» Берлинского рынка копродукции (Berlinale Co-Production Market). В рамках киносмотра с 12 по 15 февраля состоится Европейский кинорынок / European Film Market. На стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide будет представлено 45 проектов.

Среди 250 участников секции Berlinale Talents также есть российские кинематографисты: композитор Дмитрий Селипанов (музыка к фильмам «Коллектор», «Бродский не поэт») и режиссер и сценарист Татьяна Соболева («Посланники большой земли», «Две стороны одной лошади»).

объединенный стенд ROSKINO - RUSSIAN CINEMA WORLDWIDE

На Берлинале впервые будет представлен совместный проект Департамента культуры города Москвы и Роскино – Кинокомиссия Москвы, деятельность которой направлена на поддержку российских и международных кино и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории Москвы. Кинокомиссия создана на базе ГБУК «Московское кино». 

«Роскино оказывает консультационную и пиар поддержку Департаменту Культуры города Москвы и компании Москино по формированию Кинокомиссии Москвы.  Для того, чтобы кинокомиссия стала востребованной и реализовала свою миссию по привлечению международных съёмочных групп, нужно приложить много усилий, и предоставление уникальных условий, пиар и маркетинг самой идеи, требуют достаточного количества времени и средств, но года через два системной работы, а может и раньше, я уверена, мы получим желаемый результат», - комментирует глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.

В рамках EFM на стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide международные дистрибьюторы и селз-агенты смогут ознакомиться с 45 проектами, среди них «Викинг», «Притяжение», «Время первых», анимационные новинки и другие потенциальные хиты продаж. В список 40 российских компаний, которые презентуют международным закупщикам свои картины, входят такие студии, как Art Pictures Studio, Central Partnership, Yellow, Black and White, Russian World Vision, Mirsand Ltd., Planeta Inform Film Distribution, WIZART, IGMAR, Indie Vision и многие другие. 

кадр из фильма Викинг

Компания Central Partnership представит свой флагманский проект «Викинг» (режиссер Андрей Кравчук). Права на показ ленты купили уже более 60 стран.

кадр из фильма Притяжение

Продюсерский центр Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука Art Pictures Studio продолжит продажи фантастического фильма о вторжении инопланетян «Притяжение» (режиссер Федор Бондарчук). В рамках прошедшего в ноябре кинорынка в Лос-Анджелесе American Film Market картина привлекла большое внимание дистрибьюторов из испано- и англо- язычных территорий, по итогам AFM были закрыты сделки на более чем 43 страны мира. В рамках берлинского кинорынка Art Pictures Studio организует для зарубежных дистрибьюторов специальный показ фильма. Руководство компании намерено продолжить переговоры с дистрибьюторами, представляющими англоговорящие территории. Кроме того, международные сейлз-агенты смогут ознакомиться с рядом новых кинопроектов, в числе которых «Купи меня», «Лед» и «Мифы о Москве».

кадр из фильма Собибор

Ключевым проектом компании Yellow, Black and White на Европейском кинорынке станет лента «Собибор» (режиссер Андрей Малюков) с Константином Хабенским и Кристофером Ламбертом в главных ролях. Исторический фильм рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского, который организовал массовый побег заключенных из нацистского лагеря смерти Собибор, действовавшем на территории Польши с 1942 по 1943 гг. Среди других проектов из каталога компании – сказка о волшебном мире «Последний Богатырь», и еще один фильм с Константином Хабенским «Селфи».

кадр из фильма Время первых

На EFM компания Mirsand Ltd., эксклюзивный дистрибьютор проектов Тимура Бекмамбетова, представит закупщикам семейную музыкальную комедию «Мой супер папа» и приключенческую драму «Время первых» (режиссер Дмитрий Киселев). Фильм, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым и Евгением Мироновым, основан на реальных событиях из жизни космонавта Алексея Леонова и рассказывает о человеческом подвиге в открытом космосе. Фильм был снят в 3D формате. VFX супервайзером выступает Сергей Невшупов, работавший в том числе над спецэффектами к трилогии «Властелин колец», фильмам «Я, робот», «Кинг Конг», «Люди Икс: последняя битва», «Аватар». Картина выйдет в прокат не только России, но и Казахстане, Прибалтике, Италии и ряде других стран. На Кинорынке будут показаны отрывки из этой космической драмы.

кадр из анимационного фильма Волки и овцы

Российская анимация традиционно пользуется большим спросом у международных прокатчиков, и в феврале на EFM свои лучшие анимационные проекты привезет компания WIZART: «Волки и овцы», «Снежная Королева 3» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Кроме того, компания готовит сюрприз для гостей EFM – новый анимационный проект, работа над которых на студии Wizart Animation идет полным ходом.

кадр из фильма Защитники

Группа компаний «Планета Информ» откроет предпродажи на исторический экшн «Скиф» (режиссер Рустам Мосафир) и фэнтези «Кома» (режиссер Никита Аргунов), а также представит фильм ужасов «Невеста» (режиссер Святослав Подгаевский), вышедший в прокат в России в конце января. Среди других проектов компании – боевик про отряд советских супергероев «Защитники» (режиссер Сарик Андреасян), драма «Ледокол» (режиссер Николай Хомерики), фантастический боевик «Танцы насмерть» (режиссер Андрей Волгин).

кадр из фильма Контрибуция

Компания IGMAR на кинорынке представит два новых проекта киностудии «Ленфильм» - это исторический детектив «Контрибуция» (режиссер Сергей Снежкин) с Максимом Матвеевым и Елизаветой Боярской в главных ролях, действие которого разворачивается в годы гражданской войны, и «Самый рыжий лис» (режиссер Александра Стреляная) – фильм-сказка по сюжету произведения Гёте «Рейнеке-лис». Еще один новый проект – картина «Золотая рыбка» (режиссер Александр Галибин, продюсер Борис Токарев), драматическая повесть о мечтах двух мальчишек в послевоенное время.

Расписание рыночных показов российских фильмов на Европейском кинорынке:

Art Pictures Studio
Притяжение / Attraction
Friday 10th, 16:30 @CineStar 5

Bubble Studios 
Майор Гром / Major Grom
Saturday 11th, 11:15 @Parliament

Central Partnership 
Большой / The Bolshoi
Monday 13th, 13:10 @CinemaxX 12

Central Partnership 
Викинг / Viking
Sunday 12th, 12:15 @CinemaxX 12

Central Partnership 
Вурдалаки / Vamps
Thursday 09th, 17:30 @CineStar IMAX
Central Partnership 
После тебя / After You`re Gone
Monday 13th, 10:30 @dffb-Kino

Indie Vision
Разбуди меня / Wake Me Up
Tuesday 14th, 09:15 @CinemaxX 3

Indie Vision
Петербург. Только по любви / Petersburg. A Selfie
Monday 13th, 17:15 @CineStar 6

Indie Vision
Осколки / Middleground
Tuesday 14th, 12:00 @CinemaxX 5

Mirsand LLC 
Время первых / The Spacewalker
Tuesday 14th, 17:10 @EFM Cinemobile

Mirsand LLC 
Мой супер папа / My Cool Dad
Tuesday 14th, 16:00 @EFM Cinemobile

Planeta Inform Film Distribution
Невеста / The Bride
Sunday 12th, 14:45 @CineStar IMAX

Planeta Inform Film Distribution
Защитники / The Guardians
Saturday 11th, 09:00 @CineStar IMAX
Monday 13th, 17:00 @CineStar IMAX

Planeta Inform Film Distribution
Танцы насмерть / Dance to Dead
Friday 10th, 09:15 @dffb-Kino

Russian World Vision 
12 панфиловцев / Panfilov's Twenty Eight
Tuesday 14th, 13:00 @CineStar4

Wizart
Снежная королева 3. Огонь и Лед / Snow Queen 3. Fire and Ice
Saturday 11th, 17:10 @CineStar 5

Wizart
Урфин Джюс и его деревянные солдаты / Fantastic Journey to Oz
Sunday 12th, 09:30 @CineStar 7




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