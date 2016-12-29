Номинанты на премию «Золотой орел» по итогам 2016 года: «Экипаж» и «Дуэлянт» в числе фаворитов

28 декабря 2016 года Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел». На победу в главной номинации претендуют пять фильмов: «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Рай» Андрея Кончаловского, «Коллектор» Алексея Красовского и «Экипаж» Николая Лебедева. По количеству номинаций лидируют «Экипаж» и «Дуэлянт» (картины представлены в десяти и девяти категориях соответственно).
На соискание премии по итогам 2016 года рассматривались: отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2015 года); телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года; зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года.
Всего по итогам года Экспертный Cовет рекомендовал для голосования: 49 полнометражных игровых фильмов, 38 неигровых картин, 32 короткометражных ленты, 15 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 16 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2015-2016 гг., 31 анимационных фильмов, 30 игровых зарубежных лент в российском прокате.
Торжественная Церемония вручения Премий «Золотой Орел» состоится 27 января 2017 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».
Номинанты премии «Золотой орел» за 2016 год:
Лучший фильм
«Дуэлянт»
Продюсеры: Александр Роднянский, Сергей Мелькумов
Режиссер: Алексей Мизгирев
«Ледокол»
Продюсер: Игорь Толстунов, Сергей Козлов, Александр Козлов
Режиссер: Николай Хомерики
«Рай»
Продюсеры: Андрей Кончаловский, Флориан Дайле
Режиссер: Андрей Кончаловский
«Коллектор»
Продюсеры Дмитрий Руженцев, Георгий Шабанов, Эдуард Илоян
Режиссёр Алексей Красовский
«Экипаж»
Продюсеры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков
Режиссер: Николай Лебедев
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
«Деньги»
Режиссер Егор Анашкин
Продюсеры Александр Кушаев, Ирина Смирнова
«Клим»
Режиссер Карен Оганесян
Продюсеры Александр Цекало
«Фарца»
Режиссер Егор Баранов
Продюсеры Александр Цекало
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
«Маргарита Назарова»
Режиссер Константин Максимов
Продюсеры Ольга Погодина, Алексей Пиманов
«Метод»
Режиссер Юрий Быков
Продюсеры Александр Цекало, Константин Эрнст
«Тихий Дон»
Режиссеры Сергей Урсуляк
Продюсеры Антон Златопольский
Лучший неигровой фильм
«24 снега»
Режиссер Михаил Барынин
«Забытые полеты»
Режиссер Андрей Осипов
«Кровавые бивни»
Режиссер Сергей Ястржембский
Лучший короткометражный фильм
«Мама»
Режиссер Кирилл Плетнев
«Брут»
Режиссер Фам Константин
«Ну, здравствуй Оксана Соколова»
Режиссер Кирилл Васильев
Лучший анимационный фильм
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»
Режиссер: Максим Волков
«Кот и мышь»
Режиссер: Наталья Чернышова
«Морошка»
Режиссер: Полина Минченок
Лучшая режиссерская работа
Алексей Мизгирев – «Дуэлянт»
Андрей Кончаловский – «Рай»
Николай Лебедев – «Экипаж»
Лучший сценарий
Алексей Красовский – «Коллектор»
Юрий Арабов – «Монах и бес»
Андрей Кончаловский, Елена Киселева – «Рай»
Лучшая женская роль в кино
Ксения Раппопорт – «Дама Пик»
Юлия Высоцкая – «Рай»
Виктория Исакова – «Ученик»
Лучшая женская роль на телевидении
Юлия Пересильд – «Людмила Гурченко»
Ольга Погодина – «Маргарита Назарова»
Светлана Иванова – «Следователь Тихонов»
Лучшая мужская роль в кино
Петр Федоров – «Дуэлянт»
Иван Янковский – «Дама Пик»
Данила Козловский – «Экипаж»
Лучшая мужская роль на телевидении
Константин Лавроненко – «Клим»
Константин Хабенский – «Метод»
Евгений Ткачук – «Тихий Дон»
Лучшая женская роль второго плана
Елена Яковлева – «Самый лучший день»
Юлия Ауг – «Ученик»
Ирина Пегова – «Экипаж»
Лучшая мужская роль второго плана
Роман Мадянов – «Монах и бес»
Сергей Шакуров – «Экипаж»
Сергей Газаров – «Экипаж»
Лучшая операторская работа
Максим Осадчий – «Дуэлянт»
Александр Симонов – «Рай»
Владислав Опельянц – «Ученик»
Лучшая работа художника-постановщика
Андрей Понкратов – «Дуэлянт»
Александр Адабашьян – «Жили-были мы»
Владимир Южаков – «Контрибуция»
Лучшая работа художника по костюмам
Татьяна Патрахальцева – «Дуэлянт»
Инесса Снежкина – «Контрибуция»
Наталья Ершова – «Тайна Снежной королевы»
Лучшая музыка к фильму
Игорь Вдовин – «Дуэлянт»
Сергей Шустицкий – «Рай»
Артем Васильев – «Экипаж»
Лучший монтаж фильма
Каролина Мачиевская – «Дама Пик»
Иван Лебедев – «Ледокол»
Константин Ларченко – «Экипаж»
Лучшая работа звукорежиссера
Ростислав Алимов – «Дама Пик»
Александр Копейкин – «Ледокол»
Алексей Самоделко – «Экипаж»
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
Елена Фомичева – «Дама Пик»
Марина Красновидова – «Дуэлянт»
Наталья Грачева – «Контрибуция»
Лучшие визуальные эффекты
Студия Main Road Post – «Дуэлянт»
Studio AmalgamaVFX, ALGOUS-STUDIO, ARGUNOV-STUDIO, SCI-FX STUDIO и FILM DIRECTION FX – «Ледокол»
CGF – «Экипаж»
Лучший зарубежный фильм в российском прокате
«Светская жизнь» / Café Society (Вольга)
«Выживший» / Revenant (Двадцатый Век Фокс СНГ)
«Шпионский мост» / Bridge of Spies (Двадцатый Век Фокс СНГ)