В Москве объявили лауреатов премии «Золотой Орел» по итогам 2016 года

27 января 2017 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» по итогам 2016 года. На победу в главной номинации претендовали пять фильмов: «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Рай» Андрея Кончаловского, «Коллектор» Алексея Красовского и «Экипаж» Николая Лебедева. По количеству номинаций лидировали «Экипаж» и «Дуэлянт» (картины были представлены в десяти и девяти категориях соответственно).

На соискание премии рассматривались: отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2015 года); телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года; зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года.

Всего по итогам года Экспертный Cовет рекомендовал для голосования: 49 полнометражных игровых фильмов, 38 неигровых картин, 32 короткометражных ленты, 15 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 16 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2015-2016 гг., 31 анимационных фильмов, 30 игровых зарубежных лент в российском прокате.

Полный список лауреатов (обновляется в режиме реального времени по мере объявления призеров):

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ:

«Мама»

Режиссер Кирилл Плетнев

Также были номинированы:

«Брут»

Режиссер Фам Константин

«Ну, здравствуй Оксана Соколова»

Режиссер Кирилл Васильев



ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ В КИНО:

Юлия Высоцкая – «Рай»

Также были номинированы:

Виктория Исакова – «Ученик»

Ксения Раппопорт – «Дама Пик»

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ В КИНО:

Иван Янковский – «Дама Пик»

Также были номинированы:

Данила Козловский – «Экипаж»

Петр Федоров – «Дуэлянт»

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА:

Сергей Шакуров – «Экипаж»

Также были номинированы:

Сергей Газаров – «Экипаж»

Роман Мадянов –«Монах и бес»

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА:

Елена Яковлева – «Самый лучший день»

Также были номинированы:

Юлия Ауг – «Ученик»

Ирина Пегова – «Экипаж»



ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

CGF – «Экипаж»



Также были номинированы:

Студия Main Road Post – «Дуэлянт»

Studio AmalgamaVFX, ALGOUS-STUDIO, ARGUNOV-STUDIO, SCI-FX STUDIO и FILM DIRECTION FX – «Ледокол»

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ:

Татьяна Патрахальцева – «Дуэлянт»

Также были номинированы:

Инесса Снежкина – «Контрибуция»

Наталья Ершова – «Тайна Снежной королевы»



ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА:

Андрей Понкратов – «Дуэлянт»

Также были номинированы:

Александр Адабашьян – «Жили-были мы»

Владимир Южаков – «Контрибуция»



ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА:

Максим Осадчий – «Дуэлянт»

Также были номинированы:

Александр Симонов – «Рай»

Владислав Опельянц – «Ученик»



ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО ГРИМУ И ПЛАСТИЧЕСКИМ СПЕЦЭФФЕКТАМ:

Елена Фомичева – «Дама Пик»

Также были номинированы:

Марина Красновидова – «Дуэлянт»

Наталья Грачева – «Контрибуция»



ЛУЧШИЙ МОНТАЖ ФИЛЬМА:

Константин Ларченко – «Экипаж»



Также были номинированы:

Каролина Мачиевская – «Дама Пик»

Иван Лебедев – «Ледокол»

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ:

Юрий Арабов – «Монах и бес»

Также были номинированы:

Алексей Красовский – «Коллектор»

Андрей Кончаловский, Елена Киселева – «Рай»



ЛУЧШАЯ РАБОТА ЗВУКОРЕЖИССЕРА:

Алексей Самоделко – «Экипаж»



Также были номинированы:

Ростислав Алимов – «Дама Пик»

Александр Копейкин – «Ледокол»

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ:

Артем Васильев – «Экипаж»



Также были номинированы:

Игорь Вдовин – «Дуэлянт»

Сергей Шустицкий – «Рай»

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ:

«Кот и мышь»

Режиссер Наталья Чернышова

Также были номинированы:

«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»

Режиссер Максим Волков

«Морошка»

Режиссер Полина Минченок

ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛЬМ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ:

«Выживший» / Revenant (Двадцатый Век Фокс СНГ)

Также были номинированы:

«Шпионский мост» / Bridge of Spies (Двадцатый Век Фокс СНГ)

«Светская жизнь» / Café Society (Вольга)

ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ:

«Кровавые бивни»

Режиссер Сергей Ястржембский



Также были номинированы:

«24 снега»

Режиссер Михаил Барынин

«Забытые полеты»

Режиссер Андрей Осипов

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ:

Константин Лавроненко – «Клим»

Также были номинированы:

Константин Хабенский – «Метод»

Евгений Ткачук – «Тихий Дон»

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ:

Ольга Погодина – «Маргарита Назарова»

Также были номинированы:

Юлия Пересильд – «Людмила Гурченко»

Светлана Иванова – «Следователь Тихонов»

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ (более 10 серий):

«Тихий Дон»

Режиссеры Сергей Урсуляк

Продюсеры Антон Златопольский

Также были номинированы:

«Маргарита Назарова»

Режиссер Константин Максимов

Продюсеры Ольга Погодина, Алексей Пиманов

«Метод»

Режиссер Юрий Быков

Продюсеры Александр Цекало, Константин Эрнст



ЛУЧШИЙ ТЕЛЕФИЛЬМ ИЛИ МИНИСЕРИАЛ (до 10 серий):

«Клим»

Режиссер Карен Оганесян

Продюсеры Александр Цекало

Также были номинированы:

«Деньги»

Режиссер Егор Анашкин

Продюсеры Александр Кушаев, Ирина Смирнова

«Фарца»

Режиссер Егор Баранов

Продюсеры Александр Цекало



Национальная кинопремия «Золотой орел» — профессиональный приз, который присуждается за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового кино. Награда была учреждена в 2002 году Национальной Академией кинематографических искусств и наук России в целях поощрения лучших произведений отечественного и мирового киноискусства, их популяризации, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, развития российского кинематографа. Первыми ее обладателями стали Андрей Тарковский, Георгий Жженов, Федор Хитрук, Татьяна Самойлова, Мишель Легран и Бернардо Бертолуччи. Премия присуждается ежегодно. Правом на выдвижение фильма или работы в фильме для участия в конкурсе на соискание премии обладают действительные члены Академии, профессиональные кинематографические гильдии и Комитет СК РФ по документальному и научно-популярному кино. Экспертный совет составляет рекомендательные списки по всем номинациям, а Академия осуществляет отбор трех номинантов в каждой номинации и пяти — в номинации «Лучший игровой фильм». Определение победителей производится за один день до вручения премий путем тайного голосования членов Академии. Официальной наградой является статуэтка в форме золотого орла. Награды вручаются видными деятелями культуры и искусства в ходе торжественной церемонии.