    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
Фестивали
Премии, конкурсы
Форумы, выставки
Кинорынки
Конференции, круглые столы
База данных по киноиндустрии
Фото




 
 
Подписка
 

В Москве объявили лауреатов премии «Золотой Орел» по итогам 2016 года



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

27.01.2017 19:50:00

27 января 2017 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» по итогам 2016 года. На победу в главной номинации претендовали пять фильмов: «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Рай» Андрея Кончаловского, «Коллектор» Алексея Красовского и «Экипаж» Николая Лебедева. По количеству номинаций лидировали «Экипаж» и «Дуэлянт» (картины были представлены в десяти и девяти категориях соответственно).

На соискание премии рассматривались: отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2015 года); телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года; зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года.

Всего по итогам года Экспертный Cовет рекомендовал для голосования: 49 полнометражных игровых фильмов, 38 неигровых картин, 32 короткометражных ленты, 15 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 16 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2015-2016 гг., 31 анимационных фильмов, 30 игровых зарубежных лент в российском прокате.

Полный список лауреатов (обновляется в режиме реального времени по мере объявления призеров):

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ:
«Мама»
Режиссер Кирилл Плетнев

Также были номинированы:
«Брут» 
Режиссер Фам Константин
«Ну, здравствуй Оксана Соколова» 
Режиссер Кирилл Васильев

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ В КИНО:
Юлия Высоцкая – «Рай»

Также были номинированы:
Виктория Исакова – «Ученик»
Ксения Раппопорт – «Дама Пик»

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ В КИНО:
Иван Янковский – «Дама Пик»

Также были номинированы:
Данила Козловский – «Экипаж»
Петр Федоров – «Дуэлянт»

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА:
Сергей Шакуров – «Экипаж»

Также были номинированы:
Сергей Газаров – «Экипаж»
Роман Мадянов –«Монах и бес»

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА:
Елена Яковлева – «Самый лучший день»

Также были номинированы:
Юлия Ауг – «Ученик»
Ирина Пегова – «Экипаж»

ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
CGF – «Экипаж»

Также были номинированы:
Студия Main Road Post – «Дуэлянт»
Studio AmalgamaVFX, ALGOUS-STUDIO, ARGUNOV-STUDIO, SCI-FX STUDIO и FILM DIRECTION FX – «Ледокол»

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ:
Татьяна Патрахальцева – «Дуэлянт»

Также были номинированы:
Инесса Снежкина – «Контрибуция»
Наталья Ершова – «Тайна Снежной королевы»

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА:
Андрей Понкратов – «Дуэлянт»

Также были номинированы:
Александр Адабашьян – «Жили-были мы»
Владимир Южаков – «Контрибуция»

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА:
Максим Осадчий – «Дуэлянт»

Также были номинированы:
Александр Симонов – «Рай»
Владислав Опельянц – «Ученик»

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО ГРИМУ И ПЛАСТИЧЕСКИМ СПЕЦЭФФЕКТАМ:
Елена Фомичева – «Дама Пик»

Также были номинированы:
Марина Красновидова – «Дуэлянт»
Наталья Грачева – «Контрибуция»

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ ФИЛЬМА:
Константин Ларченко – «Экипаж»

Также были номинированы:
Каролина Мачиевская  – «Дама Пик»
Иван Лебедев – «Ледокол»

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ:
Юрий Арабов – «Монах и бес»

Также были номинированы:
Алексей Красовский – «Коллектор»
Андрей Кончаловский, Елена Киселева – «Рай»

ЛУЧШАЯ РАБОТА ЗВУКОРЕЖИССЕРА:
Алексей Самоделко – «Экипаж»

Также были номинированы:
Ростислав Алимов – «Дама Пик»
Александр Копейкин – «Ледокол»

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ:
Артем Васильев – «Экипаж»

Также были номинированы:
Игорь Вдовин – «Дуэлянт»
Сергей Шустицкий – «Рай»

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ:
«Кот и мышь» 
Режиссер Наталья Чернышова

Также были номинированы:
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» 
Режиссер Максим Волков
«Морошка» 
Режиссер Полина Минченок

ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛЬМ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ:
«Выживший» / Revenant (Двадцатый Век Фокс СНГ)

Также были номинированы:
«Шпионский мост» / Bridge of Spies (Двадцатый Век Фокс СНГ)
«Светская жизнь» / Café Society (Вольга)

ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ:
«Кровавые бивни» 
Режиссер Сергей Ястржембский

Также были номинированы:
«24 снега» 
Режиссер Михаил Барынин
«Забытые полеты» 
Режиссер Андрей Осипов

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ:
Константин Лавроненко – «Клим»

Также были номинированы:
Константин Хабенский – «Метод»
Евгений Ткачук – «Тихий Дон»

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ:
Ольга Погодина – «Маргарита Назарова»

Также были номинированы:
Юлия Пересильд – «Людмила Гурченко»
Светлана Иванова – «Следователь Тихонов»

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ (более 10 серий): 
«Тихий Дон» 
Режиссеры Сергей Урсуляк
Продюсеры Антон Златопольский

Также были номинированы:
«Маргарита Назарова» 
Режиссер Константин Максимов
Продюсеры Ольга ПогодинаАлексей Пиманов
«Метод» 
Режиссер Юрий Быков
Продюсеры Александр ЦекалоКонстантин Эрнст

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕФИЛЬМ ИЛИ МИНИСЕРИАЛ (до 10 серий):
«Клим»
Режиссер Карен Оганесян
Продюсеры Александр Цекало

Также были номинированы:
«Деньги» 
Режиссер Егор Анашкин
Продюсеры Александр Кушаев, Ирина Смирнова 
«Фарца» 
 Режиссер Егор Баранов
Продюсеры Александр Цекало


Национальная кинопремия «Золотой орел» — профессиональный приз, который присуждается за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового кино. Награда была учреждена в 2002 году Национальной Академией кинематографических искусств и наук России в целях поощрения лучших произведений отечественного и мирового киноискусства, их популяризации, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, развития российского кинематографа. Первыми ее обладателями стали Андрей Тарковский, Георгий Жженов, Федор Хитрук, Татьяна Самойлова, Мишель Легран и Бернардо Бертолуччи. Премия присуждается ежегодно. Правом на выдвижение фильма или работы в фильме для участия в конкурсе на соискание премии обладают действительные члены Академии, профессиональные кинематографические гильдии и Комитет СК РФ по документальному и научно-популярному кино. Экспертный совет составляет рекомендательные списки по всем номинациям, а Академия осуществляет отбор трех номинантов в каждой номинации и пяти — в номинации «Лучший игровой фильм». Определение победителей производится за один день до вручения премий путем тайного голосования членов Академии. Официальной наградой является статуэтка в форме золотого орла. Награды вручаются видными деятелями культуры и искусства в ходе торжественной церемонии.




Просмотров: 189   |      


Все статьи по теме национальная премия в области кинематографии «Золотой Орел»

30.12.2016Номинанты на премию «Золотой орел» по итогам 2016 года: «Экипаж» и «Дуэлянт» в числе фаворитов
01.12.2016Борьба за «Золотых орлов» объявляется открытой!
29.01.2016Любовь правит «Орлом» в обход войны
25.01.2016Экспертный совет «Золотого орла» обсуждает создание специального приза имени Эльдара Рязанова
29.12.2015«Золотой орел 2015»: Номинанты

Фоторепортажи по теме национальная премия в области кинематографии «Золотой Орел»

XIV церемония вручения премии "Золотой Орел" за 2015 годXIII церемония вручения премии "Золотой Орел" за 2014 годXII Торжественная церемония вручения премий «Золотой Орел» за 2013 год

  Премии
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006