В Москве объявили лауреатов премии «Золотой Орел» по итогам 2016 года

27 января 2017 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» по итогам 2016 года. На победу в главной номинации претендовали пять фильмов: «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Рай» Андрея Кончаловского, «Коллектор» Алексея Красовского и «Экипаж» Николая Лебедева. По количеству номинаций лидировали «Экипаж» и «Дуэлянт» (картины были представлены в десяти и девяти категориях соответственно).
На соискание премии рассматривались: отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2015 года); телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года; зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года.
Всего по итогам года Экспертный Cовет рекомендовал для голосования: 49 полнометражных игровых фильмов, 38 неигровых картин, 32 короткометражных ленты, 15 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 16 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2015-2016 гг., 31 анимационных фильмов, 30 игровых зарубежных лент в российском прокате.
Полный список лауреатов (обновляется в режиме реального времени по мере объявления призеров):
ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ:
«Мама»
Режиссер Кирилл Плетнев
Также были номинированы:
«Брут»
Режиссер Фам Константин
«Ну, здравствуй Оксана Соколова»
Режиссер Кирилл Васильев
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ В КИНО:
Юлия Высоцкая – «Рай»
Также были номинированы:
Виктория Исакова – «Ученик»
Ксения Раппопорт – «Дама Пик»
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ В КИНО:
Иван Янковский – «Дама Пик»
Также были номинированы:
Данила Козловский – «Экипаж»
Петр Федоров – «Дуэлянт»
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА:
Сергей Шакуров – «Экипаж»
Также были номинированы:
Сергей Газаров – «Экипаж»
Роман Мадянов –«Монах и бес»
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА:
Елена Яковлева – «Самый лучший день»
Также были номинированы:
Юлия Ауг – «Ученик»
Ирина Пегова – «Экипаж»
ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
CGF – «Экипаж»
Также были номинированы:
Студия Main Road Post – «Дуэлянт»
Studio AmalgamaVFX, ALGOUS-STUDIO, ARGUNOV-STUDIO, SCI-FX STUDIO и FILM DIRECTION FX – «Ледокол»
ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ:
Татьяна Патрахальцева – «Дуэлянт»
Также были номинированы:
Инесса Снежкина – «Контрибуция»
Наталья Ершова – «Тайна Снежной королевы»
ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА:
Андрей Понкратов – «Дуэлянт»
Также были номинированы:
Александр Адабашьян – «Жили-были мы»
Владимир Южаков – «Контрибуция»
ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА:
Максим Осадчий – «Дуэлянт»
Также были номинированы:
Александр Симонов – «Рай»
Владислав Опельянц – «Ученик»
ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО ГРИМУ И ПЛАСТИЧЕСКИМ СПЕЦЭФФЕКТАМ:
Елена Фомичева – «Дама Пик»
Также были номинированы:
Марина Красновидова – «Дуэлянт»
Наталья Грачева – «Контрибуция»
ЛУЧШИЙ МОНТАЖ ФИЛЬМА:
Константин Ларченко – «Экипаж»
Также были номинированы:
Каролина Мачиевская – «Дама Пик»
Иван Лебедев – «Ледокол»
ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ:
Юрий Арабов – «Монах и бес»
Также были номинированы:
Алексей Красовский – «Коллектор»
Андрей Кончаловский, Елена Киселева – «Рай»
ЛУЧШАЯ РАБОТА ЗВУКОРЕЖИССЕРА:
Алексей Самоделко – «Экипаж»
Также были номинированы:
Ростислав Алимов – «Дама Пик»
Александр Копейкин – «Ледокол»
ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ:
Артем Васильев – «Экипаж»
Также были номинированы:
Игорь Вдовин – «Дуэлянт»
Сергей Шустицкий – «Рай»
ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ:
«Кот и мышь»
Режиссер Наталья Чернышова
Также были номинированы:
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»
Режиссер Максим Волков
«Морошка»
Режиссер Полина Минченок
ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛЬМ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ:
«Выживший» / Revenant (Двадцатый Век Фокс СНГ)
Также были номинированы:
«Шпионский мост» / Bridge of Spies (Двадцатый Век Фокс СНГ)
«Светская жизнь» / Café Society (Вольга)
ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ:
«Кровавые бивни»
Режиссер Сергей Ястржембский
Также были номинированы:
«24 снега»
Режиссер Михаил Барынин
«Забытые полеты»
Режиссер Андрей Осипов
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ:
Константин Лавроненко – «Клим»
Также были номинированы:
Константин Хабенский – «Метод»
Евгений Ткачук – «Тихий Дон»
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ:
Ольга Погодина – «Маргарита Назарова»
Также были номинированы:
Юлия Пересильд – «Людмила Гурченко»
Светлана Иванова – «Следователь Тихонов»
ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ (более 10 серий):
«Тихий Дон»
Режиссеры Сергей Урсуляк
Продюсеры Антон Златопольский
Также были номинированы:
«Маргарита Назарова»
Режиссер Константин Максимов
Продюсеры Ольга Погодина, Алексей Пиманов
«Метод»
Режиссер Юрий Быков
Продюсеры Александр Цекало, Константин Эрнст
ЛУЧШИЙ ТЕЛЕФИЛЬМ ИЛИ МИНИСЕРИАЛ (до 10 серий):
«Клим»
Режиссер Карен Оганесян
Продюсеры Александр Цекало
Также были номинированы:
«Деньги»
Режиссер Егор Анашкин
Продюсеры Александр Кушаев, Ирина Смирнова
«Фарца»
Режиссер Егор Баранов
Продюсеры Александр Цекало
Национальная кинопремия «Золотой орел» — профессиональный приз, который присуждается за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового кино. Награда была учреждена в 2002 году Национальной Академией кинематографических искусств и наук России в целях поощрения лучших произведений отечественного и мирового киноискусства, их популяризации, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, развития российского кинематографа. Первыми ее обладателями стали Андрей Тарковский, Георгий Жженов, Федор Хитрук, Татьяна Самойлова, Мишель Легран и Бернардо Бертолуччи. Премия присуждается ежегодно. Правом на выдвижение фильма или работы в фильме для участия в конкурсе на соискание премии обладают действительные члены Академии, профессиональные кинематографические гильдии и Комитет СК РФ по документальному и научно-популярному кино. Экспертный совет составляет рекомендательные списки по всем номинациям, а Академия осуществляет отбор трех номинантов в каждой номинации и пяти — в номинации «Лучший игровой фильм». Определение победителей производится за один день до вручения премий путем тайного голосования членов Академии. Официальной наградой является статуэтка в форме золотого орла. Награды вручаются видными деятелями культуры и искусства в ходе торжественной церемонии.