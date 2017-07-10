Июньский Индекс «ПрофиСинема» 2017: Сезон блокбастеров забуксовал

В июне 2017 года Индекс предпринимательских настроений в киноиндустрии «ПрофиСинема» практически совпадает с майским значением. Эксперты не ошиблись в прогнозах, и их невысокие ожидания от июня оправдались. Если в прошлом году июнь был провальным, то нынешний Индекс соответствует среднестатистическому значению месяца за последние семь лет. Июль также не вызывает особого оптимизма у наших респондентов. Продюсеры с конца весны оставляют свои оценки практически на одном уровне.

Значение индекса в июне в дистрибьюции — 7,5 (прогноз на июнь - 7,71)

Значение индекса в июне в кинопоказе — 7,61 (прогноз на июнь - 7,67)





В прогнозе на июнь показчики и дистрибьюторы показывали осторожный оптимизм. По итогам месяца эксперты немного понизили значение индекса. Месяц оказался очень противоречивым. С одной стороны, несколько крупных релизов не совсем оправдали ожидания, с другой, «сезон блокбастеров» продолжается - посещаемость кинотеатров и кассовые сборы остаются достаточно высокими.

В июне отлично отработал фантастический экшн «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» от WDSSPR, стартовавший в конце мая. Пятую часть «Пиратов» посмотрело более 8,7 миллионов зрителей, сборы за шесть недель проката составили 2,276 миллиарда рублей, что позволило фильму занять второе место в рейтинге самых кассовых игровых и анимационных лент, когда-либо выходивших в широкий прокат в России.

А вот результаты, вышедшего в прокат 1 июня фантастического экшена «Чудо-женщина» от Каро, разочаровали экспертов. Один из самых больших «долгостроев» Warner Bros., основанный на истории персонажа DC Comics, не смог преодолеть даже отметку в 500 млн. рублей и собрал на конец месяца относительно скромные 480 млн. рублей ($8,1 млн.). Как сказал один из экспертов: «Мы от «Чудо-женщины» ничего и не ждали, но она прокаталась еще хуже».

А вот стартовавшую на второй неделе июня «Мумию» от UPI, с Томом Крузом в главной роли, за четыре недели посмотрело более 3,7 млн. зрителей, кассовые сборы составили 952 млн. рублей. Эксперты отмечают, что фильм отработал на уровне ожиданий. Предыдущую часть франшизы «Мумия: гробница Императора драконов», выходившую в широкий российский прокат в 2008 году, посмотрело более 4,4 миллионов зрителей, кассовые сборы составили 693 миллиона рублей.

Старт вышедших в прокат 15 июня анимационных «Тачек 3» от WDSSPR эксперты называют слабым, хотя цифры по сборам находятся на уровне аналогичных показателей предыдущей части франшизы. За три недели проката фильм посмотрело 2,7 млн. зрителей, кассовые сборы превысили 548 млн. рублей. В 2011 году в российском прокате «Тачки 2» собрали 558 миллионов рублей, их посмотрело более 3 миллионов зрителей. Поскольку прокат фильма продолжается, вполне вероятно, что «Тачки 3» даже чуть превысят результаты вторых «Тачек». Возможно, у экспертов были завышенные ожидания.

Самый ожидаемый релиз июня, фантастический экшн Майкла Бэя «Трансформеры: Последний Рыцарь» от ЦПШ, также разочаровал экспертов слабым стартом. Результаты за две недели проката: зрители - 3 млн., кассовые сборы - 790 млн. рублей, что значительно ниже результатов предыдущих частей франшизы. Вышедшие в 2014 году «Трансформеры: Эпоха истребления» посмотрело в России более 5,6 миллиона зрителей, а сборы превысили 1,5 млрд. рублей.

В самом конце месяца, 29 июня, в прокат вышла очередная часть еще одной популярной анимационной франшизы «Гадкий Я 3» от UPI, собравшая на старте 555 млн. рублей. Эксперты надеются, что она продолжит хорошо работать в июле.



Все три российских фильма, вышедших в июне попали в ТОП-10.

Результаты проката драмы Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского» от ЦПШ - 3,48 млн. рублей - вряд ли порадуют и прокатчика и продюсеров. Но ожидать большего от картины, которую незадолго до релиза в восьмисерийном формате посмотрела по телевизору вся страна, было бы странно.

Фильм Павла Чухрая «Холодное танго» от WDSSPR мало того, что продержался в десятке лидеров две недели, собрал около 20 млн. рублей.

Драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получившая Приз жюри на недавно завершившимся Каннском кинофестивале, от WDSSPR, за июнь собрала более 90 млн. рублей, подтвердив ожидания экспертов Индекса ПрофиСинема, говоривших что фильм имеет потенциал к долгому прокату.

Интересно сравнить соотношение кассовых сборов на большие релизы в России и мире. Отлично сработавшие в отечественном прокате «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в мировом прокате особых рекордов не показали $712 млн. против $1 млрд. предыдущей части франшизы. «Чудо-женщина», показавшая более чем скромные результаты у нас, в мире обошла «Пиратов» - $725 млн. А вот по «Трансформерам: Эпоха истребления» наш прокат в тренде – последняя часть франшизы недобирает на всех территориях – ее результат $453 млн. более чем в два раза уступает предыдущей части $1,1 млрд.

Прогнозный индекс июня на 1-3 месяца в дистрибьюции — 7,17, в кинопоказе — 7,26

Прогнозный индекс мая на 1-3 месяца в дистрибьюции — 7,71, в кинопоказе — 7,67





От июля наши эксперты не ожидают никаких прорывов, и понижают свои прогнозы. В первую очередь это связано с тем, что в отличие от июня в широкий прокат выходят только два франшизных блокбастера: «Человек-Паук: возвращение домой» и «Планета обезьян: Война». Кассовый и зрительский потенциал остальных июльских релизов для экспертов неочевиден.

6 июля вышел в прокат «Человек-Паук: возвращение домой» третий перезапуск истории этого супергероя в большом кино. В 2012 и 2014 годах в прокат выходили «Новый Человек-паук», собравший в России 718 млн. рублей (более 3 млн. зрителей), и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение», собравший 747 млн. (2,7 млн. зрителей). Результаты обоих фильмов в то время эксперты оценивали, как «средние». «Человек-Паук: возвращение домой» уже получил хорошие отзывы в соцсетях и на фанатских сайтах, однако, эксперты замечают, что «паучья» аудитория не столь большая, и осторожны в прогнозах.

Схожие комментарии дают эксперты и по второму большому релизу июля - «Планета обезьян: Война» от Фокса. Две предыдущие части франшизы выходили в прокат в 2011 и 2014 годах. «Восстание планеты обезьян» в августе 2011 в России посмотрели 1,9 млн. зрителей, кассовые сборы составили 337,9 млн. рублей. «Планета обезьян: революция» сработала значительно лучше первой части – ее посмотрели более 2,9 млн. зрителей, а сборы превысили 728 млн. рублей.

20 июля в широкий прокат выходит «Дюнкерк» от Каро. Это первый фильм Кристофера Нолана снятый на основе реальных исторических событий. Масштабный, и, по заверениям продюсеров, скрупулезный в деталях фильм рассказывает о героической операции по эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками в начале Второй мировой войны после Дюнкеркской битвы. Этот эпизод мировой истории хорошо известен на Западе, но практически неизвестен в России, впрочем, как и многие другие, так как не соответствовал мифологии официальной советской историографии, о том, что во Второй мировой войне воевали только СССР и Германия, а остальные страны были статистами. Поэтому эксперты очень осторожны в оценке кассового потенциала фильма «Дюнкерк».

В самом конце июля в широкий прокат выходят две картины с кассовым потенциалом: триллер «Взрывная блондинка» от ЦПШ, с Шарлиз Терон в главной роли, и анимационная приключенческая комедия «Стань легендой! Бигфут Младший» от Вольги. Но работать они будут уже в августе.

Что касается российского кино, то в июле помимо Мульта в кино на экраны выходит четыре фильма. Анимационный «Сказ о Петре и Февронии» от Каро, приурочен к тематическому Дню семьи, любви и верности. Но несмотря на усилия дистрибьютора по обеспечению широкой росписи, представители кинотеатров настроены очень скептически.

Новый фильм режиссера Дмитрия Светозарова «Тень», производства студии АСДС, выпускает в прокат ограниченным тиражом дистрибьютор – компания Cinedoc.

В середине месяца выходят средним прокатом криминальная комедия «Блокбастер» от Вольги, показ которой на Кинотавре сопровождался скандалом. И триллер Романа Каримова «Черная вода» от ЦПШ. Интерес зрителей в данном случае непредсказуем и эксперты затруднились с прогнозами.

Разгар лета – время отпусков, с учетом плохой погоды в европейской части России, уезжают в теплые края даже те, кто не собирался. В прогнозах экспертов все больше пессимизма. Два совсем небесспорных блокбастера не смогут вытянуть месяц.

Значение рейтинга июня в кинопроизводстве — 4,84

Значение рейтинга мая в кинопроизводстве — 4,9





Продюсеры весной начали понемногу поднимать оценки, но с мая Индекс предпринимательских настроений в кинопроизводстве стабилизировался, не пересекая отметку в 5 баллов. С одной стороны, июнь - сверхактивный месяц в отечественном кинопроцессе: Кинотавр и ММКФ, конкурсы Фонда кино, Минкульта, и т.д.

Что не может не отражаться на прогнозных оценках.

С другой стороны, эксперты отмечают, что комментировать, практически нечего.

Больше половины фильмов, которые в этом году были показаны в конкурсе Кинотавра, произведены на негосударственные деньги.

Государство же, по мнению экспертов, тратит приличные средства на компании-«лидеры», которые вместо того, чтобы создавать большое хорошее кино, которое будет жить не только в период активной рекламной кампании перед выпуском и неделю после релиза, а годы, как живут сотни советских картин, делают зачастую фильмы-однодневки.

Летом российское кино практически исчезает с экранов кинотеатров. Во второй половине июля нет ни одного отечественного релиза.

Для компаний нелидеров до сих пор не назначена дата питчинга в Фонде кино. А Минкульт только во второй декаде июля обнародует результаты защит проектов, прошедших 20 и 21 июня. А это значит, что лето, как основной съемочный сезон для большинства продюсеров уже упущено.

Прогнозный индекс июня на 1-3 месяца в кинопроизводстве — 4,96

Прогнозный индекс мая на 1-3 месяца в кинопроизводстве — 5

Сфера деятельности Индекс апреля Апрель прогноз на

1-3 месяца Индекс

мая Май прогноз на

1-3 месяца Кинопроизводство 4,9

5

4,84 4,96

Дистрибьюция 7,86 7,71

7,5 7,17 Кинопоказ 7,42 7,67

7,61 7,26 Индекс ПрофиСинема (предпринимательских настроений в киноиндустрии) 6,63 6,73

6,53 6,36

Индекс ПрофиСинема в июне — 6,53

Индекс ПрофиСинема в мае — 6,63





Индекс ПрофиСинема (Индекс предпринимательских настроений в киноиндустрии), отражающий оценку во всех областях киноиндустрии, в июне 2017 года чуть ниже майского значения и составляет 6,53 (Между «Удовлетворительно» и «Хорошо» по десятибалльной шкале). Эксперты по всем направлениям оценили месяц практически также как и прогнозировали.

Прогнозный индекс июня на 1-3 месяца — 6,36

Прогнозный индекс мая на 1-3 месяца — 6,73

Прогнозное значение на июль у дистрибьюторов и кинопоказчиков ниже текущего, а у продюсеров чуть выше.

Интересно, значение Индекса «ПрофиСинема» в июне 2016 года было существенно ниже текущего и составляло 5,12 балла. Эксперты в области дистрибьюции и кинопоказа были разочарованы результатами месяца. В 2016 году самый низкий показатель июньского индекса за последние шесть лет. Надежды респондентов на то, что июнь сработает не хуже мая, не оправдались. Практически все релизы собрали меньше, чем ожидалось. Особенно это сильно ощущалось во второй половине месяца. Все три крупных релиза июня 2016–го разочаровали кинопоказчиков. В первую очередь высокие ожидания экспертов были связаны с продолжением фантастического комедийного боевика «Черепашки-ниндзя 2» от ЦПШ. И хотя у него было все, чтобы претендовать на миллиард: и фэнтези, и комедия, и боевик, и полюбившиеся персонажи, сиквел даже близко не подошел к результатам первой части. Также показал слабые результаты фантастический боевик «День независимости: Возрождение» Роланда Эммериха от Фокса, продолжение легендарного «Дня независимости» 1996 года. На 15-20% меньше ожиданий, как отмечают эксперты, оказались сборы у анимационного фильма «В поисках Дори» от WDSSPR. Что касается российских фильмов, то из 5 июньских релизов, только комедия «Завтрак у папы» от ЦПШ и романтическая комедия «Одноклассницы» от Нашего кино попали в ТОП-10. В целом июнь 2016 года оказался слабым, несмотря на большое количество крупных и средних релизов. Почти все они не собрали своей кассы. И за счет этого у кинопоказчиков осталось чувство глубокого неудовлетворения. Причем сложившаяся ситуация трудно объяснима.



Значение Индекса «ПрофиСинема» в июне 2015 года было несколько выше текущего и составляло 6,61 балла. Эксперты надеялись на некоторое улучшение ситуации. И по факту остались довольны результатами. Практически все релизы месяца отработали на уровне ожиданий или чуть выше. Сезон блокбастеров, несколько запоздавший в 2015 году, открылся в июне. И хотя особенности летнего проката в нашей стране никто не отменял (отток потенциальных зрителей из городов в связи с отпусками и началом дачного периода), лето началось хорошо для кинопоказчиков. В июне 2015 года дистрибьюторы и кинопоказчики отметили два блокбастера. Первый – фантастический экшн «Мир Юрского периода» от UPI, продолжающий легендарную франшизу Стивена Спилберга – в 2013 году был перевыпущен в 3D-формате первый фильм серии – «Парк Юрского периода 3D». И хотя кинопоказчики были весьма сдержаны в ожиданиях и высказывали опасения по поводу потенциала картины, дистрибьютор верил в очередной миллиард. «Мир Юрского периода» стал самым быстрым миллиардером в мировом прокате, преодолев заветную планку за 13 дней. В России и странах СНГ лента также показала отличный старт. Вторым мейджорским проектом июня была анимационная «Головоломка» от Disney/Pixar и WDSSPR, и она оправдала ожидания дистрибьютора и кинопоказчиков более чем. Что касается российских релизов, то из шести июньских фильмов ни один не мог похвастаться выдающимися результатами. Июнь, по мнению специалистов в области дистрибьюции и кинопоказа, отработал хорошо, несколько исправив ситуацию и сгладив провал мая.

Значение Индекса «ПрофиСинема» в июне 2014 года было выше текущего и составляло 6,82 балла. Дистрибьюторы остались довольны, а представители кинопоказа по-разному оценивали месяц. Большая часть считала, что июнь 2014 прошел в рамках ожиданий. Для кого-то он остался не слишком удачным, первые три недели все-таки просели, несмотря на то, что майская «Малефисента» основные сборы принесла в июне. Но до старта на последней неделе фантастического экшена от ЦПШ «Трансформеры: Эпоха истребления», как и предполагали эксперты, случился провис на третьем уикенде. Фантастический экшн «Грань будущего» с Томом Крузом от Каро прошел неровно, и мнения экспертов разделились, не все остались довольны результатами проката. Третьим блокбастером июня эксперты называли анимационный «Как приручить дракона 2» от Фокса. И его сборы не разочаровали. Но хитом июня стал франшизный фантастический экшн «Трансформеры: Эпоха истребления» от ЦПШ. Тут кассовые сборы превзошли все самые смелые прогнозы. Что касается российских фильмов, то из пяти июньских релизов только два попали в ТОП-10 отечественного бокс-офиса: новая комедия Романа Каримова «Все и сразу» от ЦПШ и приключенческое фэнтези Юрия Мороза «Форт Росс» от DreamTeam. Продюсеры, становившиеся в 2014 году месяц от месяца оптимистичнее, в июне понизили оценки и в текущем значении, и в прогнозе. Эксперты посчитали, что необходимо скорректировать предыдущий прогноз, который оказался неоправданно завышенным.

Значение Индекса «ПрофиСинема» июня 2013 года было выше текущего – 6,86 балла. В целом мировых рекордов от июня 2013 никто и не ждал, но все-таки, несмотря на цифры, практически совпадающие с прогнозом, в комментариях присутствовало легкое разочарование сборами. Бодрое начало сменилось провисом в середине и некоторым оживлением в конце месяца. Высокие ожидания прокатчиков и показчиков на первой неделе июня были связаны с фильмом «После нашей эры» от WDSSPR. В прогнозах эксперты выделяли «Иллюзию обмана» от ЦПШ, но никто не ожидал такого резвого старта. Этот, по сути, спящий хит, стал главным сюрпризом месяца. Вышедшие одновременно 20 июня «Человек из стали» от КАРО и «Университет монстров 3D» от WDSSPR, как и ожидалось, заняли на старте две первые позиции в российском бокс-офисе. И хотя эксперты считали, что эти два релиза друг другу не мешают: большая часть зрителей посмотрит и то, и другое, тем не менее, к третьей неделе проката в начале июля разрыв в показателях кассовых сборов этих картин стал значительным. Что касается российских релизов, то летом их по традиции практически нет в нашем прокате. 6 июня 2013, после нескольких передвижек широко вышел единственный отечественный фильм – байопик «Гагарин. Первый в космосе» от ЦПШ. В целом ожидания от июня у экспертов оправдались. Хотя осталось общее ощущение, что рынок несколько не добрал кассовых сборов в этом месяце. Может быть, оно сложилось из-за провалившегося «Человека из стали», так и не вышедшего на блокбастерный уровень.

Значение Индекса «ПрофиСинема» июня 2012 года было выше текущего и составляло 7,17 балла. В оценке июня 2012 дистрибьюторы и кинопоказчики разошлись во мнениях. Если представители кинотеатров оценили месяц, как и прогнозировали, достаточно высоко, то дистрибьюторы снизили текущее значение почти на балл относительно прогноза, несмотря начавшийся с мая сезон летних блокбастеров и связанные с ними высокие ожидания. «Прометей» Ридли Скотта от Фокса, вышедший в конце мая, показал себя в июне. «Мадагаскар 3» от ЦПШ, «Храбрая сердцем» от WDSSPR «Белоснежка и охотник» от Парадиза – также оправдали ожидания экспертов. Что касается российских релизов, то летние месяцы традиционно считаются временем голливудских блокбастеров, и к этому уже все привыкли. Эксперты посчитали выпуск фильма «Кококо» Авдотьи Смирновой «Нашим кино» 7 июня не самой удачной идеей. Это скорее имиджевый проект для кинотеатра, не имеющий отношения к бизнесу. В целом июнь для кинопоказчиков оказался весьма успешным. Респонденты отмечали, что это лучший показатель за 2012.

В июне 2011 года оценка наших экспертов была выше текущей и составляла 7,17 балла. Лето, как мы знаем, не время отечественного кино. На экранах в июне 2011 господствовали голливудские блокбастеры. В целом июнь 2011 оказался благоприятным месяцем, несмотря на то, что первая его половина несколько просела. По итогам опроса кинотеатров, «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» хоть и пользовался большей популярностью, чем первая часть, но все равно не дал июню необходимого мощного старта. Любопытно отметить, что фильм «Тачки 2» собирал больше зрителей в обычном, а не в 3D формате. Похожая ситуация произошла и с «Кунг-фу Пандой 2», которая на пленке собрала больше зрителей, чем на трехмерных сеансах. Проекты «Зеленый Фонарь» и «Супер 8», как и предполагали прокатчики и показчики, показали средний, а местами даже ниже среднего результат, как по посещаемости, так и по сборам, оставив зрителей не очень довольными. По сравнению с ними релиз «Люди Икс: Первый класс» получил весомое преимущество – положительный сарафан – поэтому его сборами практически все остались удовлетворены.

Следите за Индексом ПрофиСинема (предпринимательских настроений в киноиндустрии) и всегда будете в курсе ситуации. Это поможет вам вовремя ориентироваться и принимать верные взвешенные решения в непростой экономической обстановке нашего времени.

Наши эксперты:

Игорь Толстунов (Профит), Юрий Грымов (Студия ЮГ), Юрий Сапронов (RWS), Роман Борисевич (Коктебель), Виталий Сидоренко (Ракурс), Владимир Алеников (РЦСДФ), Анна Качко (Тандем продакшен), Станислав Ершов (Фонд Кино и театр), Александр Котелевский (Ленфильм), Арсен Готлиб (Метрономфильм), Федор Попов (Стелла), Наталья Мокрицкая (Новые люди), Наталья Иванова (Хорошо продакшен), Екатерина Филиппова (Атлантик), Александр Литвинов (продюсерская компания Александра Литвинова), Ульяна Ковалева (Зори Фильм), Юрий Бобров (Парамир), Михаил Зильберман (Студия 217), Юлия Мишкинене (Vita Activa), Дмитрий Воробьев (29 февраля), Рубен Дишдишян (Марс Медиа), Георгий Малков (Enjoy Movies), Гевонд Андреасян (Enjoy Movies и Большое кино), Лиза Антонова (Пассажир), Владимир Бузов (Продюсерский центр АРТ-Лидер), Елена Гликман(Телесто), Петр Ануров (Кинослово), Евгений Гиндилис (Твинди).

Дарья Антонова (Ракета Релизинг), Марина Бодягина (20 Век ФОКС), Сергей Сорочкин (Люксор), Антон Сиренко (WDSSPR), Алексей Рязанцев (КАРО), Инна Слаповская (DCP24), Павел Бартяев (независимый эксперт), Андрей Иванов (Панорама кино), Светлана Данилова (Парадиз), Екатерина Морозова (Наше кино), Наталья Шпилькина (Наше кино), Вера Кутергина (Bazelevs), Ксения Елкина (RWV), Сергей Некрасов (Vольgа), Сергей Рыбиков (Москино), Павел Верещагин (ЦПШ), Армен Дишдишян (ЦПШ), Павел Потапов (UPI), Валерий Мелешков (Синема Престиж), Элеонора Комина (Синема Престиж), Андрей Селькин (Люксор), Дмитрий Можаев (АКМ), Ия Лебедева (КАРО).

Петр Беседин (сеть кинотеатров Матрица), Елена Полянская (Кинотеатр «Олимп», Будденовск), Андрей Карасев (независимый эксперт), Диана Блохина (Аннико Филмс), Юлия Cолдатова (сеть кинотеатров Киноплекс), Юлия Шевченко (сеть кинотеатров Люксор), Владимир Жуков (Волгоградская кинокомпания дистрибьюции и менеджмента, Волгоград), Нинель Усова (кинотеатр «Победа», Новосибирск), Владимир Петелин (сеть кинотеатров Премьер-зал, Екатеринбург), Валерий Яготин (Геолекс, Краснодар), Борис Собко (киноцентр «Вавилон», Омск), Денис Джинджолиа (сеть кинотеатров Стар Синема), Ольга Фитенко (кинотеатр «Победа», Москва), Ирина Прокофьева (Синема Стар), Сергей Федяков (кинотеатр «Салют», г. Екатеринбург), Сергей Малютин (Курский Филиал Госфильмофонда России), Елена Хажинская (Оптима кино), Светлана Ястребова (Синема Парк), Екатерина Бордачева (кинотеатр «Киногалактика»), Геннадий Ходос (сеть кинотеатров Киномакс), Константин Терехов (Магия кино), Владимир Федоров (сеть кинотеатров Киноформат), Кристина Варламова (кинотеатр «Мираж синема», Санкт-Петербург), Татьяна Тарасенкова (кинотеатр «Пирамида», П-Камчатский), Надежда Быстрова (кинотеатр «Невский Синема», Санкт-Петербург), Леонова Дарья (сеть кинотеатров Матрица), Ольга Зинякова (КАРО).